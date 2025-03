Delta Presenta Soluzioni Avanzate per l'Industria Intelligente e l'Energia Sostenibile ad Hannover Messe 2025

HANNOVER, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondiale nella gestione dell'energia e un fornitore di soluzioni intelligenti e green basate su IoT, presenterà le sue ultime innovazioni nel campo della robotica e dell'automazione basate sull'IA, nonché le sue soluzioni di infrastruttura per data center ed energia intelligente ad Hannover Messe 2025. Una delle principali protagoniste sarà la serie D-Bot di Delta, premiata con il Red Dot Award e con il German Design Award, e la sua integrazione con NVIDIA Omniverse.

I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di Delta. L'evento fornirà ulteriori approfondimenti sui contributi di Delta all'industria sostenibile e smart, e sulla collaborazione tra Delta e NVIDIA nello sviluppo delle repliche virtuali per la produzione intelligente e la manutenzione predittiva. L'incontro con la stampa è previsto per il 1° aprile (martedì) dalle 13:30 alle 14:30 CET presso lo stand di Delta, al Padiglione 11, Stand C05.

Dalip Sharma, Presidente e Direttore Generale di Delta Electronics EMEA, ha dichiarato: "Ad Hannover Messe di quest'anno, presentiamo soluzioni innovative che guidano il progresso verso un futuro sostenibile e intelligente nella regione EMEA, e non solo. Non vediamo l'ora di rafforzare le partnership con i nostri clienti in una vasta gamma di settori, tra cui la produzione e la logistica intelligenti, la mobilità elettrica, le reti di energia smart, così come i data center."

Progressi nell'Industria Intelligente

Saranno presentati i cobot di Delta, perfettamente integrati con sistemi di intelligenza artificiale e di visione, dimostrando una maggiore precisione e adattabilità per una più elevata produttività e sicurezza in una varietà di ambienti di produzione. I visitatori potranno sperimentare come Delta si avvale di NVIDIA Omniverse per costruire repliche virtuali, migliorare i processi di produzione, aumentare l'efficienza e testare e validare i suoi cobot, prima di introdurli nel mercato reale.

Delta offre anche le tecnologie necessarie per ottimizzare la logistica del futuro, come i sistemi di ricarica wireless MOOVair, progettati per semplificare la logistica attraverso la ricarica automatizzata e continua di AGV, carrelli elevatori e muletti in tutti i tipi di fabbriche e applicazioni di magazzino.

Guidare la Transizione Energetica

Delta è all'avanguardia nel guidare la transizione globale verso l'energia pulita e la mobilità elettrica e presenterà una gamma completa di soluzioni per applicazioni C&I e utility-scale. Queste soluzioni comprendono l'integrazione delle energie rinnovabili con tecnologie adatte a ottimizzarne l'uso efficiente. Delta offre anche tecnologie avanzate per garantire la stabilità e l'ottimizzazione della rete man mano che le fonti di energia rinnovabile vengono integrate, insieme a una varietà di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) per diverse esigenze e applicazioni, dagli edifici commerciali al supporto di rete su larga scala.

Inoltre, Delta presenterà le sue soluzioni di ricarica per veicoli elettrici di nuova generazione, che vanno dai caricabatterie rapidi CC ad alta potenza per stazioni di ricarica pubbliche e flotte commerciali, fino ai caricatori AC Smart a corrente alternata per la ricarica domestica e sul posto di lavoro. Delta Grid, la piattaforma di gestione intelligente dell'energia, gestisce diverse risorse energetiche, compreso lo stoccaggio di batterie da megawatt, per ottimizzare le prestazioni e la sostenibilità. Questa piattaforma alimentata dall'IA monitora, controlla e ottimizza attivamente l'infrastruttura energetica, consentendo ad aziende e servizi di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'impatto ambientale.

Soluzioni Data Center per Operazioni Critiche

Le soluzioni per data center Xubus Edge di Delta forniscono un'infrastruttura affidabile e ad alta disponibilità per applicazioni critiche. La serie, che include l'unità esterna rinforzata, garantisce la continuità aziendale e supporta i requisiti più specifici degli ambienti industriali connessi. Inoltre, Delta presenta anche i suoi rack di alimentazione di fascia alta che forniscono un'efficienza ottimizzata e un'alimentazione affidabile per i data center AI e i server NVIDIA.

Uno sguardo rivolto al futuro

Delta invita tutti i giornalisti e i visitatori a raggiungere il suo booth ad Hannover Messe 2025, Padiglione 11, Stand C05, per sperimentare in prima persona queste soluzioni innovative ed esplorare le opportunità di crescita e sviluppo in un mondo più intelligente, sostenibile e interconnesso.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di Delta ad Hannover Messe 2025 e sulle sue soluzioni innovative, visitare https://www.delta-emea.com/en-GB/landing/hannover-Messe-2025

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, e quotata alla borsa di Taiwan (codice 2308), Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica, con un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico basati sull'IoT nei settori dell'automazione industriale, dell'automazione degli edifici, dell'alimentazione,delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura dei data center, della ricarica di veicoli elettrici, dell'energia rinnovabile e dello stoccaggio, per favorire lo sviluppo di una produzione intelligente e di città sostenibili. In qualità di azienda di rilevanza mondiale, guidata dalla sua missione "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un futuro migliore", Delta sfrutta la sua competenza nell'elettronica di potenza ad alta efficienza e il suo modello aziendale basato sull'ESG per affrontare le principali questioni ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i clienti attraverso i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione distribuiti in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale per i suoi risultati commerciali, le sue tecnologie innovative e il suo impegno in ambito ESG. Dal 2011, Delta è stata inserita per 14 anni consecutivi nell'indice mondiale Dow Jones Best-in-Class (ex indice mondiale DJSI degli indici Dow Jones Sustainability™). Delta ha inoltre ricevuto per 4 volte il riconoscimento CDP con una doppia "A List" per il suo contributo sostanziale ai temi del cambiamento climatico e della sicurezza idrica e per 7 anni consecutivi è stata nominata "Supplier Engagement Leader" per il suo impegno nello sviluppo continuo di una catena del valore sostenibile.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

