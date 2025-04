Desay Battery presenta le sue soluzioni di accumulo energia più recenti al Middle East Energy Dubai 2025

HUIZHOU, Cina, 7 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Desay Battery,azienda all'avanguardia specializzata nell'accumulo energia, ha presentato al Middle East Energy Dubai 2025, la fiera più importante del Medio Oriente dedicata all'energia e alle rinnovabili, i suoi ultimi prodotti e soluzioni sviluppati internamente. Questa partecipazione sottolinea l'impegno dell'azienda nel promuovere le tecnologie energetiche sostenibili nella regione.

La fiera ha messo in risalto l'avanzata tecnologia delle celle per batterie targate Desay Battery, che ha presentato un'ampia gamma di prodotti, come le celle agli ioni di litio a performance elevate (DLP-100, DLP-280, DLP-314) e l'innovativa batteria agli ioni di sodio DSP-60.

Oltre alla tecnologia delle celle, Desay Battery ha presentato i suoi sistemi di accumulo di energia modulari, con moduli al litio scalabili da 100Ah e 280Ah e pacchi batteria 52S, per un'integrazione versatile. Nel campo delle applicazioni commerciali e industriali, l'azienda ha presentato gli armadi di accumulo energia Lumos 215kWh ed ESS C&I DC 344kWh. Le offerte dedicate agli utenti privati includevano l'ESS residenziale LV da 10-25kWh e l'ESS residenziale HV DC/DC da 21kWh (280Ah), entrambe soluzioni efficienti e salvaspazio per le abitazioni.

Desay Battery ha inoltre esposto soluzioni infrastrutturali su larga scala, come il sistema di accumulo in container raffreddato a liquido ESS Utility Vita 5MWh, per il supporto della rete, e gli armadi UPS a batteria per l'alimentazione critica di backup.

"Il Medio Oriente si trova in una fase cruciale del passaggio alle rinnovabili ed è spinto da una forte necessità di riduzione delle emissioni di carbonio e di cambiamento economico", ha affermato Jerry Li, di Desay Battery. "La partecipazione a questa fiera sottolinea la nostra competenza e innovazione nelle soluzioni di accumulo energia specificamente progettate per resistere agli ambienti difficili della regione, caratterizzati da temperature e umidità elevate, e ci consente di interagire con i professionisti del settore in tutto il Medio Oriente".

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle batterie al litio, Desay Battery si è affermata come leader nello sviluppo e nella progettazione di PACCHI batterie al litio, nell'integrazione dei sistemi e nella tecnologia di produzione intelligente per i sistemi di fascia alta. L'azienda offre servizi completi, come progettazione, integrazione e collaudo di BMS/EMS. Dispone inoltre di un moderno impianto di produzione automatizzato e di un laboratorio di test delle performance delle batterie con standard elevati. L'impegno di Desay Battery nel controllo qualità dell'intero ciclo di vita, nella gestione della sicurezza e nella progettazione innovativa ne ha garantito l'inserimento nella classifica Bloomberg sui sistemi di accumulo energia di livello 1 relativa al primo trimestre del 2025.

Mentre il mercato mediorientale dell'accumulo energia continua a evolversi, Desay Battery è posizionata strategicamente per espandere la propria presenza nella regione. L'azienda continua a concentrarsi sulla fornitura di prodotti e servizi di qualità elevata specifici per ogni area geografica e rafforza il proprio impegno per confermarsi come partner affidabile e fidato nel supportare gli obiettivi di transizione energetica e verso le rinnovabili in Medio Oriente. Per ulteriori informazioni visitare http://www.desayest.com

