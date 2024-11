Design, funzionalità e luce naturale: un appartamento di 160mq a Vigevano si trasforma grazie agli infissi Oknoplast

Milano, 27 novembre 2024 - A Vigevano sorge un appartamento che è molto più di un semplice spazio abitativo: è un rifugio luminoso e accogliente, capace di trasformare la quotidianità in un'esperienza di comfort e bellezza. Questo gioiello architettonico di 160 mq, completato nel 2018, esprime un'armonia perfetta tra modernità, funzionalità e design, grazie alla scelta degli infissi in PVC Prolux Evolution e della porta scorrevole HST Motion di Oknoplast.

Il desiderio del proprietario era semplice ma ambizioso: vivere in uno spazio arioso, aperto, dove la luce naturale potesse fluire liberamente, rendendo il più piacevole possibile ogni momento trascorso in casa. Così, la progettazione ha posto l'accento sulla valorizzazione della zona living e della sala da pranzo, rese speciali da un elegante mobile TV divisorio che separa senza chiudere la prospettiva, offrendo allo stesso tempo funzionalità e stile. L’ampia vetrata della cucina, inoltre, consente di delimitare gli spazi e al contempo illuminarli di un’abbondante luce naturale.

Gli interni raccontano una storia di raffinata eleganza: le tonalità del bianco e del blu amplificano la luce, mentre gli arredi, studiati nei minimi dettagli, si fondono con gli infissi Oknoplast bianchi, che amplificano la luminosità interna e si integrano perfettamente con l’estetica della casa, trasformando ogni ambiente in un'oasi di serenità e bellezza.

Ma non è solo l'estetica a fare la differenza. L’appartamento è situato in una zona trafficata, e per questo il comfort acustico è stato una priorità assoluta. Le finestre in PVC di Oknoplast, con i loro profili sottili e minimal, non solo permettono di massimizzare la superficie vetrata e la luce naturale, ma garantiscono anche un isolamento termico (Uw fino a 0,8 W/m2K) e acustico (fino a 45 dB) eccellente. Così anche nelle giornate più fredde e umide dell’inverno, il calore rimane all'interno, mentre il rumore del traffico resta fuori.

Il terrazzo, un vero angolo di tranquillità, è collegato alla casa tramite il grande scorrevole in PVC HST Motion di Oknoplast con soglia ribassata, che unisce praticità e sicurezza, creando una perfetta continuità tra interno ed esterno. Un elemento perfetto per ampliare gli ambienti e rendere, in questo caso, il living molto più spazioso e funzionale.

Questo progetto di ristrutturazione rappresenta un virtuoso esempio di come le soluzioni all’avanguardia di Oknoplast riescano a dare vita all’abitazione dei propri sogni, in un perfetto equilibrio di stile e performance che fonde design e tecnologia, per un’esperienza abitativa straordinaria.

