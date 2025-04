DI-MODE: il nuovo volto di Sellmasters tra tecnologia, persone e crescita

Un cambio di nome, una nuova identità visiva, ma soprattutto un’evoluzione profonda nel modo di fare impresa. Sellmasters, nata come realtà focalizzata sulla consulenza per la vendita online, diventa oggi DI-MODE, con l’obiettivo di potenziare la propria posizione nel mercato digitale e raccontare una trasformazione che va ben oltre il semplice restyling estetico del brand. “Non è solo una questione di immagine, ma di visione”, spiega Emanuele Rossi, CEO di DI-MODE. “Abbiamo sentito il bisogno di creare una nuova identità che raccontasse meglio chi siamo oggi: una realtà dinamica, tecnologica e orientata alle persone, capace di offrire soluzioni integrate in grado di accendere il potenziale di crescita dei clienti”

Una nuova identità per un’offerta sempre più completa

Negli ultimi anni, Sellmasters ha ampliato i propri servizi trasformandosi in un vero partner strategico per i brand e retailer. Dalla creazione di e-commerce avanzati su Shopify alla gestione logistica integrata, fino all’ottimizzazione dei processi di customer care e marketing predittivo con l’uso dell’intelligenza artificiale: ogni servizio è pensato per aumentare la marginalità dei clienti e rendere il modello di business più stabile e sostenibile nel tempo.

Tra gli strumenti che rappresentano al meglio l’evoluzione dell’offerta di DI-MODE, c’è un sistema avanzato di reportistica pensato per offrire una visione chiara e in tempo reale della marginalità, collegando in un’unica dashboard tutte le risorse aziendali. Accanto a questo, l’agenzia ha integrato diverse soluzioni, basate sull’intelligenza artificiale, capaci di ottimizzare l’intero percorso d’acquisto: dalla ricerca predittiva, che guida l’utente verso i prodotti più rilevanti, a sistemi di customer care automatizzato su WhatsApp, fino a tecnologie in grado di generare outfit personalizzati e contenuti shoppable in pochi click. Soluzioni concrete, data-driven e flessibili, con un obiettivo comune: rendere i processi più intelligenti, efficienti e orientati alla crescita.

Un modello che mette al centro le persone

In DI-MODE l’innovazione passa dalle persone. L’agenzia è composta da un team giovane, prevalentemente femminile e multietnico, che lavora ogni giorno in un ambiente basato su fiducia, collaborazione e flessibilità. “Crediamo che tutto parta dal benessere delle persone: è la condizione necessaria perché anche il lavoro possa crescere davvero”, dichiara Rossi. “Per questo abbiamo costruito un ambiente che lascia spazio ai ritmi individuali, valorizza le idee e mette al centro chi ogni giorno contribuisce a far crescere l’azienda.”

Perché DI-MODE

DI-MODE nasce dall’idea di attivare un nuovo modo di pensare e di fare: come un interruttore che accende possibilità, visione, cambiamento. È un nome che parla di transizione, ma anche di azione. Perché oggi più che mai, fare business online richiede velocità, visione e la capacità di cambiare marcia. DI-MODE racchiude tutto questo: un’identità nuova, con lo sguardo rivolto al futuro ma saldamente ancorata ai valori che hanno guidato l’evoluzione dell’agenzia fin dal primo giorno.

Il rebranding come punto di partenza

Con il restyling del sito, una strategia social rinnovata, eventi e webinar dedicati alla formazione e alla cultura digitale, DI-MODE si prepara ad affrontare il 2025 con una marcia in più. Il rebranding non è stato un traguardo, ma l’inizio di un nuovo percorso per costruire un ecosistema in cui tecnologia, visione strategica e attenzione alle persone si integrano per generare valore reale. “Ci piace pensare di essere un interruttore. Quello che, quando lo premi, accende un modo nuovo di fare business”, conclude Rossi.

https://dimode.it/

