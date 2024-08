Diritto bancario e di famiglia, Marco Formica, un avvocato dal volto umano

Milano, 5 agosto 2024.Un'esperienza importante nel campo degli Npl (Non-Performing Loans), i cosiddetti crediti deteriorati, e poi la decisione di mettersi in proprio: "Dopo aver collaborato con uno dei migliori studi in Italia e con una delle più prestigiose società italiane di recupero crediti, coordinando team di avvocati e interi portafogli NPL dal valore di circa un miliardo di euro -spiega l'avvocato Marco Formica- ho voluto creare qualcosa di mio. Il diritto bancario, insomma, è la mia passione principale ma, dopo il Covid, ho aperto un secondo studio a Bergamo, città nella quale vivo, occupandomi però di diritto di famiglia, separazioni e divorzi. Ambito nel quale vi sono inevitabili connessioni con la valutazione e suddivisione dei patrimoni, tema delicato soprattutto quando sono consistenti e vi è conflittualità tra i coniugi".

La storia di Marco Formica -laureato con lode, con due master universitari biennali di secondo livello e master di specializzazione in diritto bancario, diritto societario e diritto di famiglia- è dunque una storia di studio e di passione. Due elementi che rappresentano una sorta di fil rouge: "A legarli -afferma- l'empatia che è necessaria nell'affrontare qualsiasi vicenda. Sia nel diritto bancario che in quello di famiglia, le cause si associano inevitabilmente a delle persone con le loro problematiche e le loro sofferenze, che vanno sempre ascoltate. Credo che questo sia fondamentale perché, al di là delle ragioni da vantare e dei principi giuridici da far valere, esiste un'umanità che non va mai dimenticata. Non è buonismo, ma è solo l'ineludibile esigenza di capire quello che sta accadendo e provare a trovare le soluzioni migliori per affrontare momenti a volte anche molto delicati della vita di una persona".

3500 decreti ingiuntivi ottenuti, oltre 2500 atti di precetto notificati. I numeri dimostrano quanto sia importante l'attività svolta nel settore del recupero crediti: "Il che comporta -sottolinea l'avvocato Formica - la capacità di elaborare valutazioni e analisi anche complesse. L'esperienza nel settore mi consente di agire celermente e, se dalla parte del debitore, di formulare proposte transattive prevedendo le aspettative di recupero del creditore. La capacità di analisi patrimoniale si riversa anche nell’ambito del diritto di famiglia e avere un professionista che sappia valutare con competenza e razionalità la posta in gioco è di fondamentale importanza, in particolare in un momento in cui si vive, comunque, un fallimento di vita”.

