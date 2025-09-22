DOPPIO TRAGUARDO PER VIVO: 34º POSTO NELLA TOP 100 BRANDZ CINA E PREMIO "INSPIRATIONAL STAR OF INNOVATION" PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO

SHANGHAI, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 16 settembre, Kantar ha ospitato la Cerimonia dei Premi BrandZ Cina 2025 e la Conferenza della Top 100 dei Marchi Cinesi Più Preziosi presso il 1862 Fashion Art Center di Shanghai, all'insegna del tema "Nuova Intelligenza nella Forza del Marchio". Per il secondo anno consecutivo, vivo si è classificato nella prestigiosa classifica, con un valore del marchio di 5,989 miliardi di dollari, posizionandosi al 34º posto e registrando una crescita stabile rispetto all'anno precedente. Grazie all'innovazione continua nei campi delle comunicazioni 5G, dell'intelligenza artificiale e dell'imaging mobile, vivo ha inoltre vinto il "Premio Kantar BrandZ Stella Ispiratrice dell'Innovazione", confermando la propria leadership tecnologica e la capacità di guidare il cambiamento nel panorama dell'industria tech.

Il 2025 segna il trentesimo anniversario dalla fondazione di vivo. Nel corso degli ultimi tre decenni, l'azienda ha mantenuto un approccio costantemente orientato all'utente, ponendo al primo posto le esigenze umane e basando la propria strategia di ricerca e sviluppo su strade "auto-ricerca" e "co-ricerca". Con spirito visionario e una forte propensione all'innovazione, vivo ha saputo superare i cicli industriali del settore, fornendo continuamente prodotti e servizi capaci di andare oltre le aspettative.

Sul piano tecnologico, vivo ha concentrato i suoi sforzi su quattro principali ambiti di sviluppo a lungo termine - design, imaging, sistemi e prestazioni - vivo ha lanciato il proprio brand tecnologico proprietario "Blue Technology". Questo include innovazioni fondamentali come Blue Chip, Blue Volt, Blue LM, Blue OS e Blue Image. Queste tecnologie non solo rappresentano il cuore vantaggio competitivo differenziante di vivo, ma anche il fondamento della sua capacità di innovare a partire dalle esigenze reali degli utenti.

Questi vantaggi tecnologici si sono rapidamente tradotti in solide performance di prodotto. In un contesto in cui cresce l'interesse per il mercato dei concerti, il flagship imaging di vivo, X200 Ultra, – con le sue avanzate capacità di teleobiettivo e prestazioni eccellenti negli scatti notturni – è stato definito come "il dispositivo perfetto per i concerti". Questo modello rappresenta una concreta applicazione della "Blue Technology" e della visione a lungo termine di vivo in ambito R&D, fissando un nuovo benchmark per superare le aspettative degli utenti. A ottobre, è previsto il lancio della serie X300, destinata a ridefinire gli standard dell'imaging flagship e a rafforzare ulteriormente la presenza del brand nel segmento high-end.

Di recente, vivo ha introdotto sul mercato il visore per la realtà mista vivo Vision Explorer Edition, portando la tecnologia della realtà mista dal laboratorio all'esperienza quotidiana, aprendo la strada verso un nuovo mondo digitale per gli utenti. Il lancio di vivo Vision pone vivo come prima azienda tecnologica cinese a costruire un'esperienza di realtà mista completa basata sulle proprie competenze hardware e la prima in Cina a sviluppare sia smartphone che dispositivi MR, creando così il primo "ecosistema chiuso" che va dalla creazione dei contenuti fino all'esperienza utente finale.

A livello globale, vivo adotta una filosofia strategica chiave di "Più Locale, Più Globale", impegnandosi a coniugare una visione di business globale con strategie esecutive profondamente localizzate. Guidata dalle intuizioni degli utenti, l'azienda innova i prodotti e migliora i servizi, offrendo risposte mirate alle esigenze dei singoli mercati. Il successo in mercati come il Sud-est asiatico ne è un chiaro esempio, frutto di un'attuazione agile e di un posizionamento preciso. A questo si affianca una rete di vendita e assistenza capillare ed efficiente, che consolida la riconoscibilità del brand e la sua capacità di differenziarsi in modo significativo.

Guardando al futuro, vivo continuerà a ispirarsi alla propria visione originaria: "La tecnologia illumina un futuro migliore". Tenendo sempre al centro le esigenze degli utenti e spinta dall'innovazione, l'azienda si impegna a valorizzare sempre più la forza e l'ingegno dei brand cinesi nel panorama tecnologico globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778494/1.jpg

