Trump ai leader arabi: "Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania"

A rivelarlo è Politico, che cita fonti informare sull'incontro con il presidente Usa a margine dell'Assemblea Onu

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
24 settembre 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. E' quanto riporta oggi Politico citando sei fonti informate dell'incontro che il presidente americano ha avuto, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, con i leader dei Paesi arabi.

Due fonti spiegano che Trump è stato "fermo" sul fatto che non permetterà un'azione del genere nei confronti della Cisgiordania, governata dall'Anp e non da Hamas. Altre fonti hanno riferito che Trump e il suo team hanno presentato il piano dell'amministrazione per mettere fine alla guerra, compresi dettagli sulla governance e la sicurezza del dopoguerra.

Anp: "Chiusura del valico Allenby punizione collettiva"

Intanto il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha definito ''ingiustificata'' la decisione di Israele di chiudere il valico di Allenby, unico collegamento tra la Cisgiordania e la Giordania, definendola una ''forma di punizione collettiva''.

In una nota, il ministero ha affermato che "il valico è l'unica via di spostamento per oltre 3 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania verso il mondo esterno e la sua chiusura provoca ingenti danni umanitari ed economici, lasciando migliaia di palestinesi bloccati, impossibilitati a tornare al lavoro, agli studi e alle famiglie, o a recarsi per cure mediche".

