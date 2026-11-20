Dr. Max, il gruppo europeo specializzato nella gestione di farmacie, ha completato l'acquisizione di Farmacie Italiane, la rete finora in mano al fondo F2i e, con una quota minore, a Farmacrimi, formata da 44 farmacie e 4 parafarmacie oltre al sito di vendita online Loreto Gallo, portando così il proprio network italiano a circa trecento farmacie, con una presenza sempre più forte anche nelle città site nel sud Italia e nelle regioni del centro.

L'operazione arriva in una fase di forte movimento per il settore, visto che secondo le rilevazioni di New Line Ricerche di Mercato a giugno le farmacie che fanno capo a una catena erano 1.745, pari al 9% di quelle convenzionate, in un mercato che nel primo semestre del 2026 ha raggiunto i 14,5 miliardi di euro, in crescita del 4,4%.

Per Dr. Max l'operazione arriva in un anno di crescita, con ricavi in Italia previsti intorno ai 550 milioni di euro, a cui si aggiungerà il contributo della rete appena acquisita.

L'acquisizione di Farmacie Italiane da parte di Dr. Max

L'accordo con cui Dr. Max acquista Farmacie Italiane , firmato con F2i e Farmacrimi e annunciato all'inizio di luglio, riguarda l'intero capitale della società, una rete nata alla fine del 2018 quando il terzo fondo di F2i ha rilevato Farmacrimi e cresciuta negli anni con una strategia basata sulla convenienza dei prezzi e sulla qualità del servizio al banco, la stessa impostazione su cui Dr. Max ha costruito il proprio modello.

Le farmacie acquisite, che operano con il marchio Farmacie Italiane e in alcuni casi con le insegne Farmacrimi e Parafarmacrimi, si trovano soprattutto nelle grandi città, a partire da Roma, dove una ventina di esercizi passerà all'insegna Dr. Max, e da Bologna, dove le tre nuove sedi portano a sei le filiali del gruppo.

Nel perimetro rientra anche l'e-commerce Loreto Gallo, nato dalla Farmacia Loreto, che amplia l'offerta online accanto a quella dei punti vendita.

La crescita della rete di farmacie Dr. Max in Italia

Arrivata in Italia con l'apertura della prima farmacia nel 2018, Dr. Max ha costruito la propria rete attraverso una serie di acquisizioni, tra cui quelle di Valuefarma e di Neo Apotek, e negli ultimi due anni ha inglobato più di 155 farmacie, arrivando a gestirne direttamente circa 250 con quasi 1.500 persone tra farmacisti e collaboratori, a cui ora si aggiunge il personale di Farmacie Italiane.

La crescita di Dr. Max si inserisce in un mercato ancora molto frammentato, in cui operano oltre 20.000 farmacie e in cui, sempre secondo New Line, il 41,7% degli esercizi appartiene a una catena o aderisce a un network, per una quota pari al 44,8% del fatturato del canale, numeri che spiegano l'interesse dei grandi gruppi per le reti già organizzate e radicate nelle città.

Secondo Alessandro Urbani, CEO di Dr. Max Italia, l'operazione arriva dopo «lo straordinario lavoro svolto negli ultimi 24 mesi» e consente di fare «un salto di scala decisivo», con l'obiettivo di contribuire a rinnovare la farmacia italiana puntando su due elementi: le persone che entrano in farmacia, che devono trovare prezzi accessibili e servizi nuovi, e i farmacisti, a cui riconoscere un ruolo più forte sul territorio.

Per Urbani la scelta di Farmacie Italiane si spiega anche con la vicinanza tra i due modelli, mentre l'integrazione punta a unire l'esperienza internazionale del gruppo alla conoscenza dei territori maturata dalle farmacie locali.

Il gruppo considera l'Italia un pilastro centrale della propria strategia, e Leonardo Ferrandino, President e CEO di Dr. Max Group, ha definito l'acquisizione «una pietra miliare» di questo percorso, sottolineando che l'obiettivo è unire la solidità finanziaria di un operatore internazionale al radicamento sul territorio per rendere l'assistenza sanitaria di qualità più accessibile e conveniente per milioni di pazienti e clienti italiani.

Il modello di farmacia Dr. Max tra convenienza, servizi e canali digitali

Il modello di Dr. Max si riassume nello slogan “la salute per tutti, tutto per la salute” e con la nuova rete arriva in altre città. L’idea è offrire un assortimento ampio e servizi accessibili a prezzi bassi, cosa possibile grazie alle economie di scala di un gruppo di queste dimensioni. Funziona anche sul piano del marchio: secondo l’indagine Brand Health Tracking di Ipsos, oggi Dr. Max è la prima insegna di farmacia in Italia.

Un forte posizionamento anche quello sul digitale, con un e-commerce per acquistare prodotti farmaceutici senza necessità di prescrizione, mentre i medicinali con ricetta si possono prenotare online e poi ritirare in farmacia, oppure è possibile farseli consegnare a casa in tempi brevi, con il programma fedeltà che conta più di un milione e mezzo di iscritti. Dietro c’è il centro di distribuzione automatizzato di Telgate, in provincia di Bergamo: oltre 14.000 metri quadrati da cui parte la merce per tutte le farmacie del gruppo.

Le farmacie Dr. Max sono molto attive anche nel campo della prevenzione, a chiudere il 2026, fino al 1° dicembre, c’è la campagna “Difendi la tua salute” realizzata insieme alla Società Italiana di Nutraceutica, dove in tutti i punti vendita si può fare gratis il test della vitamina D. Dal 19 al 26 novembre la catena partecipa anche a “In Farmacia per i Bambini”, l’iniziativa della Fondazione Francesca Rava.

Dr. Max

Il Gruppo Dr. Max, fondato nel 2004 in Repubblica Ceca e sostenuto da Penta Investments, è il primo operatore europeo specializzato nella gestione delle farmacie, con oltre 3.300 farmacie di proprietà tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Italia e Serbia e più di 22.000 dipendenti. Presente in Italia dal 2018, conta oggi circa trecento farmacie, a cui si affiancano la farmacia online drmax.it e servizi di prenotazione, ritiro in farmacia e consegna a domicilio.

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Gruppo Dr. Max

Info: www.drmax.it

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