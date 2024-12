Dr. Sheffield’s è arrivato in Italia!

Sbarca in Italia Dr. Sheffield’s, l’inventore del dentifricio in tubetto.

Milano, 11 dicembre 2024.Dr. Sheffield’s nasce nel 1850, frutto dell’intuizione del Dr. Washington W. Sheffield – pioniere dell’odontoiatria –, che sognava un dentifricio privo di sostanze chimiche e ingredienti artificiali.

Inizialmente, il dentifricio veniva conservato in vasetti. Durante un viaggio in Francia, però, Lucius T. Sheffield – figlio del Dr. Sheffield – notò che gli artisti utilizzavano tubetti flessibili per conservare le vernici: quell’intuizione avrebbe cambiato tutto.

Rientrato negli Stati Uniti, Lucius – insieme al padre – introdusse il primo dentifricio in tubetto: una soluzione pratica e igienica che avrebbe rivoluzionato per sempre la routine quotidiana di igiene orale. Era il 1881.

Dr. Sheffield’s è un marchio pioniere nel mondo dei dentifrici naturali – con certificazioni che garantiscono ingredienti puri e privi di agenti chimici nocivi – senza mai rinunciare a un gusto piacevole.

In Italia, Dr. Sheffield’s propone quattro gusti esclusivi pensati per soddisfare ogni palato:

- Chocolate (con vero sapore di cioccolato, amato da grandi e piccini);

- Peppermint;

- Cinnamon;

- Extra Whitening.

Con il loro iconico tubetto in alluminio riciclabile, i dentifrici Dr. Sheffield’s sono disponibili online e presso punti vendita selezionati, come erboristerie, profumerie e parafarmacie a un prezzo consigliato di 7.90 euro circa.

Dr. Sheffield’s ha attraversato le epoche adattandosi ai tempi, ma rimanendo sempre fedele alla propria identità e al sogno del suo fondatore. Le generazioni passano, il packaging si rinnova nel rispetto dell’ambiente, ma il tubetto Dr. Sheffield’s resta un simbolo di qualità e autenticità che sfida il tempo.

Da oltre 170 anni, Dr. Sheffield’s fonde tradizione e innovazione — compagno fidato di ogni sorriso.

Il dentifricio Dr. Sheffield’s è privo di fluoro, detergenti e agenti schiumogeni sintetici. Inoltre, è certificato da NPA e Leaping Bunny, ed è approvato dal progetto Non-GMO.

Per maggiori informazioni: https://www.drsheffieldsnaturals.it/