È tempo di fare il backup: i consigli di Kaspersky per proteggere i dati in occasione del World Backup Day

Quanto vi fidate della memoria del vostro dispositivo? Sicuramente più di quanto dovreste. Secondo alcuni dati, solo il 33% degli utenti esegue regolarmente il backup dei propri dati, e più del 77% delle persone ha perso informazioni importanti. In occasione del World Backup Day, nato da un semplice post su Reddit nel 2011, che si terrà il 31 marzo 2025, Kaspersky offre consigli pratici su come adottare buone abitudini digitali per garantire la sicurezza dei propri backup.

Fare la scelta giusta

La prima domanda da porsi è: a cosa serve esattamente il backup? La risposta può sembrare semplice e ovvia: più copie di backup si fanno, meglio è. Eseguire il backup di documenti di lavoro, foto di famiglia, informazioni finanziarie, documenti sanitari, login e password, e persino contenuti condivisi su messanger, utilizzando metodi di archiviazione affidabili è una pratica molto importante.

Sono diverse le ragioni per cui si consiglia di effettuare una copia del maggior numero di dati possibile. Prima di tutto, il dispositivo in cui sono memorizzate le informazioni può essere semplicemente perso, rubato o danneggiato. Come riporta la South Western Railway, ogni giorno vengono smarriti almeno 5 smartphone sulla sua rete, ovvero quasi 1800 dispositivi all'anno. Tra le altre potenziali minacce alla sicurezza dei dati rientrano gli attacchi ransomware, una tipologia di malware in grado di bloccare i dati e di impedire l'accesso alle informazioni. In alcuni casi, anche il pagamento del riscatto non consente di ripristinare i dati su un dispositivo infetto.

Nonostante questi considerevoli rischi, nella vita di tutti i giorni è quasi impossibile (e talvolta inutile) fare il backup totale. I nostri dispositivi contengono molti gigabyte di informazioni, per la maggior parte dei casi senza alcun valore. Di conseguenza, la creazione di archivi di backup di tale portata richiede tempo e denaro.

Il consiglio principale di Kaspersky è quello di classificare correttamente i dati di cui si vuole fare il backup, ordinandoli in base alla loro rilevanza, ricorrenza e le possibilità di ripristino. Nel caso in cui un file, una registrazione o una password risultino datati o possono essere sostituito da una versione più recente, il backup si può tranquillamente ignorare. Se invece si tratta di informazioni nuove o molto importanti, il backup è necessario e, preferibilmente, dovrebbe essere effettuato in più copie.

L'arte del backup

La fase successiva alla prevenzione della perdita di dati consiste nell'individuare il metodo di backup più adatto alle proprie esigenze. Ovviamente, la scelta dipende da diversi fattori, come dalla tipologia di dati, di dispositivi, il prezzo, le preferenze e le abitudini personali dell'utente.

Le opzioni di backup più diffuse sono generalmente i servizi di cloud o di archiviazione esterna. Entrambi i metodi hanno pro e contro. Ad esempio, i servizi cloud permettono di accedere istantaneamente alle informazioni ovunque ci si trovi, ma richiedono il pagamento di abbonamenti periodici. Allo stesso tempo, i dischi rigidi esterni sono archivi affidabili che richiedono un solo pagamento, ma l'accesso alle informazioni su questi dispositivi è possibile solo quando sono a portata di mano. Il cloud storage è quindi considerato l'opzione perfetta per archiviare file e foto che devono essere sempre accessibili in pochi clic, mentre i servizi di archiviazione esterna sono adatti per archivi di dati e file di grandi dimensioni, come film o video che vengono utilizzati sporadicamente. In generale, le statistiche dimostrano che oggi la maggior parte delle persone sceglie la tecnologia cloud come opzione di archiviazione principale.

Alcuni dati sensibili, come password, documenti d'identità o dettagli finanziari, richiedono metodi di archiviazione ancora più sicuri. Tra le varie possibili soluzioni, un password manager risulta essere l'opzione più adatta per proteggere le informazioni personali, evitandone la perdita e consentendo l'accesso immediato in qualsiasi momento. La funzione di riempimento automatico dei dati di autenticazione e bancari evita che gli utenti debbano memorizzare informazioni importanti protegge efficacemente i dati dalla loro compromissione.

Quando si scelgono le soluzioni di backup e di archiviazione, Kaspersky consiglia di prendere in considerazione ogni aspetto. Per far sì che il backup diventi una vera e propria consuetudine, il metodo non deve essere solo affidabile ed efficace, ma anche adatto e conveniente per l'utente.

Protezione avanzata

Il backup manuale potrebbe non bastare per proteggere i propri dati da eventuali perdite. La Giornata Mondiale del Backup è l’occasione giusta per ricordare a tutti che i propri dati potrebbero essere a rischio e che è importante adottare alcune misure proattive per proteggerli. Kaspersky offre alcuni suggerimenti utili per proteggere i dati in modo efficace:

Seguire la regola del 3-2-1. Una delle strategie di backup più diffuse consiste nell'avere almeno 3 copie dei dati importanti, memorizzandole su 2 tipi di archiviazione diversi e realizzando almeno una copia esterna (su cloud o in un luogo fisico esterno).

Impostare backup automatici. La maggior parte dei dispositivi e dei servizi dispone di una funzione di backup preinstallata, che crea automaticamente una copia di sicurezza se ci si dimentica di farla in tempo.

Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile per una protezione digitale completa e dotata di uno specifico sistema anti-ransomware.

Eseguire controlli regolarmente e testare l'effettiva operatività dei backup in modo di rivelare in tempo eventuali problemi e risolverli.

