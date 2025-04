Earth Day, il primo senza Papa Francesco

La voce della Terra è più debole ma la gente vuole sentirla.

Roma, 22 aprile 2025. 'Mai pensavamo di scrivere una nota stampa, insieme, a quattromani, in silenzio, con le lacrime agli occhi per commemorare la Giornata della Terra. Ma ieri è tornato alla Casa del Padre, lasciando la vita terrena il più importante difensore che il nostro Pianeta abbia mai avuto. Francesco, di professione Papa, ci ha insegnato ad amare, a rispettare il Creato, e non solo a difendere la vita sul Pianeta, partendo da Madre Terra". Lo scrivono in una nota a firma congiunta Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation e Alberto Patruno che oltre a essere Vice Presidente nella Fondazione è anche Direttore Generale di Assoimpredia, l'associazione verticale di imprese verdi aderenti a Cisambiente Confindustria.

La Terra è tornata a respirare grazie all'impegno coerente e continuo del Papa, che ha saputo attirare Menti e Cuori a una conversione ecologica integrale, capace di mettere al centro la vita, del Pianeta e dell'Uomo. È la grande questione del Creato che nella Laudato Si prima, e nella Enciclica Fratelli Tutti, dopo, finisce per disinnescare una vecchia questione economica tra risorse e inquinamento per puntare diritto a una nuova economia, fatta di innovazione, continuo confronto sociale, internazionale e intergenerazionale. "Nei recenti eventi realizzati in Vaticano dalla Fondazione E-novation, Stati Generali della Sicurezza e Stati Generali della Sostenibilità, spiega Cristina Gessi che di questo evento ne è Presidente, ci siamo lasciati ispirare dall'insegnamento di Papa Francesco e restiamo fedeli a operare secondo un nuovo modello economico che ci piacerebbe definire coesivo, sempre alla ricerca di un equilibrio, delicato ma possibile, tra esigenze diverse di carattere ambientale, sociale ed economico. Adesso resta l'impegno a rinnovarci con la Chiesa, augurandoci di riportare la Pace nel mondo che è la madre di ogni sostenibilità".

