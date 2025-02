ECR 2025: Il Gruppo Esaote presenta le soluzioni integrate di imaging medicale e svela le ultime innovazioni in ambito ecografico.

Ebit presenta SUITESTENSA ZEfiRO: il nuovo PACS "cloud-native" con visualizzatore diagnostico.

VIENNA, 26 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Esaote, leader nell'innovazione nel settore dell'imaging medicale - ecografia, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità - presenta il suo nuovo portafoglio di soluzioni di imaging al Congresso Europeo di Radiologia (ECR) (Vienna, 26 febbraio/2 marzo, Stand 502 Expo Hall X5).

La tecnologia AI di Esaote è ora integrata in numerose applicazioni cliniche: ottimizzando i flussi di lavoro, riducendo i tempi degli esami e migliorando la qualità delle immagini, questa tecnologia consente ai medici di prendere decisioni più rapide, basate su dati concreti e con maggiore sicurezza.

Nel comparto della Risonanza Magnetica Esaote, in occasione di ECR, lancia una nuova piattaforma di intelligenza artificiale chiamata "e-SPADES", una tecnologia rivoluzionaria sviluppata in collaborazione con l'Amsterdam University Medical Center e con AIRS Medical, in grado di ridurre il tempo complessivo dell'esame fino al 60% rispetto al tempo di scansione convenzionale, offrendo al contempo una qualità dell'immagine senza precedenti.

Nell'ambito degli Ultrasuoni, la tecnologia AI " Augmented Insight™ " di Esaote è integrata nell'intero portafoglio, dall'ammiraglia MyLab™X90 fino al nuovo MyLab™C30, che sarà presentato all'ECR il 27 febbraio alle ore 11.00 CET. Insieme al MyLab™C25, la nuova gamma di ecografi denominata C-serie creata da Esaote combina la portabilità con prestazioni eccellenti e un design italiano, presenta una tastiera touch completamente ripulibile e un trackpad con funzionalità gestuali per un flusso di lavoro fluido ed efficiente. L'intelligenza artificiale è fondamentale per supportare applicazioni avanzate in distretti addominali, prostatici e mammari, nonché per consentire ai radiologi di effettuare interventi accuratie minimamente invasivi con maggiore sicurezza sia nei processi che nei risultati.

ECR è l'occasione per EBIT – la società del Gruppo Esaote specializzata nell'Healthcare Information Technology – di presentare la sua ultima tecnologia innovativa: SUITESTENSA ZefiRO, il nuovo PACS "cloud-native", che unisce 25 anni di esperienza nel settore dell'Enterprise Imaging con la più avanzata tecnologia "zero-footprint" (ZFP). Il nuovo PACS offre a medici e operatori un modo semplice, efficiente e indipendente dal sistema per visualizzare le immagini mediche ovunque, migliorando la diagnosi e la gestione del trattamento. SUITESTENSA ZefiRO è dotato di Suitestensa fAInd, una piattaforma di intelligenza artificiale che consente l'accesso rapido a decine di applicazioni cliniche per facilitare la refertazione e il flusso di lavoro.

"Siamo orgogliosi di presentare agli operatori sanitari le nostre ultime innovazioni tecnologiche nel settore dell'imaging. I nostri continui sforzi di ricerca e sviluppo si concentrano sull'aumento dell'accuratezza della diagnosi e degli interventi guidati dalle immagini, sfruttando tecnologie potenti che usano sempre più l'intelligenza artificiale e le applicazioni software avanzate come colonna portante. Il nostro nuovo portafoglio di RM ed Ecografie è potenziato da piattaforme IT integrate, che consentono agli operatori sanitari di concentrarsi sulla cura del paziente orientata alla precisione" – dichiara Franco Fontana, CEO di Esaote Spa.

Gruppo Esaote. Leader nell'imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2024 il Gruppo conta 1.300 dipendenti, metà dei quali in Italia. Con sedi a Genova e Firenze e proprie unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in più di 100 Paesi del mondo. www.esaote.com

