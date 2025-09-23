Egualia: nuove deleghe su biosimilari, ambiente e ESG

Roma, 23 settembre 2025 – Due nuove vicepresidenze con deleghe di responsabilità ai vertici di EGUALIA, l’associazione delle aziende farmaceutiche produttrici di generici-equivalenti, biosimilari e Value added medicines.

Nella riunione odierna il Consiglio Direttivo dell’organizzazione ha eletto alla vicepresidenza Stefania Badavelli, da pochi mesi General Manager di Zentiva Italia, azienda paneuropea del settore, ora di proprietà di un fondo di investimento internazionale e attiva nelle principali aree terapeutiche, assegnandole la delega sull’implementazione delle Linee guida Esg da poco adottate e sui dossier ambientali ancora aperti come quello della Direttiva Acque Reflue Urbane, di forte impatto per le imprese associate.

Eletta alla vicepresidenza anche Francesca Romana Ramundo, che ricopre da giugno il ruolo di Country Head e Amministratore Delegato di Sandoz Italia, azienda multinazionale svizzera leader globale nei farmaci generici e biosimilari: Ramundo ha ricevuto la delega sui biosimilari, con l’obiettivo di continuare a garantire opzioni terapeutiche sostenibili, a beneficio del Servizio sanitario nazionale e di un numero sempre più ampio di persone.​

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.

