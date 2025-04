Electric Motors Volpi, Bergamo: “Motori asincroni trifase, qualità top per l’industria”

Un’azienda leader nel settore dei motori elettrici industriali, tra innovazione, qualità e una rete di vendita capillare in tutta Italia

Grassobbio - Bergamo, 1 aprile 2025. Da oltre cinquant’anni, Electric Motors Volpi di Bergamo è un punto di riferimento nel mercato italiano per la riparazione e la distribuzione di motori elettrici. Nata come officina elettromeccanica, l’azienda ha evoluto il suo assetto combinando un servizio di alta qualità con una distribuzione efficiente, sempre al passo con l’ingegneria e le esigenze tecniche. Grazie ad una strategia imprenditoriale basata su qualità, innovazione ed un solido Sales Network con ben sette agenzie in tutta Italia, l’azienda ha consolidato la propria presenza su tutto il territorio nazionale, garantendo un servizio efficiente e su misura per ogni cliente.

"L’innovazione è il motore della nostra crescita. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per offrire prodotti sempre più performanti e sostenibili”, afferma Federico Cologni, General Manager della Electric Motors Volpi. “Nel 2019 abbiamo sviluppato una partnership strategica, divenendo importatori esclusivi per l'Italia dei motori WAT, marchio della Holding KOC, noto per la produzione di motori elettrici di altissima qualità. Questa collaborazione ci permette di offrire una gamma completa ed estremamente performante di motori, da 0,12 kW a 355 kW, e grazie ad un team tecnico ingegneristico, offriamo un servizio completamente custom per progettare motori speciali con soluzioni personalizzate per ogni esigenza, in particola per i clienti OEM. Oggi disponiamo di certificazioni internazionali per la commercializzazione estera, tra cui USA, Europa, Russia, Cina, Arabia Saudita e Turchia, oltre alla certificazione ISO 9001 per la gestione della qualità”.

Situata a Grassobbio (Bergamo), Electric Motors Volpi inoltre commercializza con il suo marchio MOTIQ una vasta gamma di motori trifase, monofase, a magneti permanenti, autofrenanti e a doppia velocità, progettati per garantire le migliori prestazioni nelle applicazioni industriali più complesse. I motori, con potenze che vanno da 0,09 kW a 315 kW, sono conformi ai più alti standard internazionali, tra cui cURus, EAC, SASO ed EE, e vantano classi di efficienza energetica IE3/IE4.

"Il nostro obiettivo è essere sempre vicini ai nostri clienti fornendo loro, non solo prodotti di altissima qualità, ma anche un servizio rapido e competente, dalla consulenza iniziale alla customizzazione del prodotto, dall’assistenza post vendita alla riparazione” sottolinea Massimiliano Moschini, Direttore Commerciale di Electric Motors Volpi. “Proprio per questo, attraverso una rete di vendita capillare, abbiamo avviato un importante progetto di espansione aziendale che ci ha concesso di passare da realtà territoriale ad impresa di livello nazionale. Questo modello organizzativo strutturato, permette di offrire un supporto rapido e personalizzato, garantendo ai nostri clienti consulenza tecnica, assistenza costante e soluzioni efficienti per ogni esigenza produttiva”.

Electric Motors Volpi, giunta alla terza generazione, guarda al futuro con una vision grandangolare e con l’obiettivo di diventare uno dei maggiori player del settore dei motori elettrici industriali.

Contatti:

https://www.volpimotors.it/