Elesa a SPS 2026: soluzioni avanzate per sicurezza, efficienza e controllo nell’automazione industriale

ELESA S.p.A., azienda di riferimento nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a SPS Italia 2026 (Parma, 26-28 maggio), la fiera per l’industria intelligente e digitale, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e appuntamento annuale dedicato ai principali trend e alle sfide dell’automazione industriale.

Nel contesto di una manifattura sempre più automatizzata e interconnessa, Elesa porta in fiera una selezione di componenti e tecnologie progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza, precisione e continuità operativa dei moderni impianti industriali:

Le ventose sono progettate per garantire presa e manipolazione efficiente di prodotti e confezioni con forme, dimensioni e caratteristiche differenti. Disponibili in diverse mescole, tra cui gomma antiolio, silicone e gomma naturale, e in molteplici geometrie, come versioni rotonde, piatte, ellittiche e a soffietto, si adattano sia alla manipolazione di prodotti delicati, sia alla gestione di carichi pesanti e superfici irregolari. Consentono infatti di manipolare alimenti friabili e materiali leggeri, fino ad arrivare a manufatti di peso elevato. L’offerta comprende inoltre ventose ad alto grip, progettate per mantenere elevate performance anche in presenza di acqua e olio, modelli specifici per applicazioni flow pack, versioni vulcanizzate ad alta resistenza alla trazione e ventose a soffietto rinforzato per impieghi particolarmente gravosi. Insieme ai porta-ventose e agli accessori dedicati per il vuoto, queste soluzioni costituiscono un sistema altamente versatile e modulare. I porta-ventose, disponibili in differenti configurazioni costruttive e materiali, trovano applicazione in numerosi contesti industriali, anche in applicazioni in cui le dimensioni degli steli rappresentano un parametro progettuale particolarmente critico.

Le maniglie con interruttore di sicurezza integrato ESC-SFT, sono state progettate per incrementare la protezione del personale e il controllo sicuro degli accessi a bordo macchina. Il dispositivo integra un sensore magnetico codificato a canali ridondanti e il relativo attuatore con magnete codificato integrati nei due elementi della maniglia, che monitora lo stato di porte, carter e portelli di protezione e, in caso di apertura accidentale, attiva l’interruzione del circuito di alimentazione del macchinario. Classificata come dispositivo di interblocco magnetico di tipo 4 a basso livello di codifica secondo la normativa EN14119, la maniglia ESC-SFT, se associata a una centralina di sicurezza certificata, consente di realizzare architetture di sistema fino a SIL3 oppure categoria 4 – PLe. Un LED verde integrato segnala la corretta chiusura del riparo, mentre il sistema meccanico di aggancio mantiene il portello serrato durante il funzionamento, garantendo affidabilità e sicurezza anche nei contesti industriali automatizzati più esigenti. La soluzione è inoltre dotata di un sistema di auto centraggio che compensa eventuali disallineamenti del portello ed è adatta sia per porte scorrevoli sia per porte a battente.

Le maniglie con segnalatore luminoso LED M.2000-LD e le maniglie M.2000-SWM-LD con interruttore monostabile integrato, sono state sviluppate per combinare ergonomia, segnalazione visiva e sicurezza operativa nei sistemi di protezione delle macchine industriali. Realizzate in tecnopolimero autoestinguente UL-94 V0 rinforzato con fibra di vetro, integrano una fascia LED RGB alimentata a 24Vdc che consente una visualizzazione immediata dello stato operativo della macchina, migliorando il controllo visivo e l’efficienza delle operazioni. Nella versione M.2000-SWM-LD, la maniglia integra inoltre un pulsante di comando monostabile e una funzione di segnalazione luminosa multicolore conforme alla norma IEC 60204-1, con codifica cromatica dedicata alle diverse condizioni operative della macchina. L’interruttore NC ad azione positiva contribuisce alla sicurezza dell’operatore interrompendo correttamente il circuito in caso di necessità, mentre il pulsante consente l’invio di comandi per l’abilitazione dell’accesso o il riavvio del macchinario.

Gli indicatori di posizione elettronici wireless DD52R-E-RF sono stati progettati per garantire un posizionamento rapido, preciso e sicuro degli organi di macchina, in particolare nelle applicazioni caratterizzate da frequenti cambi di formato. Collegati via radiofrequenza all’unità di controllo UC-RF, consentono la trasmissione wireless della posizione target e della posizione reale senza l’impiego di cavi, semplificando l’installazione e riducendo i tempi di set-up. Il display LCD ad alta leggibilità guida l’operatore durante le operazioni di regolazione, mentre l’elevato grado di protezione li rende adatti anche ad ambienti industriali soggetti a lavaggi frequenti e condizioni operative gravose.

SPS 2026

Con la partecipazione a SPS, Elesa conferma il proprio impegno nello sviluppo di componenti e soluzioni tecnologiche in grado di supportare l’evoluzione dell’automazione industriale, mettendo a disposizione del mercato competenze progettuali, qualità dei materiali e costante attenzione all’innovazione.

Elesa accoglie operatori e professionisti del settore presso il Padiglione 3 – Stand E055, per approfondire da vicino le soluzioni sviluppate per l’automazione industriale.

1941 – 2026 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

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