Elesa ad Autopromotec 2025: nuove soluzioni per l’aftermarket e la progettazione industriale

22/05/2025

Elesa, azienda di riferimento nella componentistica standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa ad Autopromotec 2025 (Bologna, 21-24 maggio), la manifestazione leader dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico.

In quest’occasione, Elesa propone una selezione di soluzioni studiate per offrire ai professionisti dell’assistenza, della progettazione e della costruzione meccanica una gamma sempre più completa e affidabile.

Sistemi di serraggio Elesa: bloccaggio rapido e sicuro

Non può mancare l’articolata gamma di sistemi di serraggio, che unisce prestazioni elevate a un’estrema facilità d’uso. I prodotti impiegano meccanismi a ginocchiera e sono disponibili in versioni orizzontali, verticali, a tirante, a spinta, inox e pneumatiche. Si distinguono per robustezza, durata (oltre 20 milioni di cicli collaudati) e adattabilità a diversi ambienti operativi, dalla carpenteria allo stampaggio, fino alle applicazioni nei settori alimentare e farmaceutico. Si aggiungono alla gamma attrezzi di serraggio pneumatici in acciaio nichelato, con finitura anticorrosione, forza di bloccaggio elevata, basso consumo d’aria e ingombri ridotti, ideali per ambienti con alta umidità e cicli intensivi

Tra gli altri prodotti esposti trovate:

Componenti per oleodinamica, come tappi e sfiati per serbatoi, per impianti dove compattezza, resistenza chimica e qualità costruttiva sono fondamentali. Diverse le soluzioni, le filettature e i materiali costruttivi anche per ambienti soggetti a rischio esplosione (ATEX). Sono oltre 60 le diverse serie di prodotto tra spie e indicatori di livello, anche a colonna ed elettrici, per le più svariate esigenze applicative.

Connettori e morsetti di collegamento fissi o regolabili per tubi a sezione tonda o quadra (serie TCC), che permettono configurazioni modulari robuste e versatili. Disponibili in tecnopolimero, alluminio o in acciaio INOX con finitura naturale o con rivestimento in resina epossidica.

Una gamma selezionata di ruote industriali per la movimentazione manuale o meccanica di carrelli, banchi e strutture mobili, disponibili in varianti per ogni tipo di superficie, portata e ambiente operativo.

Tutte le soluzioni sono proposte da Elesa con la garanzia di qualità che contraddistingue il marchio, offrendo ai clienti affidabilità e compatibilità con gli standard della gamma proprietaria.

Una presenza strategica

“La nostra partecipazione ad Autopromotec è parte di una strategia che ci vede sempre più impegnati nel fornire ai nostri clienti una gamma di soluzioni sicure, integrate e adatte a ogni contesto applicativo”, commenta Fabio Invernizzi, Corporate Sales & Marketing Executive Director di Elesa S.p.A.

Una gamma sempre più completa da acquistare anche online su elesa.com

Per rispondere all’esigenza di semplificare l’approvvigionamento e supportare costruttori e progettisti oltre che con una gamma di prodotti standard unici e affidabili, Elesa offre un approccio full- service per essere il tuo partner a 360°. Rapidità, competenza tecnica e uno shop online dal quale potrai acquistare prodotti a stock entro le 14:00 con spedizione in giornata e un extra sconto del 2% sono solo alcuni vantaggi tangibili su cui potrai contare. Inoltre, i venditori Elesa sul campo, in costante contatto con la divisione tecnica e R&D della sede, sono sempre a disposizione per offrire ai clienti la giusta consulenza tecnico-commerciale e per guidare alla scelta del componente più adeguato alle applicazioni.

Appuntamento a Bologna

Elesa accoglie i visitatori presso il Padiglione 36 – Stand A 31, per toccare con mano le novità e ricevere consulenza tecnica personalizzata.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

