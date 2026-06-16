Elesa al fianco di LILT nell’impegno per la prevenzione: grande partecipazione alla 46ª Marcia Formula Uno all’Autodromo di Monza

Monza, 16 giugno 2026 - Elesa, azienda leader nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, ha rinnovato anche nel 2026 il proprio impegno al fianco di LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) partecipando alla 46ª edizione della Marcia Formula Uno, svoltasi domenica 14 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

L’evento, una corsa-camminata non competitiva aperta a runner, sportivi amatoriali, famiglie e appassionati, ha rappresentato un importante momento di incontro tra sport e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere Casa LILT Monza e le attività di prevenzione oncologica sul territorio. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti e sottolinea il valore della prevenzione attraverso uno stile di vita attivo e consapevole.

Anche in questa edizione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra diversi percorsi, 2,5 km, 5,8 km e 10 km, oltre alla novità della staffetta cronometrata 10 km, che ha aggiunto un ulteriore elemento di coinvolgimento e dinamismo alla manifestazione.

Sono 202 i dipendenti di Elesa che hanno preso parte all’iniziativa, confermando l’attenzione di Elesa verso iniziative che uniscono benessere, responsabilità sociale e impegno verso la comunità.

Nel corso delle settimane precedenti all’evento, i dipendenti Elesa sono stati coinvolti anche nella realizzazione di video-pillole dedicate alla prevenzione e all’importanza di uno stile di vita sano. Le testimonianze, raccolte in brevi contenuti video (disponibili qui), hanno valorizzato il contributo diretto delle persone dell’azienda e rafforzato il messaggio condiviso con LILT, rendendo ancora più tangibile il legame tra partecipazione individuale e impatto sociale.

La Marcia Formula Uno si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra Elesa e LILT, attivo da oltre 40 anni, volto a promuovere la prevenzione oncologica e il benessere delle persone attraverso iniziative concrete e continuative.

“Anche quest’anno la partecipazione alla Marcia Formula Uno ha rappresentato per Elesa un momento concreto di condivisione e responsabilità verso la comunità” – ha dichiarato Carlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa S.p.A. – “L’ampia adesione dei nostri collaboratori testimonia quanto i temi della prevenzione e del benessere siano profondamente radicati nella nostra cultura aziendale. Un impegno che portiamo avanti con continuità insieme a LILT da oltre quarant’anni, attraverso iniziative che intendono promuovere consapevolezza e abitudini di vita sane”.

1941 – 2026 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

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