Elesa S.p.A. pubblica il suo primo Bilancio di Sostenibilità: un passo decisivo per una crescita responsabile e di lungo periodo

100% energia acquistata da fonti rinnovabili 968 tCO₂eq di emissioni Scope 1+2 (market based) 93,6% rifiuti recuperati (incluso recupero termico) 366 collaboratori, 50% donne, 6.318 ore di formazione 70.000+ articoli a stock, 60+ Paesi serviti 300 brevetti, 56 premi di design, 40+ milioni di pezzi venduti €80,3 Mln valore economico generato, 88% ridistribuito €7,9 Mln investimenti in asset – 87% fornitori italiani

Monza, 18 dicembre 2025.Elesa S.p.A. (casa madre del Gruppo Elesa) presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024, il primo documento che raccoglie in modo strutturato e trasparente le performance ESG della sede centrale di Monza. Un risultato che segna un’evoluzione naturale per un’azienda familiare che, da oltre ottant’anni, fonda il proprio sviluppo sull’innovazione tecnologica, la qualità progettuale e l’attenzione verso le persone e il territorio.

La stesura del primo Bilancio di Sostenibilità testimonia la volontà dell’azienda di integrare i temi ESG nei processi decisionali e produttivi, con un approccio proporzionato alla propria dimensione ma orientato verso modelli evoluti di rendicontazione. Il Bilancio presenta risultati concreti che delineano il profilo di un’impresa solida, competitiva e sempre più consapevole del proprio ruolo nella filiera industriale globale.

Un impegno ambientale misurabile

Nel 2024 Elesa ha continuato a rafforzare le proprie politiche di efficienza energetica e ottimizzazione dei consumi:

Il 100% dell’energia utilizzata è acquistata da fonti rinnovabili (impegno preso dal 2020). Il 93,6% dei rifiuti sono avviati al recupero (incluso il recupero termico). Le emissioni climalteranti Scope 1 e 2 si attestano a 968 tCO₂eq (market based), supportate da sistemi interni di monitoraggio avanzato e da un consumo energetico complessivo pari a 22.550 GJ. La gestione dei materiali e dei rifiuti segue criteri di circolarità e prevenzione degli scarti: sono state utilizzate 2.410 tonnellate di materiali e prodotti 373,5 tonnellate di rifiuti, di cui il 93,6% avviato a processi di recupero energetico o materico. Contestualmente, l’evoluzione del Centro Logistico automatizzato di Monza ha introdotto una maggiore efficienza nei processi, riducendo movimentazioni superflue, migliorando la puntualità delle spedizioni, 99,7%, raggiungendo prestazioni eccezionali di consegna (in giornata), e contribuendo a una gestione più razionale delle risorse, confermando il valore degli investimenti tecnologici già avviati negli anni precedenti.

Le persone come motore della crescita

Con 366 collaboratori, di cui il 50% donne, e 6.318 ore di formazione erogate nel 2024, Elesa S.p.A. conferma la centralità del capitale umano nella propria strategia di crescita, con un team di giovani talenti e persone più esperte, in grado di garantire un approccio dinamico e innovativo alle sfide aziendali.

Le attività dedicate a salute, sicurezza e benessere organizzativo sono state potenziate attraverso programmi strutturati e interventi mirati negli ambienti di lavoro soprattutto nelle aree di produzione e logistica, dove l’automazione delle postazioni ha garantito condizioni operative più ergonomiche e sicure. Sono stati introdotti programmi formativi specifici e misure preventive, tra cui un sistema di welfare con assistenza sanitaria integrativa e un portale welfare per garantire il benessere psicofisico dei collaboratori. L’azienda garantisce anche accesso a prestazioni sanitarie dedicate, direttamente sul posto di lavoro o a polizze che offrono copertura per le necessità mediche e consentono al personale di accedere a cure specialistiche e servizi sanitari in condizioni vantaggiose.

Questi risultati rispecchiano un modello culturale radicato, che privilegia l’ascolto, la responsabilità condivisa e la valorizzazione delle competenze come strumenti chiave per affrontare le sfide del mercato globale.

Una governance orientata al futuro

Il Bilancio mostra una gestione economica solida:

Nel 2024 Elesa S.p.A. ha generato €80,3 milioni di valore economico, di cui €70,6 milioni redistribuiti agli stakeholder, pari all’88% del totale. Gli investimenti in asset raggiungono €7,9 milioni, a testimonianza di una visione orientata al lungo periodo. La filiera resta fortemente legata al territorio: l’87% dei fornitori è localizzato in Italia, contribuendo a mantenere elevati standard di qualità, tempestività e controllo dei processi produttivi. La governance si fonda su una solida struttura organizzativa, in linea con i principi di trasparenza, responsabilità e legalità, come previsto dal Modello 231 e dal Codice Etico. L'azienda adotta un approccio strutturato che promuove la correttezza nelle operazioni aziendali e una gestione responsabile, con l'obiettivo di mantenere alta la fiducia tra i suoi stakeholder. Elesa investe in programmi di formazione specifici per sensibilizzare tutti i dipendenti sull'importanza del rispetto delle normative e dei principi etici. L'azienda si impegna attivamente in iniziative di CSR volte a favorire l'inclusione lavorativa e il benessere sociale, supportando progetti come Elesa Academy, per la crescita di giovani talenti, e collaborando con organizzazioni del terzo settore, tra cui LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Vidas, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione opera San Francesco per i poveri e Medici Senza Frontiere. Elesa sostiene la crescita educativa e culturale e promuove l'innovazione giovanile attraverso la borsa di studio dell’ITIS Hensemberger, sponsorizzazioni artistiche, visite guidate presso la propria sede e in fabbrica dedicate agli studenti e progetti innovativi presso il Politecnico di Milano e l'Università di Bologna. Tra le numerose attività per la promozione della cultura, Elesa S.P.A. sostiene anche la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il Museo del Marchio Italiano, la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, e il Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo.

“Questo Bilancio rappresenta un momento importante della nostra storia: racconta un impegno reale, fatto di investimenti, responsabilità e visione. Crediamo profondamente nel valore del lungo periodo: la crescita non è possibile senza un’attenzione costante alle persone, ai processi e all’ambiente in cui operiamo. I risultati che presentiamo oggi sono il frutto del lavoro quotidiano dei nostri collaboratori e sono solo l’inizio di un percorso che vogliamo continuare con determinazione e trasparenza”. Commenta Carlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa S.p.A.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione con un catalogo di 70.000 codici.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

Contatti:

Immediapress

MSL- Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati- alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli- elena.oricelli@mslgroup.com

