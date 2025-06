Emanuela Carletto, Il Futuro Della Leadership: il Bestseller su come evolversi come imprenditori grazie all’upskilling e il reskilling

Milano, 10.06.2025 – Il ruolo dell’imprenditore è da sempre quello di creare valore nel mondo, contribuendo allo sviluppo della società civile. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione come quello attuale, è però fondamentale sapersiadattare verso una leadership più consapevole, generativa e concreta.

Per tutti coloro che vedono la leadership non come un traguardo, bensì come un percorso in continua evoluzione, esce oggi il libro di Emanuela Carletto “IL FUTURO DELLA LEADERSHIP. Upskilling, Reskilling E CrescitaDel Talento Per Aziende Ad Alte Prestazioni” (Bruno Editore). Al suo interno,l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per guidare leader autentici, imprenditori appassionati e professionisti che vogliono fare la differenza in un mondo che cambia.

“Il mio libro parla di futuro, tenendoi piedi ben piantati nella realtà. Parla di come i leaderpossano e debbano allenarsi ogni giorno per restare competitivi, umani e visionari” afferma Emanuela Carletto, autrice del libro. “Racconta inoltre come upskilling e reskilling non siano solo parole alla moda, ma leve potenti per creare organizzazioni vive, capaci di imparare e adattarsi”.

Questo manuale di Emanuela Carletto è una guida concreta, uno spazio di riflessione, una voce amica che ha come obiettivo quello di accompagnare chi ha il coraggio e la responsabilità di guidare persone e organizzazioni in un mondo che cambia. Tutto ciò, a dimostrazione del fatto che la leadership non è un traguardo, ma un percorso in continua evoluzione.

“Dopo 25 anni vissuti fiancoa fianco con imprenditori, managere team aziendali, ecco che l’autrice ha sentito che era arrivato il momentodi dare forma a tutto ciò che aveva imparatosul campo” incalza Giacomo Bruno,

editore del libro. “Ecco quindi che Emanuela Carletto, attraverso il libro, accompagna il lettore in un viaggio narrativo e pratico, arricchito da casi reali ed esperienze dirette che fanno davvero la differenza nel mondo aziendale odierno”.

“Giacomo Bruno rappresenta per me un sinonimo di concretezza, serietà e attenzione al mondo dello sviluppo personale e professionale” conclude l’autrice. “In Bruno Editore ho trovato persone che hanno saputo accogliermi, ascoltarmi e accompagnarmi passo dopo passo consentendomi di pubblicare questo mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4kB2QZb

Emanuela Carletto è formatrice, coach e consulente aziendale. In oltre 25 anni di esperienza, ha collaborato con una vasta gamma di aziende, dalle multinazionali alle PMI, sia nel settore pubblico che privato. Specializzata nello sviluppo delle soft skills e nel potenziamento dei talenti, affianca le funzioni HR nella creazione di programmi formativi e strategie di comunicazione interna allineate agli obiettivi aziendali. La sua professionalità, unita a una profonda attenzione verso le persone, la rende un punto di riferimento per imprenditori e manager che aspirano a crescere professionalmente e a costruire team vincenti. Sito web: https://www.emanuelacarletto.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portatogli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazone degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutatooltre 2.500.000 italiani.È considerato il più espertodi Intelligenza Artificiale applicataall’Editoria ed è il più noto “bookinfluencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

Info su:

Contatti:

Bruno editore

https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi