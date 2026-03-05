Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca lanciano il libro su come trovare la forza di ricominciare dopo un fallimento

Milano, 06.03.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra perduto, in cui l’energia, la fiducia e la motivazione vengono meno e in cui capita di sentirsi annichiliti dal peso della crisi, del fallimento e della delusione. La buona notizia, tuttavia, è che avviare un percorso di resilienza personale riscoprendo la forza dei propri sogni è possibile.

Per tutti coloro che desiderano rialzarsi da una situazione difficile ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca “DALLE SPINE ALLA RINASCITA. Come Partire Da Zero E Trasformare La Crisi In Valore Con La Forza Silenziosa Del Fico D'India” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori idee e consigli pratici per trasformare le cadute e i fallimenti in opportunità di crescita e rinascita.

“Il nostro libro racconta il viaggio di un uomo che, dopo aver perso tutto, riscopre sé stesso e costruisce una nuova vita piena di senso, felicità e realizzazione” afferma Emilio Giovinazzo, autore del libro. “È dedicato a chi si sente bloccato, demoralizzato o troppo avanti con l’età per cambiare rotta. Un invito, quindi, a riscrivere la propria storia partendo da sé stessi” aggiunge Salvatore Bianca, co-autore.

Come dimostra la storia dei due autori, anche dopo una caduta si può risorgere più forti di prima. Da qui l’obiettivo di scrivere un libro finalizzato a motivare i propri lettori a credere nelle seconde possibilità.

“Quello condiviso da Bianca e Giovinazzo è un percorso autentico fatto di difficoltà, fallimenti, scelte coraggiose e rinascite sorprendenti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Parla di resilienza, di amore per la vita e della forza di ricominciare anche quando tutto sembra perduto. Un testo, quindi, di grande ispirazione”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Giacomo Bruno perché è da sempre il punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria esperienza in un libro di valore” concludono gli autori Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca. “Bruno Editore offre un percorso professionale e umano che ti accompagna, passo dopo passo, verso la realizzazione del tuo sogno editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4qhq4pk

Emilio Giovinazzo nasce tra le colline della profonda Calabria, con radici contadine e lo sguardo rivolto oltre le montagne. Cresciuto senza luce né strade, sognava cosa ci fosse oltre l’orizzonte. Il destino lo conduce in Sicilia, dove incontra l’amore della sua vita e fonda un’azienda ambiziosa. Dopo anni di duro lavoro, quell’azienda crolla, lasciandolo in ginocchio. Ma proprio in quel momento buio entra in scena Salvatore Bianca, figura chiave di questa rinascita: amico, mentore e compagno di un nuovo viaggio interiore. A 70 anni, mentre tanti si arrendono, Emilio sceglie di cercare sé stesso ancora una volta. E proprio quando sembrava finita, la vita — anche grazie all’incontro con Salvatore — gli regala una nuova opportunità. Oggi Emilio è un uomo felice, soddisfatto e finalmente realizzato, anche economicamente. Sito web: https://etnawellness.com

Salvatore Bianca nasce in Sicilia, a Giarre, in una famiglia umile, dove le difficoltà economiche erano all’ordine del giorno. Fin da piccolo sente il bisogno di aiutare sua madre, che lavava le scale per pochi spiccioli, e i suoi fratelli. Nel 2017, la perdita improvvisa del padre cambia tutto: Salvatore si ritrova a crescere troppo in fretta, attraversando anche momenti di depressione. Ma è proprio da quel dolore che nasce la sua rinascita. Oggi è presidente di Etna Wellness, guida un movimento con 75.000 incaricati e 50 dipendenti, e guarda al futuro con visione e determinazione. Insieme a Emilio Giovinazzo e Guido Battistelli ha dato vita a un progetto rivoluzionario che ha cambiato la vita di migliaia di persone. La sua missione è chiara: non perdere mai un'opportunità, perché il destino può sorprenderti quando meno te lo aspetti. Sito web: https://etnawellness.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

