Energia e sostenibilità: Sorgenia presenta Next Energy PUNtuale Luce e Gas, la nuova proposta per la gestione oraria dei consumi

Milano 11-09-2026 - L'evoluzione del mercato energetico richiede strumenti sempre più trasparenti e capaci di premiare la flessibilità dei consumatori, soprattutto in una fase storica guidata dalla progressiva digitalizzazione delle reti e dalla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. In questa direzione si inserisce la nuova offerta Next Energy Puntuale Luce e Gas, sviluppata da Sorgenia per consentire agli utenti domestici di cogliere le migliori opportunità economiche offerte dall'andamento reale delle quotazioni all'ingrosso. La componente elettrica della proposta, denominata PUNtuale, introduce infatti un modello contrattuale a prezzo variabile indicizzato direttamente al PUN Orario, valorizzato su base oraria attraverso le rilevazioni ufficiali dell'indice PUN Index GME.

Questa impostazione tecnica permette di superare definitivamente le tradizionali logiche di fatturazione forfettaria o per fasce statiche, collocandosi con decisione tra le offerte luce e gas orientate a favorire un modello di consumo attivo, consapevole e rispettoso dell'ambiente. Chi sceglie questa soluzione ha la possibilità concreta di ottimizzare la propria spesa energetica concentrando l'utilizzo dei dispositivi a maggiore assorbimento nei momenti in cui l'elettricità presenta quotazioni inferiori. Il costo all'ingrosso tende infatti a diminuire in modo sensibile quando la domanda complessiva della rete risulta contenuta, quando la produzione da impianti fotovoltaici ed eolici è particolarmente abbondante o quando i costi generali di generazione si riducono, come accade di consueto durante le ore notturne e nelle fasce centrali delle giornate calde.

La tecnologia abilitante dei contatori elettronici di nuova generazione

Il presupposto fondamentale per accedere a questo innovativo meccanismo risiede nella disponibilità del contatore elettronico di nuova generazione, noto come Open Meter 2.0 o contatore 2G, che esegue le misurazioni con granularità oraria e quarto-oraria. La presenza di questi dispositivi sul territorio nazionale ha raggiunto livelli ormai estesi, con oltre trenta milioni di apparecchi già installati dai principali distributori locali competenti, coprendo circa l'ottanta per cento delle abitazioni italiane e oltre il novantaquattro per cento della clientela già servita da Sorgenia.

Per gli utenti che utilizzano ancora un contatore a fasce, l'aggiornamento tecnico rimane di competenza del distributore di zona; al momento della sostituzione fisica del misuratore con il modello 2G, lo sconto sulla Fee entra in vigore in modo del tutto automatico sulla fornitura, senza che l'utente debba inviare richieste o completare passaggi burocratici.

Come si compone il prezzo e come funziona il calcolo in bolletta

La struttura economica della fornitura è pensata per essere chiara in ogni voce. Il prezzo complessivo è costituito dal valore del PUN Orario, a cui si sommano le perdite di rete pari al dieci per cento stabilite dall'autorità, la componente Fee e una quota fissa di commercializzazione. Su quest'ultima voce si applica uno sconto fedeltà progressivo: il costo si riduce del cinque per cento già dal primo mese, crescendo di un ulteriore cinque per cento a ogni anno di fornitura fino a raggiungere il venti per cento di sconto stabile al quarto anno. Dal secondo anno contrattuale si aggiunge poi la voce Garanzia d'Origine per attestare la provenienza rinnovabile dell'energia. Per facilitare la consultazione e garantire chiarezza, la bolletta non elenca tutte le singole ore del mese, ma sintetizza i conteggi in un unico prezzo medio ponderato sui consumi reali, identificato con la sigla F0.

Pianificazione quotidiana e strumenti digitali avanzati

Per agevolare una gestione intelligente delle abitudini domestiche, gli utenti possono conoscere in anticipo l'andamento dei prezzi per ogni singola ora del giorno successivo consultando comodamente i canali digitali e l'applicazione My Sorgenia, programmando con facilità l'avvio degli elettrodomestici più energivori o la ricarica dei veicoli elettrici. Questo modello trae ispirazione dai più virtuosi standard internazionali, dove la valorizzazione della flessibilità della domanda contribuisce a garantire una maggiore stabilità della rete elettrica, a ridurre i costi per i consumatori finali e ad accelerare l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema produttivo nazionale.

Contatti:

Sorgenia

https://www.sorgenia.it/



Numero verde: 800 920 960

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Sorgenia