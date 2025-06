Enfinity Global cede quote di minoranza a Daiwa Energy & Infrastructure in progetti di accumulo energetico per 380 MW complessivi tra Italia e Stati Uniti

MILANO, 4 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha ceduto una partecipazione di minoranza di circa il 49% in due progetti di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), per un totale di 380 MW, a Daiwa Energy & Infrastructure Ltd. (DEI), divisione di gestione di asset alternativi del gruppo Daiwa Securities Inc., uno dei principali istituti finanziari del Giappone. Enfinity Global mantiene una partecipazione di controllo di circa il 51% e curerà lo sviluppo e la realizzazione di entrambi i progetti fino al loro completamento, oltre a ricoprire il ruolo di gestore a lungo termine degli asset.

Il primo progetto, situato nella regione Veneto, è un sistema BESS da 130 MW di potenza e 520 MWh di capacità di accumulo, equivalente a quattro ore di capacità di scarica. Il secondo progetto, situato in Texas (Stati Uniti), nell'area di Houston parte della rete elettrica ERCOT, è un sistema BESS da 250 MW in grado di fornire energia per due ore consecutive, per una capacità complessiva di 500 MWh. Entrambi i progetti dovrebbero entrare in funzione entro il 2027.

La collaborazione globale tra Enfinity e Daiwa su questi due progetti contribuirà a rafforzare la resilienza delle reti elettriche e a sostenere la crescente domanda di energia derivante da data center, intelligenza artificiale ed elettrificazione industriale sia negli Stati Uniti che in Italia.

"Siamo onorati di collaborare con Daiwa Energy & Infrastructure, uno dei principali istituti finanziari del Giappone, per portare nuovi investimenti negli Stati Uniti e in Italia", ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "E' una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, che rappresenta un modello di successo replicabile nel settore, poiché consentirà di rafforzare le capacità della rete elettrica, accelerare la fornitura di energia pulita affidabile e competitiva per i clienti, attrarre investimenti transfrontalieri a rendimenti interessanti e offrire soluzioni globali grazie a operatori solidi e impegnati nel lungo periodo".

"Nell'attuale contesto particolarmente favorevole per i sistemi di accumulo energetico a livello mondiale, trainato dall'aumento della capacità di generazione da fonti rinnovabili e dalla forte domanda di elettricità generata dai data center, questa partnership rappresenta per noi un passo significativo nell'espansione globale del nostro portafoglio di rinnovabili e storage. Enfinity Global è un partner eccezionale e ben posizionato per cogliere le opportunità offerte dalla rapida crescita dei mercati dell'energia rinnovabile e dell'accumulo energetico", ha commentato Jun Hayakawa, Vicepresidente di DEI.

"Siamo lieti di accogliere Daiwa Energy & Infrastructure come partner finanziario a lungo termine nei nostri progetti BESS negli Stati Uniti e in Italia. Coinvolgere investitori a lungo termine che condividono la nostra visione come azionisti nei portafogli globali è parte fondamentale della nostra strategia di raccolta di capitali per accelerare la crescita e ottimizzare i rendimenti", ha aggiunto Ricardo Diaz, Global Head of Capital di Enfinity Global e General Manager per le Americhe.

Enfinity Global è un produttore indipendente di energia (IPP) con sede negli Stati Uniti e in rapida crescita, con un portafoglio diversificato a livello globale di 35,5 GW, comprendente 20,9 GW di progetti solari ed eolici e 14,6 GW di sistemi BESS. Attualmente l'azienda possiede 1,1 GW di asset operativi e ulteriori 1,2 GW in fase di costruzione.

In questa operazione, Enfinity è stata assistita da Cornerstone Financial Advisors, con Winston & Strawn e DLA Piper in qualità di consulenti legali. Daiwa Energy & Infrastructure è stata assistita da Orrick Herrington & Sutcliffe, Ensight Energy Consulting ed Ernst & Young.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/enfinity-global-cede-quote-di-minoranza-a-daiwa-energy--infrastructure-in-progetti-di-accumulo-energetico-per-380-mw-complessivi-tra-italia-e-stati-uniti-302472185.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire