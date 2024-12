Enrico Bisanti, GRUPPO EDC: “Gestionali web, la chiave per efficienza e sicurezza aziendale”

La società Top Partner del gruppo Zucchetti opera da trent’anni nel settore informatico e gestionale: “La nuova frontiera sono le soluzioni in cloud, che garantiscono la protezione dei dati e aggiornamenti in tempo reale”

Como, 3/12/2024. In un panorama tecnologico orientato al digitale, anche il mondo dell’impresa è chiamato a importanti cambiamenti, a partire dalla gestione dei processi organizzativi.

Cambiamenti che portano con sé il vantaggio non solo di migliorare i processi, ma di intensificare la sicurezza di privacy e dati, due elementi sui quali la normativa nazionale ed europea pone sempre più attenzione.

Per questo aziende specializzate in soluzioni informatiche e gestionali, puntano a intensificare la progettazione di piattaforme web. Aziende come GRUPPO EDC, Top Partner del gruppo Zucchetti che da oltre trent’anni opera nel settore informatico.

«La gestione di ogni elemento di un’impresa è diventato estremamente complesso – spiega l’Amministratore Enrico Panzuti Bisanti – apparecchiature, movimento merci, magazzino, manutenzione di macchine e sistemi informatici, Gestione Commesse, Controllo di gestione. Tutto deve essere coordinato e monitorato in modo efficiente. E soprattutto, in modalità differenti a seconda di esigenze specifiche».

Esigenze sulle quali il GRUPPO EDC imposta il suo lavoro di consulenza e di personalizzazioni verticali, per proporre gestionali adatti a ogni tipo di attività e settore:

«Pensiamo ad esempio a un’azienda che installi ascensori: ci sono verifiche obbligatorie programmate, come il controllo delle funi. I nostri sistemi permettono ai tecnici di sapere esattamente cosa fare e quando intervenire, grazie a strumenti digitali dotati di soluzioni integrate».

Un supporto applicabile dunque a qualsiasi società attiva nei settori di fornitura e manutenzione macchine, in grado di gestire aggiornamenti in tempo reale e di dare indicazioni precise ai tecnici sul tipo di intervento da effettuare, riducendo così i tempi e migliorando l’efficacia del lavoro.

Un’efficacia che, nel caso di GRUPPO EDC, è affiancata dalla semplicità delle soluzioni:

«Dotarsi di un gestionale, o sceglierne uno nuovo, è sempre un passo importante non solo per gli investimenti economici, ma anche per il tempo e le risorse dedicate alla formazione. Per questo puntiamo a creare strumenti che semplifichino i processi e si integrino facilmente anche con sistemi già in uso».

Un’attenzione che l’azienda Top Partner del gruppo Zucchetti sta riponendo anche sui temi di sicurezza e trattamento dati, una sfida destinata a spostare in rete l’orizzonte dei servizi:

«Il futuro dei gestionali sta nelle piattaforme web-based, senza perdere la possibilità di adeguare il software alle proprie esigenze specifiche. Il cloud rappresenta un vantaggio decisivo per le imprese, specialmente per le piccole e medie realtà che vogliono alleggerirsi dagli oneri legati agli aggiornamenti hardware e alla sicurezza. Con il cloud, i dati sono protetti e i backup geografici garantiscono la possibilità di ripartire rapidamente in caso di imprevisti».

Una soluzione, dunque, che garantisce una crescita anche in termini di efficienza.

«Un sistema cloud non si ferma mai. Gli aggiornamenti sono immediati, senza la necessità di costosi interventi interni. Questo consente alle aziende di restare sempre al passo con le innovazioni tecnologiche e le normative».

Un aspetto, quest’ultimo, sul quale la normativa impone estrema attenzione:

«La protezione dei dati è un tema sul quale gli imprenditori stanno prendendo sempre più consapevolezza. Proprio per questo occorrono soluzioni al passo con questa esigenza», garantita al meglio proprio dai gestionali web.

Backup affidabili, protezione avanzata di privacy, aggiornamenti in tempo reale. Tutti elementi che hanno un altro importante vantaggio per gli imprenditori:

«Le soluzioni in cloud permettono di abbattere i costi di manutenzione degli stessi gestionali. Se in precedenza ogni piattaforma poteva avere esigenze ed economie differenti, le piattaforme web permettono di uniformare e velocizzare gli interventi, sempre mantenendo le differenze progettuali studiate per ciascuna azienda».

Contatti: www.edc.it