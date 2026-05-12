EQS AI Benchmark Volume 2: I modelli all’avanguardia rendono i flussi di lavoro di compliance basati sull’agentica una realtà concreta

MONACO DI BAVIERA - EQS Newswire - 11 maggio 2026 - L'intelligenza artificiale ha superato una soglia pratica nei settori della compliance e dell'etica. EQS AI Benchmark Volume 2 dimostra che l'ultima generazione di modelli di IA non solo migliora le prestazioni, ma è ora in grado di gestire in modo affidabile i flussi di lavoro di compliance in più fasi, una capacità che solo sei mesi fa era fuori dalla loro portata.

Basandosi sul primo volume pubblicato nell'ottobre 2025, EQS Group ha testato quattro modelli di IA all'avanguardia di recente rilascio sulla stessa serie di 120 attività di compliance del mondo reale. Il benchmark aggiornato, realizzato in collaborazione con l'associazione tedesca Berufsverband der Compliance Manager(BCM), ora confronta dieci modelli leader, offrendo una visione diretta delle prestazioni dell'ultima generazione rispetto all'avanguardia dello scorso anno.

I modelli all'avanguardia convergono ai vertici

Nel Volume 2, GPT-5.4 di OpenAI si piazza al primo posto nel benchmark con un punteggio dell'87,6%, seguito da vicino da Gemini 3.1 Pro di Google (87,4%) e Claude Opus 4.6 di Anthropic (86,1%). I modelli leader sono ora separati da poco più di un punto percentuale. Questo raggruppamento segnala un cambiamento evidente: mentre le prestazioni continuano a migliorare, i modelli leader si stanno avvicinando a un limite pratico per i compiti di compliance generali, rendendo la strategia di implementazione più importante delle differenze marginali nelle capacità dei modelli.

I maggiori miglioramenti nel lavoro di compliance a risposta aperta

I miglioramenti più significativi si osservano nei compiti a risposta aperta, come la stesura di rapporti, politiche o piani di indagine, che rispecchiano da vicino il lavoro svolto dai team di compliance per gli stakeholder interni, il management e le autorità di regolamentazione. Tra tutti i fornitori, le prestazioni in questi compiti sono aumentate in modo significativo, con miglioramenti fino a +17-18 punti percentuali rispetto al primo rapporto, spostando i risultati da "utilizzabili con modifiche sostanziali" a "utilizzabili con una revisione leggera".

I flussi di lavoro di compliance agentici superano una soglia chiave

La scoperta più importante del benchmark va oltre le prestazioni dei singoli compiti: i modelli di IA si stanno ora avvicinando alla capacità necessaria per supportare flussi di lavoro di compliance in più fasi end-to-end. In un processo simulato di gestione dei conflitti di interesse, che include la classificazione, la valutazione del rischio, l'inoltro per la revisione e la mitigazione, un singolo modello all'avanguardia (GPT-5.4) ha raggiunto prestazioni superiori al 90% in ogni fase del flusso di lavoro. Nonostante il benchmark non abbia testato un flusso di lavoro agentico completamente connesso, i risultati indicano che tali flussi di lavoro stanno diventando significativamente più fattibili rispetto a soli sei mesi fa.

"Il benchmark mostra quanto velocemente l'IA stia diventando un vero motore di innovazione nella compliance", ha affermato il dott. Martin Benda, presidente di BCM. "Ora abbiamo l'opportunità di tradurre queste capacità in applicazioni pratiche, in modo da rafforzare sia l'efficacia che la supervisione responsabile".

"Sei mesi fa, la domanda era se l'IA potesse supportare il lavoro di compliance reale. Oggi, invece, la domanda è come progettare i flussi di lavoro attorno a essa", ha affermato Moritz Homann, responsabile dell'IA presso EQS Group. " La compliance agentica non riguarda più la fattibilità, ma la progettazione, in particolare la scelta della giusta supervisione umana. I modelli più recenti sono abbastanza potenti da gestire processi in più fasi, ma il vero fattore di differenziazione è il contesto in cui operano: gli strumenti e i punti di controllo che rendono l'intelligenza artificiale affidabile nella pratica."

Dalle prestazioni dei modelli all'implementazione nel mondo reale

I risultati del Volume 2 mostrano un cambiamento più esteso per i team di compliance: i miglioramenti nelle capacità dei modelli stanno diventando incrementali, mentre i maggiori vantaggi ora derivano dal modo in cui l'IA viene implementata.

I risultati suggeriscono che il contesto, l'integrazione dei sistemi e la progettazione dei flussi di lavoro stanno diventando più importanti della scelta del modello stesso. Le organizzazioni che integrano l'IA nei processi reali, dotandosi di dati, strumenti e supervisione adeguati, otterranno risultati significativamente migliori rispetto a quelle che la considerano uno strumento autonomo.

Raccomandazioni pratiche per i team di compliance

I risultati si traducono in una serie di priorità chiare per i professionisti della compliance: non sperimentare di più, ma rendere operativa l'IA:

Passare dai progetti pilota alla produzione per casi d'uso comprovati

I risultati di questo studio indicano chiaramente quali sono le priorità per i team di compliance: non continuare a fare sperimentazioni in modo isolato, ma rendere operativa l'IA in modo responsabile all'interno di processi di compliance reali:

Selezionare i modelli in base all'adeguatezza al compito, non solo alle classifiche Investire non solo nei prompt, ma nel più ampio "sistema" di IA – inclusi contesto, sistemi, strumenti e orchestrazione del flusso di lavoro Progettare deliberatamente punti di controllo umani intorno all'escalation, al giudizio e alle decisioni che hanno un impatto sui dipendenti Iniziare a progettare flussi di lavoro autonomi per processi strutturati e ad alto volume Rivalutare continuamente le capacità, poiché le prestazioni dei modelli evolvono rapidamente

Il rapporto completo EQS AI Benchmark Volume 2 è disponibile per il download qui: https://www.eqs.com/compliance-wpapers/eqs-ai-benchmark-report-vol-2/

Metodologia

EQS AI Benchmark valuta i principali modelli di IA su 120 attività in dieci ambiti fondamentali di compliance ed etica, quali la valutazione dei rischi, lo sviluppo delle politiche, le indagini e la rendicontazione.

Il benchmark combina attività strutturate e aperte basate su documenti reali forniti dai clienti e i risultati sono valutati da una giuria umana di professionisti della compliance, tra cui membri del Berufsverband der Compliance Manager (BCM).

EQS Group

EQS Group è un fornitore leader di software cloud a livello internazionale per la compliance e l'etica, la privacy dei dati, la gestione della sostenibilità nonché le relazioni con gli investitori. Oltre 14 000 aziende in tutto il mondo utilizzano i prodotti di EQS Group per costruire fiducia, rispettando in modo sicuro e affidabile normative complesse, riducendo i rischi e comunicando in modo trasparente le proprie performance e il proprio impatto su società e ambiente.

Le soluzioni di EQS Group sono integrate in una piattaforma basata su cloud: ciò consente di gestire i processi di compliance per la protezione dei whistleblower e la gestione dei casi, la gestione delle politiche e i processi di approvazione con la stessa professionalità con cui si gestiscono partner commerciali, terze parti e rischi, insider list e obblighi di reporting. Inoltre, EQS Group fornisce software per adempiere agli obblighi di due diligence sui diritti umani lungo le catene di fornitura aziendali, garantire la compliance rispetto alle normative sulla privacy dei dati come il GDPR e il Regolamento europeo sull'IA, e supportare una gestione degli standard ESG efficiente nonché un reporting di sostenibilità conforme alle normative. Le società quotate beneficiano anche di un newswire globale, del targeting degli investitori e della gestione dei contatti, nonché di siti web e webcast IR per una comunicazione efficiente e sicura con gli investitori.

EQS Group è stato fondato a Monaco nel 2000. Oggi il gruppo impiega circa 600 professionisti in tutto il mondo.

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