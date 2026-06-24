EQS presenta Q by EQS per portare l'intelligenza nativa dell'IA nei programmi di conformità aziendale

MONACO DI BAVIERA – EQS Newswire - 23 giugno 2026 - I modelli di Frontier AI raggiungono ora un'accuratezza fino all'87% in attività di conformità reali, con i quattro modelli migliori che ottengono punteggi con una differenza di un solo punto percentuale l'uno dall'altro. Pur facendo registrare praticamente le stesse prestazioni, ciò che determina se l'IA è utile per la conformità non è più il modello utilizzato, bensì il contesto in cui viene impiegata: competenza, flusso di lavoro e governance. Questi sono alcuni dei risultati dell'EQS AI Benchmark Report Volume 2, la prima valutazione del settore sulle prestazioni dell'IA nelle attività di conformità. In questo contesto, EQS Group presenta oggi Q by EQS, rendendo la sua piattaforma di conformità incentrata sull'intelligenza artificiale, con l'IA nativa integrata direttamente nei flussi di lavoro di conformità.

Q è un livello di intelligenza artificiale che opera direttamente all'interno delle soluzioni di conformità di EQS. Unifica le funzionalità dell'intelligenza artificiale esistenti e nuove presenti sulla piattaforma in un unico livello di intelligenza, operando direttamente all'interno del sistema di registrazione con accesso ai dati del caso, alle informazioni divulgate, alle librerie di policy, ai risultati della due diligence e alla cronologia del flusso di lavoro. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, tra cui la valutazione preliminare delle segnalazioni, la classificazione dei casi e l'assistenza in materia di policy, sono già a disposizione dei clienti; a queste si aggiungeranno presto nuove funzionalità per la soluzione di segnalazione Integrity Line e per l'intera piattaforma EQS Compliance Cockpit.

Nel corso di quest'anno, Q acquisirà anche capacità di agente: Intelligenza artificiale in grado di pianificare, ragionare ed eseguire attività a più fasi nel Compliance Cockpit, come identificare le parti coinvolte nelle segnalazioni di illeciti, rilevare il contesto dei casi di indagine da precedenti casi simili, valutare il rischio di divulgazione, più il benchmarking, sotto supervisione umana, con funzionalità di audit integrate e all'interno del sistema di registrazione.

Il lavoro di compliance richiede un diverso tipo di IA

Oggi i team addetti alla conformità devono gestire volumi di report più elevati, relazioni con terze parti più complesse e un controllo sempre maggiore da parte del consiglio di amministrazione, e devono anche dimostrare al contempo come sono state prese le decisioni. In molte organizzazioni, la sfida non è più rappresentata dalla mancanza di informazioni. La sfida è sapere quali azioni intraprendere, come stabilire le priorità, e come documentare le decisioni in modo che possano resistere a un esame approfondito.

"I responsabili della conformità sono sotto pressione per accelerare i tempi, ma la velocità non può andare a scapito della responsabilità", ha affermato Achim Weick, fondatore e CEO di EQS Group. "I nostri clienti ci affidano i loro dati più sensibili, dalle denunce di whistleblowing e dai verbali delle indagini alle valutazioni del rischio di terze parti. Estendere questa fiducia all'intelligenza artificiale significa costruire qualcosa veramente pronto a soddisfare i requisiti di conformità."

"Realizzare un'IA che funzioni nella conformità non è un problema di modello, ma di dominio", ha detto Moritz Hormann, Responsabile IA presso EQS. "Q è stato costruito nel modo in cui, secondo quanto emerso dal nostro rapporto di benchmarking sull'IA, un'intelligenza artificiale conforme alle normative deve funzionare." Ciò include la supervisioneumana nei punti decisionali importanti e la piena tracciabilità. È qualcosa che nessuno strumento IA generico può replicare, ed è ciò che il nostro benchmark ha identificato come il vero elemento distintivo".

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono già disponibili, il livello agentivo verrà lanciato entro la fine dell'anno

Le funzionalità basate su IA sono già disponibili oggi per i clienti di EQS. Q riunisce questi elementi e li amplia con informazioni più approfondite sulla conformità all'interno del Compliance Cockpit. Il livello agentivo, che consentirà i flussi di lavoro di intelligenza artificiale a più fasi per la conformità normativa, verrà lanciato entro la fine dell'anno. A differenza degli strumenti di intelligenza artificiale generici, Q opera all'interno dell'ambiente EQS controllato, per cui non è necessario trasferire dati sensibili relativi alla conformità in strumenti esterni. Si avvale di controlli contestuali e di autorizzazione specifici per la conformità per supportare raccomandazioni che gli utenti possono esaminare, convalidare e documentare. A seconda del compito e del livello di controllo richiesto dall'utente, Q può visualizzare le informazioni direttamente nell'interfaccia, supportare gli utenti tramite un copilota contestuale o aiutare ad analizzare modelli più ampi all'interno di flussi di lavoro di conformità interconnessi.

I casi d'uso iniziali includeranno:

Parti coinvolte collegate: Identificare le persone coinvolte nelle segnalazioni e bloccare automaticamente l'accesso al caso, se necessario. Selezione della segnalazione: Classificazione delle segnalazioni in arrivo, valutazione della gravità del caso in base a criteri coerenti Supporto alle indagini: Identificazione di report o modelli correlati, sintesi di fascicoli probatori, trascrizioni e traduzioni. Valutazione del rischio di divulgazione: Identificare i rischi e la loro gravità, mettendo in evidenza innanzitutto i rischi organizzativi più critici, per poi suggerire le azioni di mitigazione, aiutando i team di conformità a prendere decisioni più rapide e coerenti. Intelligenza dei dati: Creazione di query di dati e dashboard in linguaggio naturale, benchmarking del tuo programma rispetto alla media anonima dei programmi simili di EQS (opzionale), combinazione di competenze in materia di conformità, dati del programma e migliori pratiche.

La supervisione umana e la verificabilità restano fondamentali

Q by EQS adotta un approccio incentrato sulla governance: raccomandazioni, decisioni e azioni rimangono trasparenti, configurabili e completamente verificabili. Q opera all'interno delle strutture di autorizzazione e dei controlli di audit EQS esistenti, contribuendo a garantire che il lavoro supportato dall'IA segua gli stessi standard di governance dei flussi di lavoro gestiti da esseri umani. Q supporta inoltre la trasparenza in merito all'utilizzo di modelli e dati, la configurabilità a livello di funzionalità, la spiegabilità e gli indicatori di affidabilità, ove applicabili. La configurabilità è estesa a tutta la piattaforma: I team addetti alla conformità possono determinare in quali casi Q è utile, in quali è limitato e in quali è disabilitato. I dati del cliente non vengono mai utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale nei prodotti EQS.

Con Q, EQS definisce una nuova categoria: l'intelligenza artificiale pronta per la conformità, progettata specificamente per ambienti regolamentati, guidata da professionisti della compliance e valutata in base ai compiti che contano davvero. Questo aiuterà i professionisti della conformità a gestire i propri programmi alla velocità del business, senza compromettere il rigore, la capacità di giudizio e la documentazione che una conformità efficace richiede.

Per maggiori informazioni su Q by EQS: https://www.eqs.com/products/q-ai-compliance-software/

EQS Group

EQS Group è un fornitore leader di software cloud a livello internazionale per la compliance e l'etica, la privacy dei dati, la gestione della sostenibilità nonché le relazioni con gli investitori. Oltre 14 000 aziende in tutto il mondo utilizzano i prodotti di EQS Group per costruire fiducia, rispettando in modo sicuro e affidabile normative complesse, riducendo i rischi e comunicando in modo trasparente le proprie performance e il proprio impatto su società e ambiente.

Le soluzioni di EQS Group sono integrate in una piattaforma basata su cloud: ciò consente di gestire i processi di compliance per la protezione dei whistleblower e la gestione dei casi, la gestione delle politiche e i processi di approvazione con la stessa professionalità con cui si gestiscono partner commerciali, terze parti e rischi, insider list e obblighi di reporting. Inoltre, EQS Group fornisce software per adempiere agli obblighi di due diligence sui diritti umani lungo le catene di fornitura aziendali, garantire la compliance rispetto alle normative sulla privacy dei dati come il GDPR e il Regolamento europeo sull'IA, e supportare una gestione degli standard ESG efficiente nonché un reporting di sostenibilità conforme alle normative. Le società quotate beneficiano anche di un newswire globale, del targeting degli investitori e della gestione dei contatti, nonché di siti web e webcast IR per una comunicazione efficiente e sicura con gli investitori.

EQS Group è stato fondato a Monaco nel 2000. Oggi, il gruppo impiega circa 600 professionisti in tutto il mondo.

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Per maggiori informazioni su Q by EQS: https://www.eqs.com/products/q-ai-compliance-software/

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