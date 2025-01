Europa League – La Lazio vuole blindare il primato con la Real Sociedad Dybala, gol o assist a 1,67 su Sisal.it, guida la Roma contro l’AZ

Roma, 22 gennaio 2025 – Lazio e Roma riprendono la loro corsa in Europa League dove è in programma il penultimo turno della fase campionato. I biancocelesti ospitano la Real Sociedad con l’obiettivo di blindare il primato mentre gli spagnoli cercano il terzo successo consecutivo nella competizione. Gli esperti Sisal vedono la Lazio favorita a 2,35 rispetto al 3,10 della formazione basca con il pareggio offerto alla stessa quota. Viste le caratteristiche di entrambe le squadre si preannuncia una partita divertente visto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,50. I padroni di casa sono favoriti, a 1,90, per segnare la prima rete dell’incontro rispetto al 2,25 della Real Sociedad. In questa girandola di marcature, i goal potrebbero arrivare in molti modi: da fuori area, a 2,75, ma anche dalla panchina, a 2,50, visto che entrambi i tecnici potrebbero aver bisogno dell’intera rosa a disposizione. Attenzione anche a un possibile Ribaltone, in quota a 8,50. Se Mattia Zaccagni, in gol a 4,50, è sempre più leader e capitano della Lazio, la formazione basca dovrà prestare molta attenzione a Pedro. L’attaccante spagnolo, infatti, non solo ha segnato 4 reti, con 3 assist, nella competizione ma ha colpito i connazionali in tre occasioni: una rete o un passaggio vincente di Pedro si gioca a 3,00. In casa Real, occhi puntati su Mikel Oyarzabal, nel tabellino dei marcatori a 3,50.

Vola in Olanda la Roma, ospite dell’AZ Alkmaar, che sogna di continuare a scalare la classifica sebbene le prime otto posizioni appaiano complicate da raggiungere. Gli esperti Sisal vedono però i giallorossi pronti a prendersi i tre punti, a 2,20 contro il 2,90 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. La curiosità della sfida è dettata dal fatto che, se la fase campionato terminasse oggi, Roma e AZ si sfiderebbero nuovamente nei playoff di Europa League. Difficilmente vedremo dei clean sheet nella sfida, il Goal, a 1,57, si fa preferire al No Goal, a 2,25, tanto che ci si attende una sfida con molti tiri: la Roma, a 1,48, è favorita per realizzarne di più rispetto ai padroni di casa, in quota a 2,90. Le partite in terra olandese sono sempre spettacolari ma spesso spigolose: un’espulsione, a 3,60, ma anche un intervento del VAR, a 3,50, o un calcio di rigore, a 2,75, posso entrare nella storia del match. Paulo Dybala continua a prendere per mano i giallorossi e, anche all’AFAS Stadion, è pronto a dettare legge: una rete o un assist della Joya si gioca a 1,67. Artem Dovbyk, a 2,25, punta il terzo gol nella competizione mentre l’AZ si affida all’irlandese Troy Parrott, in gol a 2,50, per far male ai capitolini.

