EvoDECO® Next: Sidel introduce un nuovo livello di libertà ed efficienza dei materiali nell'etichettaggio a bobina

Sidel presenta EvoDECO® Next, la sua nuova soluzione di etichettaggio a bobina di nuova generazione, che associa elevate performance produttive a una maggiore libertà decorativa, con consumi di materiale significativamente inferiori. L'impiego di etichette parziali su una piattaforma a bobina permette ai produttori di bevande di consumare minori quantità di materiale e mostrare un'area maggiore del contenitore, ottenendo un'espressione del brand premium e differenziata, senza compromettere la robustezza necessaria per la produzione industriale.

LONDON, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- "Con EvoDECO Next, abbiamo reimmaginato l'etichettaggio a bobina. Oggi i produttori non sono più obbligati a scegliere tra l'efficienza industriale, la riduzione del consumo di materiale e l'uso di decorazioni di grande impatto. Con l'introduzione delle etichette parziali su un'architettura a bobina semplificata, aiutiamo i nostri clienti a utilizzare minori quantità di materiale e creare nuove opportunità di branding, mantenendo sempre il livello di performance richiesto dalle linee di produzione", spiega Anne Philippe Lafon, Product Manager – Labelling di Sidel.

Una risposta all'evoluzione del confezionamento in PETIl packaging in PET continua a spingersi verso una maggiore efficienza e circolarità dei materiali, mentre i brand cercano di differenziarsi al meglio sugli scaffali. Gran parte delle innovazioni del settore nel campo del lightweighting si sono concentrate sulla bottiglia nel suo complesso – dal collo al corpo fino alla base. EvoDECO Next, invece, estende questo concetto anche alla decorazione, trattando l'etichetta come un ulteriore componente ottimizzabile dell'imballaggio.

Tradizionalmente associato alla decorazione wrap-around, ora l'etichettaggio a bobina può essere utilizzato anche con etichette parziali più piccole grazie a EvoDECO Next. Rivelando una maggiore area della bottiglia, i produttori possono integrare la forma del contenitore, il PET trasparente e il liquido nell'identità visiva del prodotto. Il risultato è un'estetica premium che prevede anche un minore consumo di materiale per creare l'etichetta.

Meno materiale, più impatto del brandA seconda del tipo di decorazione selezionato, Sidel aiuta i produttori a ridurre la superficie dell'etichetta, arrivando fino a un taglio del 75% rispetto alle etichette wrap-around tradizionali. Questo risultato è possibile con la configurazione illustrata a 90 gradi, mentre la configurazione a 180 gradi riduce la superficie dell'etichetta del 50%. Per le aziende che producono grandi volumi, l'etichettatura parziale si traduce in un risparmio significativo. Nell'esempio calcolato da Sidel, il passaggio da un'etichetta wrap-around intera a un'etichetta parziale a 90 gradi ha ridotto il consumo di polipropilene biorientato (BOPP) di 208,4 tonnellate l'anno, ha tagliato le emissioni di CO₂ associate di 346 tonnellate e ha generato un risparmio annuale di circa 723.000 € per le materie prime.1

Questo approccio supporta anche il concetto JUST label proposto da Sidel, che unisce sostenibilità, branding, riduzione del Total Cost of Ownership a una tecnologia più semplice. Rendendo la parte scoperta della bottiglia una scelta intenzionale del design, i produttori possono ridurre il consumo di materiale mantenendo al contempo un'immagine accattivante sugli scaffali.

Tecnologia integrata per semplificare le performance produttiveEvoDECO Next è stata ideata come una piattaforma integrata anziché una semplice etichettatrice a bobina adattata all'applicazione di etichette più corte. La sua architettura integra le innovazioni Cutter 2.0, Smart Buffer e Smart Camera con cambi formato ad alta velocità, e le operazioni di alimentazione, taglio, trasferimento e controllo vengono svolte in perfetta sinergia.

Al cuore di questo nuovo concetto di etichettaggio parziale c'è il nuovo sistema di taglio, collocato direttamente sul tamburo di trasferimento. Il dispositivo di taglio rotativo gestisce le etichette più corte utilizzando due lame che tagliano più rapidamente ad alta velocità.

Lo Smart Buffer è ideato per assorbire le sostituzioni della bobina senza variare la velocità di produzione. La sua configurazione semplificata non comporta ingombri aggiuntivi o modifiche al percorso standard della pellicola e permette di gestire le operazioni di giunzione alla velocità nominale, contribuendo a proteggere l'efficienza produttiva globale.

Nel frattempo, la Smart Camera consente la gestione delle etichette senza i contrassegni di riferimento. L'eliminazione dei contrassegni e della zona di rispetto di tipo tradizionale aumenta la flessibilità della materia prima e dell'etichetta, creando ulteriori opportunità di risparmio del materiale. Il software dedicato consente l'autocorrezione, migliora l'auto-homing e potenzia la diagnostica.

Le nuove parti di cambio formato ad alta velocità rafforzano ulteriormente l'autonomia della macchina e la solidità dei processi. La superficie di scorrimento e il sistema a lama d'aria ottimizzati permettono di ridurre il più possibile la contaminazione incrociata della colla e le sollecitazioni sull'etichetta, aiutando a prolungare di cinque volte l'autonomia della macchina e a ridurre le interruzioni non programmate.

Operazioni più semplici dalla bobina all'etichettaEvoDECO Next può essere abbinata anche alla soluzione CoboREEL® di Sidel per la gestione automatica delle bobine, che riduce gli interventi dell'operatore, offre un sistema di tracciabilità integrato e consente l'autonomia della produzione fino a 18 bobine.

All'interno della stazione di etichettaggio, Sidel ha semplificato anche alcuni elementi chiave per consentire cambi formato più veloci, una manutenzione più facile e una produttività costante.

Facendo leva sull'esperienza ultracinquantennale di Sidel nel campo dell'etichettaggio e su più di 330 macchine EvoDECO vendute a partire dal lancio e oltre 5000 etichettatrici Sidel installate nel mondo, EvoDECO Next estende l'ottimizzazione del packaging oltre le bottiglie in PET, aiutando i produttori a sfruttare al meglio ogni singola etichetta attraverso un minore consumo di materiale, una maggiore libertà di decorazione e una produzione semplificata.

Per saperne di più su questa tecnologia e per scoprire come accedere a questo supporto per la vostra azienda, visitate il sito web di Sidel.

¹ Dati ipotetici utilizzati per il calcolo: linea di produzione con cadenza di 61.000 bph che produce circa 459 milioni di bottiglie l'anno. Area di superficie dell'etichetta ridotta da 20.160 mm² a 5040 mm² a bottiglia passando da un'etichetta wrap-around intera a un'etichetta parziale con configurazione a 90 gradi. I risparmi a livello di costi e CO₂ si basano sulle ipotesi del modello di Sidel e possono variare in base al tipo di prodotto, alle specifiche del materiale e alle condizioni operative.

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