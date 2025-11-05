Fabiano Consulting, Catanzaro: “Infissi di qualità: metà subito, metà in 10 anni a tasso zero”

Satriano (Catanzaro) 5/11/2025. Rinnovare gli infissi non è mai stato così semplice e accessibile. Chi ha perso il Superbonus o altre agevolazioni come lo sconto in fattura, da oggi e fino al 31 dicembre 2025, ha una nuova possibilità per migliorare il comfort e il valore della propria casa grazie ad una proposta concreta e vantaggiosa firmata Fabiano Consulting di Satriano in provincia di Catanzaro.

L’azienda, guidata con competenza e visione dal titolare Mario Fabiano, lancia un’offerta che permette di affrontare la sostituzione degli infissi versando, al momento dell’ordine, solo la metà dell’importo mentre l’altra metà viene suddivisa in 10 rate annuali a tasso 0%. Una soluzione comoda, conveniente e trasparente, pensata per le famiglie e i proprietari che vogliono investire nel proprio immobile senza affrontare costi insostenibili in un’unica soluzione.

“Con questa soluzione di pagamento vogliamo dare una risposta concreta a chi pensa che migliorare il proprio immobile sia economicamente insostenibile”, spiega Mario Fabiano. “La nostra missione è portare qualità e comfort nelle case e nei luoghi di lavoro: investire negli infissi significa investire in benessere, risparmio energetico e valore immobiliare. È una scelta intelligente, che, grazie a questa vantaggiosa formula, diventa accessibile a tutti”.

Fabiano Consulting è una realtà radicata in Calabria ma con una visione ampia, capace di coniugare artigianalità, innovazione e servizio. L’azienda si occupa della fornitura e posa di infissi, porte, vetrate panoramiche, pergole bioclimatiche, balaustre in vetro e sistemi oscuranti, collaborando esclusivamente con partner certificati e utilizzando materiali selezionati, pensati per durare nel tempo. Ogni progetto nasce da un ascolto attento delle esigenze del cliente, traducendosi in soluzioni su misura, tecnicamente precise e dal design ricercato. Ma il cuore dell’azienda è l’approccio umano, diretto, affidabile. Lo dimostrano l’attenzione al dettaglio, la puntualità, il supporto in ogni fase: dalla consulenza alla posa, fino all’assistenza post-vendita.

“Seguiamo l’intero processo, dal sopralluogo allo studio di progettazione, affiancando il cliente dalla scelta del prodotto alla posa in opera, garantendo un risultato impeccabile, duraturo e in linea con le esigenze di ogni spazio abitativo”, aggiunge Fabiano. “Inoltre, grazie ad un'analisi precisa basata sulla posizione dell’immobile, siamo in grado di stimare in anticipo quanto si risparmierà nel tempo. In questo modo, è possibile vedere chiaramente, dati alla mano, che scegliere il nostro infisso non è una semplice spesa, ma un vero e proprio investimento intelligente per il futuro”.

