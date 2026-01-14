Fabrizia Capriati nominata Chief Communication Officer di NAD - Nuova Accademia del Design

Con una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale e nella formazione creativa, Fabrizia Capriati entra in NAD – Nuova Accademia del Design come Chief Communication Officer, accompagnando l’Accademia in una nuova fase di crescita e strutturazione.

Milano, 14 gennaio 2026 – NAD - Nuova Accademia del Design annuncia la nomina di Fabrizia Capriati a Chief Communication Officer. La sua entrata si inserisce in una fase di crescita e consolidamento istituzionale dell’Accademia, impegnata nel rafforzamento della governance, nello sviluppo dell’offerta formativa e nel posizionamento nel panorama nazionale ed europeo della formazione nel design.

Con una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale e nella formazione creativa, Capriati assume la responsabilità della definizione e dello sviluppo delle strategie di comunicazione e marketing di NAD, con l’obiettivo di rendere sempre più leggibile e coerente l’identità dell’Accademia, valorizzandone il progetto educativo, la qualità dei percorsi formativi e il dialogo con studenti, imprese e stakeholder istituzionali.

«La comunicazione, oggi, non è soltanto uno strumento di visibilità, ma un fattore di credibilità e di responsabilità istituzionale», afferma Fabrizia Capriati. «In una realtà formativa come NAD è fondamentale costruire un racconto coerente e trasparente, capace di rendere evidente il legame tra visione, didattica e impatto professionale. La comunicazione deve accompagnare i processi di crescita, chiarire le scelte e contribuire alla costruzione di fiducia nel tempo».

Nel suo nuovo ruolo, Capriati lavorerà a stretto contatto con la direzione didattica e con la governance dell’Accademia, contribuendo a integrare comunicazione, didattica e posizionamento istituzionale in un unico sistema coerente. «La comunicazione non può limitarsi alla promozione», aggiunge, «ma deve rendere leggibili i contenuti, i processi e i risultati, costruendo un rapporto solido e trasparente con studenti, famiglie, imprese e istituzioni».

Un approccio condiviso anche dalla direzione didattica. «L’ingresso di Fabrizia Capriati rappresenta un passaggio importante per NAD», dichiara Gianpietro Sacchi, Direttore Didattico dell’Accademia. «La sua esperienza contribuirà a rafforzare la coerenza tra il progetto formativo e il modo in cui questo viene raccontato all’esterno, valorizzando la qualità della didattica, il rigore metodologico e il rapporto sempre più strutturato con il mondo professionale».

Fondata nel 2012, NAD – Nuova Accademia del Design opera nel campo della formazione nel design con un modello orientato al progetto e alla professionalizzazione. Nel corso degli anni l’Accademia ha progressivamente ampliato la propria offerta formativa, sviluppando percorsi che integrano didattica applicata, competenze tecniche e attenzione alle evoluzioni del mercato professionale.

Negli ultimi anni NAD è entrata a far parte di Hdemy Group, gruppo attivo nel settore della formazione, all’interno del quale rientra anche Accademia Cappiello dal 1956, storica istituzione fiorentina della cultura visiva. Un passaggio che ha avviato una nuova fase di sviluppo, orientata alla costruzione di un sistema formativo strutturato e integrato.

«L’arrivo di Fabrizia Capriati rafforza ulteriormente il percorso intrapreso da NAD», commenta Nicola Pighi, CEO di Hdemy Group e Presidente di NAD. «In una fase di crescita e consolidamento, la comunicazione assume un ruolo strategico nel rendere leggibile l’identità dell’Accademia e nel sostenere un dialogo maturo con il sistema delle imprese e delle istituzioni. La sua nomina va in questa direzione».

Il 2025 ha rappresentato per NAD un anno di consolidamento istituzionale, con il rafforzamento della struttura organizzativa, l’ampliamento della presenza territoriale e l’avvio di percorsi di riconoscimento e accreditamento a livello europeo. Nel 2026, con la nomina di Fabrizia Capriati, l’Accademia prosegue il proprio percorso di evoluzione, rafforzando la comunicazione e il marketing come leve strategiche a supporto del progetto educativo e del posizionamento istituzionale.

