Fabrizia Capriati nominata General Manager di Hdemy Group

La nomina rafforza la struttura manageriale del Gruppo e apre una nuova fase di sviluppo organizzativo. Capriati manterrà anche la responsabilità della Direzione Marketing e Comunicazione.

Verona, 16 luglio 2026 – Hdemy Group annuncia la nomina di Fabrizia Capriati a General Manager, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Nel nuovo ruolo di direttrice generale, Capriati assume la responsabilità del coordinamento operativo dell’intera organizzazione, affiancando alle funzioni già ricoperte nell’ambito del marketing e della comunicazione la supervisione generale delle attività e dei team del Gruppo.

La nomina si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento intrapreso da Hdemy Group, realtà attiva nel settore della formazione creativa, di cui fanno parte NAD – Nuova Accademia del Design e Accademia Cappiello , storica istituzione fiorentina dedicata alla cultura visiva e alla formazione nelle discipline della comunicazione e del progetto.

Nel nuovo assetto organizzativo, i responsabili delle diverse funzioni riporteranno direttamente a Fabrizia Capriati, che avrà il compito di favorire l’allineamento tra i team, rendere più efficienti i processi decisionali, rafforzare la collaborazione trasversale e garantire una sempre maggiore coerenza tra gli indirizzi strategici e la loro attuazione operativa.

Capriati continuerà inoltre a guidare la Direzione Marketing e Comunicazione, assicurando continuità al lavoro avviato sul posizionamento istituzionale, sull’identità e sulla comunicazione delle Accademie del Gruppo.

Entrata in NAD nel gennaio 2026 come Chief Communication Officer, Fabrizia Capriati ha accompagnato l’Accademia in una fase di evoluzione della comunicazione e di rafforzamento della propria presenza istituzionale. La nuova nomina estende oggi il suo ambito di responsabilità all’intera organizzazione, riconoscendo alla comunicazione, al coordinamento e alla capacità di integrare competenze differenti un ruolo centrale nel percorso di sviluppo del Gruppo.

«Questa nomina nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente la struttura manageriale e di accompagnare la crescita delle nostre Accademie attraverso un modello organizzativo ancora più efficace», dichiara Nicola Pighi, CEO di Hdemy Group e Presidente di NAD. «Nel ruolo di direttrice generale, Fabrizia avrà la responsabilità di coordinare le attività operative, favorire l’allineamento tra le funzioni e rendere più fluida l’attuazione delle strategie. La sua esperienza, unita alla conoscenza maturata all’interno dell’organizzazione, rappresenta un elemento importante per affrontare con solidità le prossime fasi di sviluppo».

La nuova organizzazione consentirà a Nicola Pighi di concentrare maggiormente la propria attività sullo sviluppo strategico di Hdemy Group, sull’innovazione e sulla costruzione di nuove partnership, affidando a Capriati il coordinamento operativo e la gestione trasversale dei progetti.

«Accolgo questo incarico con gratitudine e con un forte senso di responsabilità», afferma Fabrizia Capriati, General Manager di Hdemy Group. «Sono convinta che la crescita di un’organizzazione formativa passi prima di tutto dalle persone e dalla capacità di metterle nelle condizioni di esprimere al meglio competenze, idee e potenzialità. Il mio obiettivo sarà lavorare insieme a tutti i team, favorendo il dialogo, la collaborazione e la condivisione, per costruire processi più efficaci e sostenere una visione comune».

«La solidità di un progetto educativo dipende anche dalla qualità dell’organizzazione che lo sostiene», prosegue Capriati. «Coordinare competenze, responsabilità e obiettivi significa creare le condizioni affinché la didattica, la comunicazione, i servizi agli studenti e il rapporto con il mondo professionale possano svilupparsi all’interno di un sistema coerente, trasparente e orientato alla qualità».

Con questa nomina, Hdemy Group prosegue il proprio percorso di strutturazione, rafforzando il modello di governance e confermando l’impegno nella costruzione di un sistema formativo integrato, capace di coniugare identità, qualità didattica, innovazione e attenzione alle trasformazioni del mercato professionale.

Hdemy Group

Hdemy Group opera nel settore della formazione creativa e riunisce realtà accademiche con identità, storie e competenze complementari. Del Gruppo fanno parte NAD – Nuova Accademia del Design, fondata nel 2012 e orientata alla formazione progettuale e professionale nei settori del design, e Accademia Cappiello, fondata a Firenze nel 1956 e punto di riferimento nella formazione dedicata alla comunicazione visiva e alle discipline creative.

Il progetto di Hdemy Group nasce dalla volontà di costruire un sistema formativo strutturato e integrato, in grado di mettere in relazione didattica, cultura del progetto, competenze tecniche e mondo professionale.

General Manager e Chief Marketing e Communication Officer Fabrizia Capriati fabriziacapriati@hdemygroup.com

Ufficio Stampa Studio Maddalena Torricelli studio@maddalenatorricelli.com

Contatti:

HDEMY GROUP

Sonia Carrera

Ufficio Stampa – Hdemy Group

Email: soniacarrera@hdemygroup.com

Tel: +39 377 3988258

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di HDEMY GROUP