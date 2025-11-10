Fabrizio Nanni, Metodo DNA Immobiliare: il Bestseller su come garantirsi un profitto immediato quando si compra un immobile

Milano, 11.11.2025 – Quando si investe nel “mattone” sono tanti gli ostacoli che bisogna affrontare: ad esempio, i costi della ristrutturazione che subiscono un rialzo, le tasse nascoste che divorano i margini e l'impresa edile che sparisce lasciandoti a metà del lavoro. Il risultato? Il sogno di libertà finanziaria si trasforma in un incubo. Ecco perché seguire un metodo step-by-step già testato con successo risulta fondamentale.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Fabrizio Nanni “METODO DNA IMMOBILIARE. Le Regole Non Scritte Per Decifrare Il Mercato, Acquistare A Sconto E Costruire Il Tuo Patrimonio Immobiliare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per costruire la propria ricchezza attraverso gli immobili, in maniera strategica e procedurale.

“Il mio libro nasce dall’esperienza di chi ha vissuto l’immobiliare sul campo, tra numeri, cantieri e decisioni reali” afferma Fabrizio Nanni, autore del libro. “Non insegna a guadagnare con le case, bensì a ragionare come un investitore professionista, pianificando ogni scelta prima di agire”.

Come segnala lo stesso autore, la storia insegna che i grandi patrimoni si costruiscono sugli immobili, ma non per caso: dietro ogni operazione c’è infatti una struttura, una strategia e una visione di lungo periodo.

Da qui l’obiettivo di Fabrizio Nanni di dimostrare che questa logica vincente non è riservata ai miliardari, bensì è accessibile a ognuno di noi.

“Nel mondo immobiliare, come nella vita, il successo non deriva dalla fortuna. È piuttosto questione di mentalità, disciplina e metodo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In Italia serve unire le forze per creare una vera cultura finanziaria, ecco perché il contributo dato da Fabrizio Nanni con il suo libro è così importante”.

“Ero alla ricerca di un editore che condividesse la mia stessa visione: portare competenza pratica e cultura d’impresa nelle mani di chi vuole davvero cambiare vita. Giacomo Bruno era senz’altro la persona migliore a cui affidare il mio progetto editoriale” conclude l’autore. “Bruno Editore rappresenta l’esatta unione tra formazione e divulgazione, tra esperienza e concretezza”.

Fabrizio Nanni, nato a Rimini nel 1989, ha iniziato il suo percorso da zero trasformando sacrifici, studio e passione in un metodo solido per gli investimenti immobiliari. Dal 2015 ha portato a termine numerose operazioni con ROI superiori alla media, specializzandosi nella riqualificazione e trasformazione di immobili. Fondatore di DNA Immobiliare, guida investitori e imprenditori con analisi rigorose, disciplina finanziaria e solide strategie finalizzate alla creazione di valore. Sito web: www.dnaimmobiliare.com/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

