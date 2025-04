Farmacell: una collezione completa di intimo modellante e contenitivo, dedicato a uomini e donne

Milano, 17 aprile 2025. Fondata nel 2000 dall’esperienza trentennale di Calze GT, realtà di riferimento nel settore della calzetteria a livello internazionale, Farmacell si è distinta negli anni come un’azienda innovativa nell’universo dell’intimo funzionale e contenitivo.

Alla base della sua visione si trova una filosofia audace: abbandonare gli stereotipi per esaltare l’individualità, facendo della moda un alleato del corpo, non un metro di giudizio. Farmacell, infatti, ha saputo costruire un’identità solida e distintiva, che pone al centro l’equilibrio tra estetica, tecnologia e benessere.

Valori che si traducono in scelte concrete

L’identità di Farmacell si fonda su cinque valori chiave: valorizzazione dell’individualità, inclusività, benessere, innovazione e qualità, che guidano ogni fase del ciclo produttivo. A partire dalla scelta di tessuti innovativi e fibre funzionali, selezionati per assicurare la massima resa estetica e la miglior performance sul corpo, fino all’adozione di un packaging completamente plastic free, a dimostrazione di un impegno tangibile verso la sostenibilità.

L’azienda, inoltre, si rivolge a un pubblico eterogeneo. Le collezioni comprendono capi per uomo e donna, come leggings, pancere, shorts, perizomi e canotte, disponibili in un’ampia gamma di taglie, fino alla 5XL, così da rispondere a qualunque esigenza e valorizzare ogni silhouette.

Prodotti innovativi, che si adattano alle esigenze di ogni individuo

Facendo della valorizzazione dell’individualità il proprio mantra, Farmacell ha dato forma ha una gamma di prodotti completa, dove è la moda a adattarsi alle esigenze del singolo, non il contrario. La collezione, in particolare, si sviluppa su tre linee che, agendo su diverse sfere sensoriali, intervengono su vari aspetti.

Shadow, innanzitutto, include intimo modellante che, grazie a compressioni mirate, ridisegna naturalmente la silhouette, armonizzando i contorni e rendendoli più definiti, senza mai sacrificare il comfort. L’effetto è quello di una seconda pelle che scolpisce senza costringere, ideale anche sotto gli abiti più aderenti.

Con Shiver, il benessere passa attraverso il tatto. I capi di questa linea sono realizzati con una speciale texture a nido d’ape, capace di esercitare un massaggio meccanico continuo sulla pelle, migliorando la microcircolazione e contribuendo a contrastare gli inestetismi cutanei.

Quanto a Synergy, invece, fonde i benefici delle due linee precedenti, combinando potere modellante ed effetto massaggiante in un unico prodotto. Si tratta di un’azione simultanea che sintetizza perfettamente tutti i vantaggi del brand, una soluzione altamente performante che agisce su più fronti.

Una visione autentica e inclusiva

Alla base della proposta di Farmacell c’è una visione che ridefinisce il significato stesso di intimo funzionale. Si trasforma, infatti, in un vero e proprio mezzo per accompagnare e valorizzare ogni silhouette, nel pieno rispetto dell’unicità individuale.

L’azienda, del resto, promuove una visione che abbraccia la diversità, attraverso collezioni che si adattano a ogni forma e necessità. Ogni capo viene progettato per offrire comfort, funzionalità e supporto, senza rinunciare all’estetica.

L’ampia gamma di taglie disponibili, la cura nella scelta dei materiali e la varietà delle linee, infine, dimostrano l’impegno concreto di Farmacell nel rispondere alle esigenze reali delle persone.

