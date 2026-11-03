Fastweb + Vodafone è partner per le competenze digitali della Fondazione Don Gino Rigoldi

Esperti dell’azienda tengono lezioni di intelligenza artificiale per giovani meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà
Milano, 3 novembre 2026 – Fastweb + Vodafone è partner per la formazione sulle competenze digitali del progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini” della Fondazione Don Gino Rigoldi. La missione della Fondazione è favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani e minori a rischio di emarginazione, e le Borse di Studio “Gianfranco De Martini” offrono ogni anno sostegno educativo ed economico a giovani meritevoli dal penultimo anno delle scuole superiori e fino al conseguimento della laurea triennale.
A partire dal 7 novembre Fastweb + Vodafone terrà quattro lezioni sull’intelligenza artificiale, offrendo a 15 studenti e studentesse una formazione concreta, interattiva e gamificata. Il percorso formativo offerto dall’azienda prevede inoltre la testimonianza di un dipendente esperto di intelligenza artificiale e una visita guidata a STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano.
Fastweb + Vodafone erogherà un percorso articolato in quattro incontri da due ore ciascuno, strutturati in modo da massimizzare la possibilità di utilizzo delle piattaforme: gli studenti utilizzeranno l’intelligenza artificiale per capire l’intelligenza artificiale stessa e raggiungere gli obiettivi didattici.
Il primo incontro ha l’obiettivo di costruire un vocabolario condiviso sull'AI generativa, comprendere il funzionamento della tecnologia - come vengono allenati i modelli linguistici e come 'ragionano' - e sviluppare un senso critico su come funziona l’intelligenza artificiale e sul rischio di allucinazioni.
Un sondaggio sui partecipanti al corso consentirà di far emergere le reali competenze già acquisite relative all’intelligenza artificiale e le aspettative sul suo utilizzo, così che il secondo e il terzo incontro possano essere calibrati di conseguenza.
La seconda lezione avrà dunque l’obiettivo di contestualizzare l'AI nel presente, descrivendone applicazioni di successo e impatti concreti, e prevede una panoramica dei programmi più usati per conversazione e ragionamento, coding e vibecoding, immagini e video, ricerca.
Nella terza lezione verranno illustrati i possibili e costruttivi utilizzi dell’AI nello studio e nel lavoro. Il quarto e ultimo incontro ha l’obiettivo di approfondire alcuni dei temi etici, ecologici e politici, cosicché gli studenti possano sviluppare un proprio punto di vista informato e critico su questa tecnologia.
Il percorso formativo ideato da Fastweb + Vodafone prevede anche l’intervento di un dipendente esperto di intelligenza artificiale che spiegherà in che modo viene utilizzata ogni giorno questa tecnologia in azienda, e una visita guidata in STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in cui poter fare esperienza della trasformazione digitale in corso.
STEP FuturAbility District si trova a Milano in Piazza Adriano Olivetti 1 e da fine maggio del 2022 – data della sua fondazione – sono più di 130 mila le persone che lo hanno visitato e preso parte alle sue attività scientifiche, come workshop, attività didattiche per le scuole e laboratori domenicali gratuiti dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie.
«Per Fastweb + Vodafone è un privilegio poter sostenere una realtà come la Fondazione Don Gino Rigoldi, che grazie a decenni di presenza diretta nei contesti più difficili della città è attenta a chi è in difficoltà e in particolare ai giovani e ai minori di ogni paese, etnia, lingua e cultura. Il percorso formativo che proponiamo agli studenti e alle studentesse della Fondazione è un'ulteriore testimonianza dell’impegno di Fastweb + Vodafone nel rendere accessibili e comprensibili le competenze digitali fondamentali, soprattutto ai giovani, così che possano diventare cittadini consapevoli e avere gli strumenti necessari per cogliere le opportunità e vincere le sfide che la vita porrà loro davanti», ha dichiarato Anna Lo Iacono, Head of ESG di Fastweb + Vodafone.
«L’intelligenza artificiale rappresenta una trasformazione profonda che porta con sé grandi opportunità, ma anche complessità e rischi che non possiamo ignorare», ha dichiarato Pierfilippo Pozzi, Direttore della Fondazione Don Gino Rigoldi. «Per questo non basta insegnare ai ragazzi ad usare questi strumenti: dobbiamo aiutarli a conoscerne i limiti e le implicazioni. Apprezziamo particolarmente che questo percorso affronti in modo esplicito e critico i nodi etici, ecologici e politici dell'AI. Solo sviluppando un pensiero autonomo e una consapevolezza profonda i nostri giovani potranno governare la tecnologia anziché subirla, trasformando il merito e lo studio in una reale occasione di emancipazione e riscatto sociale. La collaborazione con Fastweb + Vodafone sul progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini” va esattamente in questa direzione».
La collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi si inserisce in una più ampia strategia di Fastweb + Vodafone per contribuire alla diffusione delle competenze digitali tra i cittadini, perché tutti possano cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Ne fanno parte la Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali di Fastweb + Vodafone, che mette a disposizione un’ampia selezione di corsi per ampliare l'accesso alla formazione digitale in Italia e rafforzare le competenze di lavoratrici e lavoratori.
Dalla sua nascita nel 2016 Fastweb Digital Academy ha raggiunto oltre un milione e 380mila partecipanti ai suoi corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti, ha erogato oltre 1.800 corsi in live-streaming e ha prodotto 190 video-corsi sempre disponibili online.
E ne fa parte anche LV8, il learning game sviluppato per acquisire competenze digitali concrete definite secondo il framework europeo DigComp3.0. Lanciato a giugno 2021 per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet), LV8 è oggi rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole superiori per colmare il divario di competenze digitali, con un'attenzione particolare a chi è più a rischio di esclusione.
Nell’anno scolastico in corso, ad affiancare Fastweb + Vodafone nelle scuole superiori di secondo grado ci sono due partner: Next Level, che l'anno scorso ha formato con LV8 – Missione Futuro più di 8mila ragazze e ragazzi; e Gi Edu, la divisione di Gi Group che crea connessioni concrete tra scuola, università, alternative post-diploma e mondo del lavoro, che ha scelto di arricchire la propria offerta formativa con LV8 e con lezioni basate sulla metodologia di apprendimento learning by doing dedicate a Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Fake News al tempo dell’AI.
Anche STEP FuturAbility District fa parte dell’impegno di Fastweb + Vodafone nel promuovere la digitalizzazione del Paese, rendendo accessibili le competenze digitali fondamentali per affrontare le sfide future e offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di conoscere e comprendere le tecnologie emergenti.
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