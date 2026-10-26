FAWCAR sbarca ufficialmente in Italia con cinque SUV

MILANO, ITALIA – Media OutReach Newswire – 25 ottobre 2026 – Il 20 ottobre 2026, FAWCAR ha tenuto a Milano il lancio, annunciando ufficialmente l'ingresso nel mercato italiano. Cinque SUV sono stati lanciati contemporaneamente, con prezzi ufficiali da 26.998,00 € a 38.998,00 €. All'evento hanno partecipato Liu Zhongchen, Presidente di FAWCAR; Yang Xiaofeng, Vicepresidente FAWCAR e Presidente di FAWCAR International Co., Ltd.; partner locali, rappresentanti dei media e proprietari di veicoli, per questo momento milestone.

Il Presidente FAWCAR Liu Zhongchen ha dichiarato che l'Italia è uno dei mercati automobilistici core più promettenti in Europa e che l'azienda attribuisce grande importanza all'unicità e al potenziale di questo mercato. Per soddisfare le esigenze diversificate dei consumatori locali, FAWCAR ha introdotto in un'unica soluzione due matrici—BESTUNE e JOYEE—con cinque SUV a energia ICE, BEV e PHEV.

La gamma ICE è articolata: BESTUNE T77, compatta e con spazio pratico, è adatta agli spostamenti urbani e all'uso familiare quotidiano; BESTUNE T90, con ampi spazi, soddisfa viaggi familiari a lunga distanza e spostamenti interurbani; BESTUNE B70S, con stile sportivo e potenza robusta, si rivolge ai giovani attenti alla maneggevolezza e all'estetica.

I modelli a nuova energia offrono soluzioni per mobilità urbana e a lunga distanza: JOYEE S04, SUV elettrico per la mobilità urbana, è in linea con le politiche ZTL e offre consumi eccellenti, risolvendo le criticità urbane; JOYEE S08, SUV ibrido plug-in con autonomia estesa e potenza robusta, affronta i percorsi montani ed è ideale per viaggi familiari in ogni scenario.

Un rappresentante di BENTU-CHINACAR, partner strategico locale di FAWCAR, ha espresso la volontà di creare una rete di vendita e assistenza nazionale, solida e professionale. Entro il 2026: 70 punti vendita e 100 assistenza; entro il 2027: 110 e 160; entro il 2028: 130 e 180. Tutti i concessionari e i punti franchising forniranno supporto post-vendita; un magazzino centrale e uno ausiliario a Prato garantiranno ricambi efficienti, colmando l'ultimo miglio e assicurando un utilizzo sereno a lungo termine.

FAW ha attraversato 70 anni di sviluppo, con una produzione e vendita cumulativa superiore a 65 milioni di veicoli. Questo evento segna il radicamento ufficiale di FAWCAR nel mercato italiano. In futuro, FAWCAR collaborerà con i partner locali per espandere la rete di vendita e assistenza, offrendo a ogni utente soluzioni di mobilità di alta qualità.

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