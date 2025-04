Featured.com rileva Help A Reporter Out (HARO) da Cision

SCOTTSDALE, Arizona, 16 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Featured.com, una piattaforma che mette in contatto esperti in materia con giornalisti, ha annunciato oggi di aver rilevato Help A Reporter Out (HARO) da Cision, un leader mondiale nelle soluzioni di comunicazione e intelligence sui media, proprietaria di HARO dal 2014.

Fondata nel 2008, HARO è diventata uno strumento su cui contano i giornalisti alla ricerca di fonti affidabili e per i professionisti che desiderano condividere le loro opinioni attraverso i media acquisiti. Sotto la proprietà di Featured, HARO sarà rilanciata per aiutare i giornalisti a individuare vere competenze umane in un'epoca in cui i contenuti generati dall'IA sono sempre più diffusi.

"Questo è il momento perfetto per riportare in auge HARO", spiega Brett Farmiloe, fondatore e Ceo di Featured. "Mentre l'IA inonda Internet di contenuti generici, i giornalisti hanno più che mai bisogno di fonti umane credibili. Il nostro obiettivo è preservare ciò che ha reso HARO un marchio eccezionale, mentre l'ammoderniamo per adattarlo al panorama mediatico odierno".

HARO rimarrà gratuito per giornalisti e fonti, supportato da inserzioni pubblicitarie nella newsletter, e tornerà al formato originale di distribuzione di opportunità quotidiane tramite e-mail. I giornalisti potranno inviare una richiesta e ricevere risposte da esperti, il che li aiuterà a scoprire le fonti in modo più rapido ed efficiente. Gli interessati possono registrarsi per l'accesso immediato su www.helpareporter.com.

"Siamo ottimisti riguardo alla possibilità di estendere l'eredità di HARO e rendere più facile per i giornalisti presentare voci credibili e diverse nei loro articoli", aggiunge Farmiloe.

Con la rinascita di HARO, Featured rafforza il suo impegno nella sua mission: valorizzare le conoscenze degli esperti e renderle più accessibili ai media. L'acquisizione è sostenuta da un gruppo di investitori, tra cui Great North Ventures.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di appoggiare Featured nel riportare in auge HARO", commenta Rob Weber, Managing Partner presso Great North Ventures. "Questo investimento riflette la nostra convinzione nelle piattaforme guidate dalle community che rafforzano i legami di fiducia tra esperti e creatori".

Featured.com continuerà a operare in modo indipendente, ma sia la piattaforma che la rinascita di HARO si baseranno sulla convinzione che "tutti sono esperti in qualcosa".

Informazioni su Featured.com

Featured.com è una piattaforma di condivisione di conoscenze che mette in contatto esperti in materia con i principali editori per creare contenuti di qualità, pronti per la pubblicazione. Con una community di oltre 50.000 esperti e più di 1 milione di risposte inviate, Featured è alla base di articoli su una rete di oltre 2.500 organi di stampa. Rendendo le conoscenze degli esperti più accessibili sia ai giornalisti sia ai lettori, Featured contribuisce a liberare il pieno potenziale delle competenze umane, una risposta alla volta.

Contatto con i media: Brett Farmiloebrett@featured.com 602-910-1214

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2664475/Featured_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/featuredcom-rileva-help-a-reporter-out-haro-da-cision-302429572.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire