Federalpol Investigazioni, Milano: “Difendersi dallo stalking è possibile”

Sesto San Giovanni Milano, 30/09/2025 - Lo stalking rappresenta oggi una delle forme più insidiose di violenza capace di generare nelle vittime uno stato di angoscia costante e paralizzante. Negli ultimi anni, il fenomeno dello stalking ha registrato un preoccupante aumento a livello nazionale, con migliaia di nuove denunce ogni anno e un numero crescente di vittime che vivono nella paura e nell’isolamento, spesso senza il coraggio o i mezzi per chiedere aiuto.

In questo contesto, si distingue l’attività di Federalpol Investigazioni, agenzia investigativa con sede in Provincia di Milano, che da anni opera con competenza, riservatezza e strumenti d’avanguardia offrendo servizi investigativi a privati cittadini, aziende di ogni livello, studi legali e pubbliche amministrazioni.

“Uno degli aspetti più critici nella lotta contro lo stalking è l’acquisizione di prove chiare e inconfutabili, necessarie per sporgere denuncia e avviare un procedimento penale. Molte persone, infatti, non denunciano per paura di non essere credute o di non avere prove concrete”, dichiara Andrea Galluzzi, Ufficiale in congedo e titolare di Federalpol Investigazioni. “Il nostro compito è fornire loro gli strumenti giusti per uscire da questo incubo”.

Chi subisce stalking vive spesso in una condizione di allerta continua, sviluppando ansia, insonnia, isolamento sociale e, nei casi più gravi, disturbi post-traumatici. Il timore costante di essere seguiti, spiati o minacciati può portare la vittima a cambiare radicalmente le proprie abitudini, fino a compromettere la vita personale e lavorativa. Non di rado si sviluppa anche un forte senso di abbandono, alimentato dalla difficoltà di ottenere ascolto o protezione immediata.

“Ogni elemento raccolto attraverso l’attività investigativa — dalle registrazioni ambientali alla documentazione digitale, fino alla testimonianza tecnica dell’investigatore — contribuisce a supportare l’azione delle forze dell’ordine e a velocizzare i tempi della giustizia, che spesso si rallentano per mancanza di evidenze concrete”, sottolinea Galluzzi. “Ottenere prove certe diventa quindi determinante per ottenere misure cautelari rapide e protezione effettiva per la vittima. Ogni caso viene trattato con estrema attenzione e sensibilità, non si tratta solo di risolvere un problema investigativo, ma di restituire sicurezza, libertà e dignità a chi l’ha persa”.

Federalpol Investigazioni si avvale di tecnologie investigative di ultima generazione e di personale altamente qualificato, capace di documentare ogni episodio persecutorio nel pieno rispetto della legge e con il massimo della riservatezza, offrendo servizi altamente specializzati, tra cui: raccolta di prove video, audio e digitali utilizzabili in sede giudiziaria; attività di contro-pedinamento e identificazione dello stalker; affiancamento legale attraverso partner qualificati; interventi immediati in situazioni ad alto rischio.

Contatti:

Immediapress

Contatti: Federalpol Investigazioni Via Monte Grappa, 248

20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.2481220 www.federalpolinvestigazioni.com



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/ tel. 0744.431.927

