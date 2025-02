Felicia annuncia la partnership con Base Milano per il prossimo biennio: Un incontro di valori tra cibo, arte e convivialità

Milano, 4 febbraio 2025 – Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit e B-Corp, leader nella produzione di pasta innovativa, biologica e naturalmente priva di glutine, annuncia la nuova partnership con BASE Milano, uno degli hub culturali più innovativi e polifunzionali d’Italia.

La collaborazione nasce in sintonia con il tema scelto da BASE per il 2025, “Making Kin”, un progetto che mira a immaginare nuove modalità di connessione tra esseri viventi e i mondi che li circondano. In questo contesto, Felicia sarà partner ufficiale dei Talkin’s, una serie di eventi multidisciplinari che esploreranno il concetto di “fare parentele” attraverso linguaggi, prospettive e formati differenti. Questo sodalizio rappresenta un ponte tra nutrimento fisico e intellettuale, celebrando il pensiero creativo come strumento per plasmare nuovi paradigmi e promuovere un cambiamento positivo.

“La nostra collaborazione con BASE rappresenta un incontro di valori e visioni. Insieme vogliamo ispirare nuove connessioni tra cultura, cibo e convivialità, portando il nostro contributo a un dialogo che promuove la consapevolezza alimentare e l’inclusione” dichiara Marco Lentini - Direttore Marketing Andriani.

Il programma della partnership prenderà il via il 19 febbraio 2025 con un talk che vedrà protagonista Chus Martínez, direttrice dell’Institute Art Gender Nature FHNW di Basilea. Il tema dell’incontro sarà la relazione, l’educazione e la fiducia, in un dialogo che esplora il significato del “Making Kin”. Giovedì 20 marzo la chef e nutrizionista Ester Azzola approfondisce il cibo come gesto relazionale e spazio di incontro tra culture, corpi e territori mentre venerdì 4 aprile l’installazione performativa di Andrea D’Amore utilizza il convivio come dispositivo relazionale: attraverso cibo, spazio e partecipazione.

La partnership si estenderà anche alla cucina di BASE, dove il bistrot proporrà piatti esclusivi preparati con la pasta Felicia. Le ricette celebreranno la qualità delle materie prime biologiche e naturalmente prive glutine, in linea con i valori condivisi di innovazione e sostenibilità.

“La partnership ci offre l’opportunità di portare il brand Felicia in un contesto unico, dove innovazione e creatività si intrecciano per offrire esperienze di valore. Crediamo che la cultura e il cibo possano essere strumenti potenti per ispirare un cambiamento positivo,” conclude Lentini.

FELICIA

Brand di Andriani S.p.A Società Benefit e B-Corp, punto di riferimento della pasta healthy in Italia, specializzata nella produzione di pasta a base di materie prime innovative di alta qualità, biologiche e naturalmente prive di glutine come farina di cereali integrali e legumi biologici. Felicia ha scelto di diventare partner di BASE Milano per un’affinità che trascende il mero intento collaborativo, trovando nella sintesi tra cultura, innovazione e sostenibilità una comune matrice. Questo sodalizio rappresenta un ponte tra nutrimento fisico e intellettuale, celebrando la capacità del pensiero creativo di plasmare nuovi paradigmi e di promuovere un cambiamento positivo.

MAKING KIN

BASE Milano sceglie di dedicare la programmazione dell'anno 2025 al tema Making Kin (fare parentele). Un concetto fortemente associato al lavoro della studiosa femminista Donna Haraway, in particolare nel suo saggio Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (2016), in cui usa il termine “kin” per ripensare le relazioni al di là dei legami familiari tradizionali, sostenendo nuove forme di connessione e cura tra umani, non umani e più che umani. Con Making Kin BASE Milano vuole quindi esplorare le alleanze nate da scelte consapevoli, da affinità, interessi e sensibilità comuni: nuove forme di parentela che sono anche un atto di resistenza creativa.

