FèXtra 2026, Mattinata celebra l'olio nuovo con dieci giorni di festa sul Gargano

Dal 9 al 18 ottobre la sesta edizione della Festa dell'extravergine d'oliva porta concerti, degustazioni, esperienze nei frantoi e un nuovo partenariato con Napoli. In apertura Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con un omaggio a Pino Daniele.

Foggia, 7 ottobre 2026. Dieci giorni di musica, gusto, cultura e natura tra il mare e gli uliveti del Gargano. Dal 9 al 18 ottobre 2026 Mattinata ospita la sesta edizione di FèXtra, Festa dell'extravergine d'oliva, progetto del Comune di Mattinata e dell'Agenzia SCOPRO. In calendario concerti, degustazioni, incontri, laboratori, escursioni e una grande cena di comunità, con l'olio nuovo come filo conduttore.

Il tema di quest'anno è "FèXtra 6 comunità", un gioco tra il numero delle edizioni e l'identità di una manifestazione che cresce attraverso le relazioni. Dopo Imola e Assisi, il percorso si apre a Napoli e si intreccia con il progetto nazionale delle Comunità dell'Olio, promosso dall'Associazione Città dell'Olio.

«Sei edizioni non sono un punto di arrivo, ma la prova che un'idea nata a Mattinata può camminare sulle proprie gambe e portare la nostra comunità sempre più lontano», afferma il sindaco Michele Bisceglia. «Per Mattinata e per tutto il Gargano è un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: continuare a essere un territorio che accoglie, che mette in rete, che non si ferma alla propria bottiglia d'olio ma costruisce insieme agli altri un racconto più grande».

L'apertura con Bosso e Mazzariello e il patto con Napoli

Si parte venerdì 9 ottobre alle 20 all'Hotel Baia dei Faraglioni con la cena evento "Il cielo è pieno di stelle", omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. La partecipazione è con ticket e prenotazione obbligatoria. Alle 20.30, in via G. Grilli, prende il via anche Rione Chicco in FèXtra, con musica, degustazioni e Saverio Martucci in trio.

Sabato 10 ottobre alle 11, all'Oleificio Le Monache, il Touring Club consegnerà a FèXtra e al Comune la Targa dell'Amicizia per la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio. Alle 18, all'Agriturismo Giorgio, dopo l'incontro "Mattinata verso la Comunità dell'Olio", l'appuntamento "Dall'olio EVO alla pizza, viaggio nelle radici del gusto mediterraneo tra Mattinata e Napoli" ospiterà la firma dell'accordo di partenariato tra i due Comuni, con i sindaci Gaetano Manfredi e Michele Bisceglia. Previsti gli interventi di Antonio Decaro, Raffaele Piemontese, Michele di Bari, Fiorenza Pascazio e Rossella Ciuffreda per SCOPRO.

Alle 20 tocca a Pizza in FèXtra, dimostrazione e degustazione dei pizzaioli locali con l'ospite Vincenzo Staiano, "il pizzaiolo del Papa". Dalle 20.30 Piazza Aldo Moro accoglie FèXtra Street e FèXtra Expo, tra stand dei produttori, assaggi e la musica dell'Evergreen Band.

Esperienze, scuole, filiera e Notte Verde

L'extravergine guida il pubblico dalla raccolta delle olive alla molitura e all'imbottigliamento, con visite in frantoio e degustazioni. Il territorio si scopre anche a piedi e in sella: i sentieri di Monte Sacro e Monte Saraceno, le escursioni in e-bike nella Foresta Umbra, lo yoga tra gli ulivi.

Dal 12 al 15 ottobre FèXtra School coinvolge gli alunni dell'Istituto comprensivo "Domenico Savio" nei laboratori di Slow Food Manfredonia. Il 14 ottobre, con "Radici di comunità, memoria dell'olio", i bambini incontrano gli anziani del Centro diurno "Matteo Rignanese" per condividere ricordi e saperi dell'olivicoltura. Nella stessa giornata, un laboratorio sensoriale e un talk sull'oleoturismo accompagnano gli assaggi degli oli del Gargano e della Puglia.

Il 13 ottobre è in programma la presentazione del libro "L'oro della Daunia, itinerario tra i saperi e i sapori della Capitanata". Il 15 ottobre, in Piazza Aldo Moro, arriva FèXtra Drink, il contest per bartender dedicato ai cocktail a base di olio EVO, con degustazione e premiazione.

Venerdì 16 ottobre alle 18, alla Scarpetta d'oro, FèXtra Next apre il confronto su "Sviluppo e internazionalizzazione della filiera olivicola" con rappresentanti di Regione Puglia, Fiera del Levante, ANCI e Camere di Commercio di Foggia e Bari. In serata il laboratorio di cucina con cena

"Colto e mangiato" all'Hotel La Rotonda e il concerto delle Mulieres Garganiche.

Sabato 17 ottobre si va dal trekking delle quattro spiagge al laboratorio corale tra gli ulivi "ARRACANéMe! Raccogliersi. Ascoltare. Cantare", condotto da Maria Chiara Bisceglia. Dalle 20 Corso Matino diventa il cuore della Notte Verde, con cena di comunità, degustazioni con produttori e commercianti, eventi itineranti per grandi e bambini e il Battesimo della Sella a cura dell'associazione Mattinata a Cavallo.

Domenica 18 ottobre la chiusura con il Gran Prix "Terra dell'Ulivo", gara podistica FIDAL di 10 chilometri affiancata dal primo Trofeo AVIS Mattinata non competitivo di 7 chilometri, e con il tour in bike dalla Foresta Umbra a Mattinata.

Promotori e contatti

FèXtra 2026 è un progetto del Comune di Mattinata (Assessorati all'Agricoltura e all'Industria turistica) e dell'Agenzia SCOPRO, con il sostegno della Regione Puglia, Assessorato Agricoltura, nell'ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, di Tecneco Servizi Generali e Gruppo Andreani. Collaborano Associazione nazionale Città dell'Olio e Info Point Mattinata, con la partecipazione di Slow Food Puglia e condotta di Manfredonia, AIS Puglia Delegazione Foggia e Touring Club territorio di Foggia, e il patrocinio di Ente Parco nazionale del Gargano e GAL Gargano. Contribuiscono frantoi, aziende agricole e olearie, operatori dell'ospitalità e associazioni del territorio.

Contatti:

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Programma completo: www.fextramattinata.it

Ufficio stampa: Agenzia SCOPRO, info@agenziascopro.it, 348 719 6465

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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