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Fintech Media Advertising diventa sponsor ufficiale del team Honda LCR, rafforzando la propria posizione come piattaforma globale di infrastruttura fintech

13 aprile 2026 | 10.01
LETTURA: 2 minuti

HONG KONG, 13 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Media Advertising annuncia la sua sponsorizzazione ufficiale nel Campionato del Mondo MotoGP™, collaborando con il team Honda LCR e il pilota Johann Zarco per la stagione 2026.

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Questa partnership strategica rappresenta un passo significativo nell'espansione globale dell'azienda e rafforza il suo posizionamento come piattaforma infrastrutturale tecnologica per il settore degli investimenti alternativi. Attraverso questa collaborazione, Fintech Media Advertising otterrà visibilità internazionale in uno degli ambienti più prestigiosi e ad alte prestazioni dello sport globale.

Fintech Media Advertising opera come un ecosistema completamente integrato per istituzioni finanziarie regolamentate, combinando acquisizione clienti, infrastruttura normativa e intelligence di trading proprietaria in un'unica piattaforma scalabile. L'azienda supporta gestori di asset alternativi, fornitori di strategie CFD e broker nell'accesso ai mercati globali tramite soluzioni di crescita conformi e basate sui dati.

"Questa partnership riflette la nostra evoluzione oltre il marketing tradizionale", ha dichiarato Nevio Traverso, Chief Marketing Officer (CMO). "Stiamo costruendo un layer infrastrutturale globale per le istituzioni finanziarie, in cui distribuzione, regolamentazione e trading intelligence convergono. MotoGP™ rappresenta gli stessi principi di performance, precisione e innovazione che definiscono la nostra piattaforma."

Dopo un solido 2025, in cui l'azienda ha raggiunto un fatturato di 50 milioni di dollari, Fintech Media Advertising sta accelerando la propria strategia di espansione istituzionale. La società sta sviluppando attivamente partnership con gestori patrimoniali regolamentati sotto la supervisione della Financial Conduct Authority (FCA) e della Banca Nazionale Ceca (CNB), rafforzando il proprio ruolo come abilitatore chiave per un accesso ai mercati conforme e una crescita scalabile.

Il modello aziendale integra capacità di distribuzione globale con soluzioni di "regulatory umbrella" e avanzata data intelligence, consentendo ai partner di ottimizzare acquisizione, retention e performance dei clienti in contesti normativi sempre più complessi.

Guardando al futuro, Fintech Media Advertising punta a superare una valutazione aziendale di 500 milioni di dollari, ponendo le basi per una potenziale quotazione in borsa. Questo obiettivo sarà guidato da continui investimenti in tecnologia proprietaria, espansione in nuovi mercati internazionali e partnership strategiche ai massimi livelli sia della finanza sia dello sport globale.

La stagione MotoGP™ 2026 fungerà da catalizzatore per accelerare la notorietà del brand e rafforzare la posizione dell'azienda come provider infrastrutturale di nuova generazione per l'industria finanziaria.

About Fintech Media AdvertisingFintech Media Advertising è una piattaforma globale guidata dalla tecnologia che fornisce soluzioni di distribuzione, infrastruttura regolamentare e trading intelligence per gestori di asset alternativi, fornitori di strategie CFD e broker regolamentati. L'azienda consente alle istituzioni finanziarie di scalare in modo efficiente attraverso sistemi di crescita integrati, conformi e basati sui dati.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fintech-media-advertising-diventa-sponsor-ufficiale-del-team-honda-lcr-rafforzando-la-propria-posizione-come-piattaforma-globale-di-infrastruttura-fintech-302737039.html

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