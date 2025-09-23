FLOOR ONE S7 Stretch Steam di Tineco ottiene la doppia certificazione TÜV per l'eliminazione dei batteri e la pulizia pet-friendly

Milano, 23 settembre 2025 – Tineco, marchio leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti per la pulizia, ha annunciato oggi che la sua lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Steam ha ottenuto ufficialmente la doppia certificazione TÜV: la Certificazione di Eliminazione dei Batteri e la Certificazione di Pulizia Pet-friendly. Questi riconoscimenti internazionali sottolineano la comprovata capacità del dispositivo di igienizzare efficacemente grazie al vapore, fornendo al contempo soluzioni di pulizia sicure e complete per le famiglie con animali domestici.

Le certificazioni TÜV confermano l’impegno di Tineco nel coniugare una tecnologia ad alte prestazioni con la fiducia dei consumatori e gli standard di sicurezza. FLOOR ONE S7 Stretch Steam sfrutta la tecnologia HyperSteam a 160 °C per sciogliere lo sporco ostinato e igienizzare i pavimenti senza bisogno di prodotti chimici aggressivi, garantendo una pulizia professionale accurata e sicura.

Prestazioni certificate, praticità quotidiana

Oltre all’ottenimento dei riconoscimenti TÜV, FLOOR ONE S7 Stretch Steam amplia i punti di forza della serie S7 di Tineco, best seller dell’azienda, con caratteristiche avanzate progettate per gli ambienti domestici:

Massima copertura: il design lay-flat a 180° permette di raggiungere facilmente le aree sotto ai mobili, mentre il triplo rilevamento dei bordi assicura una pulizia precisa degli angoli su tutti e tre i lati. Manutenzione avanzata dopo ogni utilizzo: il sistema di autopulizia FlashDry pulisce a fondo e asciuga le spazzole e i tubi interni con aria a 85 °C, garantendo igiene e freschezza dopo ogni utilizzo. Potenza più duratura: fino a 80 minuti di autonomia per ogni carica, grazie alla batteria a sacchetto di nuova generazione e alla ricarica rapida. Funzionamento intelligente: i sensori iLoop, il design DualBlock Anti-Tangle, il display a LED, i fari di pulizia e la connettività dell’app garantiscono un utilizzo facile e intuitivo.

Tineco ridefinisce gli standard della pulizia domestica

Ottenere la certificazione TÜV rappresenta una tappa significativa per Tineco e sottolinea non solo l’attenzione dell’azienda all’innovazione, ma anche la sua dedizione all’affidabilità e alla sicurezza. Con FLOOR ONE S7 Stretch Steam, i consumatori possono essere certi di portare a casa una soluzione di pulizia che unisce risultati professionali alla tranquillità quotidiana, sia per affrontare lo sporco di tutti i giorni, gestire i peli degli animali domestici o ottenere un’igienizzazione profonda.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam è disponibile a 699 € su Amazon.it e sullo store Tineco.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:

Immediapress

Contatti

Team Lewis, ufficio stampa Tineco

Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi

tinecoit@teamlewis.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.