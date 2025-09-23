FLOOR ONE S7 Stretch Steam di Tineco ottiene la doppia certificazione TÜV per l'eliminazione dei batteri e la pulizia pet-friendly

Milano, 23 settembre 2025 – Tineco, marchio leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti per la pulizia, ha annunciato oggi che la sua lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Steam ha ottenuto ufficialmente la doppia certificazione TÜV: la Certificazione di Eliminazione dei Batteri e la Certificazione di Pulizia Pet-friendly. Questi riconoscimenti internazionali sottolineano la comprovata capacità del dispositivo di igienizzare efficacemente grazie al vapore, fornendo al contempo soluzioni di pulizia sicure e complete per le famiglie con animali domestici.
Le certificazioni TÜV confermano l’impegno di Tineco nel coniugare una tecnologia ad alte prestazioni con la fiducia dei consumatori e gli standard di sicurezza. FLOOR ONE S7 Stretch Steam sfrutta la tecnologia HyperSteam a 160 °C per sciogliere lo sporco ostinato e igienizzare i pavimenti senza bisogno di prodotti chimici aggressivi, garantendo una pulizia professionale accurata e sicura.
Prestazioni certificate, praticità quotidiana
Oltre all’ottenimento dei riconoscimenti TÜV, FLOOR ONE S7 Stretch Steam amplia i punti di forza della serie S7 di Tineco, best seller dell’azienda, con caratteristiche avanzate progettate per gli ambienti domestici:
Tineco ridefinisce gli standard della pulizia domestica
Ottenere la certificazione TÜV rappresenta una tappa significativa per Tineco e sottolinea non solo l’attenzione dell’azienda all’innovazione, ma anche la sua dedizione all’affidabilità e alla sicurezza. Con FLOOR ONE S7 Stretch Steam, i consumatori possono essere certi di portare a casa una soluzione di pulizia che unisce risultati professionali alla tranquillità quotidiana, sia per affrontare lo sporco di tutti i giorni, gestire i peli degli animali domestici o ottenere un’igienizzazione profonda.
FLOOR ONE S7 Stretch Steam è disponibile a 699 € su Amazon.it e sullo store Tineco.
Informazioni su Tineco
Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.
