Fondazione Snaitech è Main Partner dell’Edizione 2024 del “Premio Costruiamo il Futuro”

Snaitech, attraverso la sua Fondazione, si conferma per il settimo anno partner dell’iniziativa compiendo un ulteriore passo: sosterrà in maniera concreta e diretta un progetto che riconosce allo sport il ruolo fondamentale di strumento di inclusione e crescita sociale

Milano, 15 luglio 2024 – È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Milano, l’ottava edizione del Premio “Costruiamo il Futuro”, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e supportata da Snaitech dal 2018 attraverso la propria Fondazione.

Nato per sostenere le tante associazioni no-profit che operano in ambito sportivo e sociale, il Premio Costruiamo il Futuro è approdato a Milano e Provincia per supportare concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni sportive milanesi che dedicano il loro operato a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi e sicuri capaci di educare attraverso lo sport, la passione e la lealtà.

Fondazione Snaitech per questa nuova edizione assume il ruolo di Main Partner dell’iniziativa e avrà la possibilità di attribuire un Premio speciale che supporterà in maniera concreta e diretta un progetto che saprà distinguersi per l’utilizzo dello sport come leva di inclusione e riconoscimento sociale.

“Partecipiamo da molti anni con entusiasmo a questa iniziativa perché per noi di Snaitech, che respiriamo sport quotidianamente e ne sposiamo appieno i valori più belli, questo Premio ha una valenza estremamente importante” sottolinea Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech e Vice presidente Fondazione Snaitech “Quest’anno abbiamo deciso di compiere un passo in più: saremo Main Partner e attribuiremo un Premio Speciale intitolato alla nostra Fondazione Snaitech con cui supporteremo in maniera diretta e concreta un progetto che si distinguerà per la promozione dello sport come potente strumento di inclusione, aggregazione e crescita”.

Come ogni anno, grazie al Premio “Costruiamo il Futuro”, l’omonima Fondazione devolverà un contributo in denaro per sostenere spese ordinarie o straordinarie, sviluppare progetti o fornire materiale sportivo: un aiuto concreto ed efficace, se si pensa che nei primi sette anni sono state oltre 270 gli enti del terzo settore e le associazioni di volontariato sostenute.

