Fornovo Gas ottiene un contratto da 10 milioni di euro dall’olandese Gasunie per la fornitura di compressori di metano oil free

Traversetolo, 23/01/2025 - L’azienda emiliana vince una delle maggiori gare europee per la produzione di compressori di metano destinati al “Reverse Flow”.

Dopo una serrata competizione internazionale, dove vince chi può dimostrare la creazione di compressori di metano altamente tecnologici, Fornovo Gas ottiene l’assegnazione di un contratto da 10 milioni di euro. E’ stato un confronto basato su prodotti e servizi post vendita, dove l’azienda di Traversetolo (Parma) ha presentato un’offerta che è risultata superiore a quella degli specialisti mondiali di compressori di metano.

La società olandese Gasunie ha individuato in Fornovo Gas il partner per la fornitura di compressori di metano oil free per una valore di 10 milioni di euro. Una delle principali commesse internazionali finalizzate alla fornitura di compressori destinati al “Reverse Flow”.

Fornovo Gas supporta la transizione energetica con compressori di biometano

Gasunie, oltre a gestire il trasporto di gas metano con oltre 16.000 chilometri di metanodotti, una delle più grandi reti di gas naturale in Europa, è fortemente impegnata nella transizione energetica supportando anche la crescente produzione di biometano e la sua gestione strategica. In primavera, quando cessano i consumi di gas per il riscaldamento, è necessario convogliare il biometano e il gas naturale, che costantemente alimentano le reti di distribuzione a bassa pressione, verso la rete di trasporto ad alta pressione e relativi stoccaggi, per poi disporre di queste riserve al ripresentarsi della stagione fredda. Il ruolo dei compressori di metano DA300 oil free di Fornovo Gas è quello di assicurare la giusta compressione per trasferire il gas dalle reti di distribuzione a bassa pressione alle dorsali di trasmissione ad alta pressione, per poi raggiungere gli stoccaggi strategici. Un procedimento in cui il ruolo dei compressori di metano è indispensabile e internazionalmente conosciuto come “Reverse Flow”.

Cresce l’esportazione di compressori di metano oil free di Fornovo Gas

Un contratto che per Fornovo Gas rappresenta un ulteriore rafforzamento sui mercati del nord Europa dove da anni cresce soprattutto grazie a compressori di metano sostenibili oil free, ossia di privi di perdite di olio di funzionamento all’interno del flusso del gas compresso. L’affermazione in questa consultazione internazionale conferma l’elevata tecnologia rappresentata dalle soluzioni tecniche sviluppate ed implementate nella costruzione dei compressori di metano ecocompatibili prodotti dall’azienda di Traversetolo (Parma).

L’accordo, sottoscritto con Gasunie prevede la produzione a Traversetolo di compressori per il pompaggio di gas naturale dai metanodotti a bassa pressione ed iniezione in quelli ad alta pressione (40-80 bar). Ogni impianto sarà dotato di uno o più compressori di metano, in relazione alla portata necessaria per far transitare il gas nelle dorsali in modo efficiente ed ecologico.

In Olanda Gasunie investe nei compressori di biometano perchè così non aumenta la concentrazione di CO2 nell’atmosfera ed è energia altamente ecocompatibile che contribuisce alla riduzione di tonnellate di emissioni di CO2.

Più compressori oil free ecocompatibili per gas tecnici, biogas ed idrogeno

Fornovo Gas è la più internazionale tra le imprese italiane operanti nella produzione di compressori oil free ecocompatibili per gas tecnici, metano, biogas ed idrogeno: il fatturato 2024 è stato infatti realizzato per l’80% circa in Europa e il 20% in paesi extra UE.

L’azienda di Traversetolo ha già installato nel mondo oltre 2.500 compressori di metano, destinati all’alimentazione di veicoli o turbine per la produzione elettrica e soprattutto per l’immissione in rete, diventando così uno dei principali operatori italiani sul mercato internazionale. I compressori di metano installati operano nelle più diverse condizioni ambientali, normative e strutturali.

Fornovo gas ora impegnata nello sviluppo di innovativi compressori di idrogeno

Fornovo Gas è in costante innovazione e ha registrato nel 2024 dati produttivi che ne confermano il ruolo nel mercato internazionale. Un valore della produzione pari a circa 42 milioni di euro, in linea con i risultati del 2023, tenuto conto della chiusura del mercato russo. 120 dipendenti ed investimenti al 3,5% dei ricavi per potenziare la ricerca e lo sviluppo, in modo prioritario, dei compressori di idrogeno, la nuova frontiera della società.

Per informazioni

Website https://www.fornovogas.it

mail: info@fornovogas.it