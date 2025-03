Fortinet supporta la missione di Andrea Bocelli Foundation nell'empowerment dei giovani

Fortinet, leader globale nella cybersecurity, supporta la missione “Empowering people and communities” di Andrea Bocelli Foundation (ABF) e lo fa affiancando ABF e i suoi progetti educativi nel promuovere un apprendimento digitale sicuro.

Milano, 11 marzo 2025. Fondata nel 2011 per sostenere individui e comunità che affrontano povertà, analfabetismo e situazioni di disagio causate da malattie ed esclusione sociale, ABF ha scelto l’educazione quale chiave per favorire la costruzione di percorsi che offrano occasioni vere di empowerment in luoghi in cui a volte le priorità sono altre.

Fortinet, condividendo i valori di ABF, ha scelto di divenire un partner tecnologico testimoniando l’impegno che da sempre la guida nel rendere il mondo un luogo più sicuro e sostenibile, per cui la responsabilità sociale sia parte integrante del proprio business.

“Una volta iniziata la discussione sui vari progetti e le relative esigenze, è stato immediatamente chiaro che il team di Fortinet non solo capiva ciò che volevamo realizzare, ma condivideva anche la nostra visione di un futuro digitale migliore e più sicuro”, spiega Silvia Gualdani, CFO e Deputy Director di Andrea Bocelli Foundation.

Il supporto di Fortinet e gli obiettivi della partnership

Grazie a questa partnership, Andrea Bocelli Foundation mira a raggiungere e rafforzare tre obiettivi principali a medio e lungo termine. Il primo obiettivo è integrare e migliorare gli spazi educativi creati da ABF, rendendoli non solo belli e funzionali, ma anche sicuri dal punto di vista infrastrutturale e digitale. Questo è reso possibile attraverso l’implementazione delle soluzioni Fortinet progettate per la sicurezza, protezione ed educazione dei cittadini di oggi e di domani nell’ABF Educational Hub di Sforzacosta, frazione del Comune di Macerata.

Il secondo obiettivo è costruire e sviluppare una cultura della consapevolezza e della sicurezza digitale tra i giovani, per garantire un ambiente sicuro in cui possano crescere in un clima di fiducia, condivisione e relazioni, attraverso l’ABF GlobaLAB di San Firenze, nel capoluogo toscano. Per raggiungere questo obiettivo, Fortinet ha fornito agli studenti di ABF l’accesso al servizio Security Awareness and Training e alla formazione NSE Fundamentals, permettendo loro di sviluppare competenze essenziali in ambito cybersecurity.

L’obiettivo finale è consentire ad ABF di continuare a tracciare un percorso di innovazione e ispirazione che possa fungere da stimolo per altre entità del terzo settore, creando una cultura della sicurezza digitale, come è già stato fatto per aspetti come compliance e ESG. Lo scopo è incoraggiare e supportare un numero maggiore di enti del terzo settore nella digitalizzazione dei processi e della gestione dei flussi.

Macerata, la ricostruzione scolastica dopo il terremoto del 2016

In seguito al devastante terremoto di magnitudo 6.2 che colpì l’Italia centrale nel 2016, ABF ha avviato un progetto di recupero educativo a Sforzacosta, Macerata. L’ABF 0-11 Educational Hub è stato sviluppato in più fasi, includendo la ricostruzione di un nuovo asilo e la riprogettazione delle aule della scuola primaria con laboratori di musica, arte e tecnologia. Poiché queste nuove strutture erano dotate degli strumenti e delle risorse digitali più avanzate, ABF si è rivolta a Fortinet per discutere come creare un ambiente digitale sicuro e flessibile, permettendo agli studenti di esplorare il proprio potenziale.

Il Preschool Hub, che si estende su un’area di 600 m², è stato inaugurato a gennaio 2024 e ospita circa 70 bambini distribuiti in due sezioni di asilo e una sezione di nido. Queste nuove strutture avranno un impatto positivo a lungo termine sull’economia locale, poiché saranno utilizzate anche per attività extracurriculari, dopo l’orario scolastico e durante il periodo estivo, favorendo un flusso continuo di persone (famiglie, educatori, donatori, studenti e docenti di masterclass), massimizzando così il valore complessivo per la comunità.

Il progetto ABF GlobaLAB di San Firenze

L’ABF GlobaLAB è un programma di empowerment rivolto ai giovani dai 16 ai 25 anni. Si basa sul legame profondo tra la qualità della vita individuale e le opportunità di costruire relazioni, sperimentare, fare ricerca e coltivare talento e intelligenza. Per creare le condizioni ottimali affinché ciò accada, ABF, con il supporto del Comune di Firenze, ha avviato un complesso progetto di restauro per trasformare il complesso di San Firenze in un moderno ambiente di apprendimento digitale. Le tecnologie Fortinet hanno risolto le problematiche di sicurezza e gestione di questo ambiente, creando un’infrastruttura scalabile e adattabile nel tempo.

“Promuovere un cambiamento sociale efficace è un processo graduale con molte sfide lungo il percorso, ma attraverso la nostra partnership con Fortinet, sappiamo che almeno le nostre sfide legate alla cybersecurity sono ora in mani sicure”, conclude Gualdani.

