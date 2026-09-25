Forward.Talks porta in teatro dodici voci sul futuro del digitale alla Milano Digital Week 2026

Milano, 25 settembre 2026 - Istituzioni, associazioni dei consumatori, legislatori europei e aziende che vendono online seduti allo stesso tavolo.

È la formula di Forward.Talks, l'appuntamento organizzato da Antonino Polimeni, fondatore dello studio legale Polimeni.Legal, specializzato in diritto del digitale , che giovedì 1° ottobre dalle 19:30 aprirà la terza edizione dell'evento al Teatro Santeria Toscana 31 di Milano, all'interno della Milano Digital Week 2026.

Al posto delle poltrone ci saranno tavoli apparecchiati e gli ospiti ceneranno ascoltando gli interventi che si susseguiranno sul palco.

Forward.Talks, dodici relatori tra istituzioni, associazioni dei consumatori e aziende

L'obiettivo dell’evento è riunire nella stessa sala realtà che di solito si confrontano a distanza, attraverso istruttorie, segnalazioni, tavoli tecnici o convegni di settore.

Sul palco, infatti, si confronteranno l'autorità di vigilanza sul commercio online, le associazioni dei consumatori, uno degli autori dell'AI Act e i responsabili delle vendite digitali di alcuni noti marchi italiani.

Per il versante istituzionale sarà presente Brando Benifei, europarlamentare e co-relatore dell'AI Act, il senatore Nicola Irto, primo firmatario del disegno di legge sul Tribunale del Digitale, e Iacopo Berti, responsabile del Dipartimento per la tutela del consumatore dell'AGCM.

Per i consumatori interverrà Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa, salirà sul palco per un'intervista con Riccardo Tripepi, direttore responsabile della testata Byte.it.

Le aziende avranno spazio in una tavola rotonda moderata da Sara Barni, direttrice Librerie Digitali del Gruppo Feltrinelli, alla quale parteciperanno Elena Midolo, CEO di Clio Make-up, Marella Levoni, socia e direttrice Comunicazione di Levoni S.p.A., e Marco Catani, Strategy e Research Lead di EssilorLuxottica.

Il punto di vista della ricerca sarà portato sul palco da Inès El Gataa, matematica e ricercatrice nel campo dell'intelligenza artificiale.

I temi di Forward.Talks, dall'intelligenza artificiale all'e-commerce

Nel corso della cena si parlerà dei rapporti tra aziende e piattaforme, degli effetti dell'intelligenza artificiale sulla società, di geopolitica, sovranità e diritti, oltre che di marketing ed e-commerce. Il programma non prevede sponsor né presentazioni commerciali.

"La comunità del digitale ha delle responsabilità nei confronti della società a cui non può sottrarsi", dichiara Antonino Polimeni, founder di Polimeni.Legal. "Questi confronti servono proprio a riunire voci e prospettive diverse, il cui scopo dovrebbe essere quello di rendere il digitale un posto più sicuro ma anche più trasparente."

In sala saranno presenti imprenditori, manager e decision maker che lavorano ogni giorno nel digitale, dalla guida di aziende che vendono online al marketing, dalle operations alla tecnologia, fino agli ambiti legale e compliance, insieme a rappresentanti di istituzioni e associazioni. La partecipazione è gratuita, su invito e a numero chiuso.

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