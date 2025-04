GammaPod rivoluziona il trattamento del tumore alla mammella: l'Italia porta in Europa la radioterapia stereotassica ad alte dosi in un'unica seduta

Una nuova tecnologia segna una svolta per il trattamento del carcinoma mammario in stadio iniziale

FAENZA, Italia, 29 aprile 2025 /PRNewswire/ -- GammaPod, una delle innovazioni più avanzate nel trattamento del tumore alla mammella, arriva ufficialmente in Europa grazie all'impegno di Tema Sinergie SpA, azienda italiana con sede a Faenza. Con 40 anni di esperienza nel settore dell'health care, Tema Sinergie si conferma un riferimento per l'introduzione di soluzioni innovative in oncologia. Il sistema GammaPod, inventato dal fisico Cedric Yu, Professore Emerito presso l'Università del Maryland (USA) e prodotto dalla Xcision Medical Systems, società statunitense fondata dallo stesso Yu, è stato introdotto da Tema Sinergie nel continente europeo, installando il primo sistema presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Udine e altri a seguire che inizieranno a breve a trattare pazienti.

GammaPod rappresenta una vera e propria rivoluzione nel trattamento del tumore alla mammella: consente di somministrare, in sicurezza e con precisione sub millimetrica, alte dosi di radiazioni al tumore poiché, a differenza delle apparecchiature convenzionali di radioterapia, progettate per trattare tumori in tutti i distretti corporei, GammaPod è stato inventato e progettato per trattare esclusivamente il tumore della mammella. Per questo riesce a concentrare tutta la dose al solo tumore, riducendo drasticamente l'esposizione e i danni ai tessuti sani circostanti, minimizzando quindi gli effetti collaterali. Questo consente di poter trattare il tumore con una dose di radiazioni molto più elevata fino a distruggerlo, in una seduta unica.

Questo approccio, non invasivo e rapido, sostituendo le numerose sedute impiegate con le attrezzature convenzionali, offre alle pazienti un percorso terapeutico con evidenti benefici anche in termini di qualità della vita.

È di recente pubblicazione, lo studio clinico condotto presso il centro di Udine, sulla prestigiosa rivista Red Journal (International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics) che ha dimostrato che GammaPod è sicuro ed efficace nel trattamento pre-operatorio del carcinoma mammario, con una significativa riduzione dell'indice di proliferazione cellulare (Ki-67), un marcatore importante per la valutazione della risposta tumorale alla radioterapia.

"I risultati sono straordinari," afferma il Dr. Marco Trovò, Direttore della Radioterapia del centro di Udine. "GammaPod ci permette di somministrare una dose molto alta di radioterapia in un'unica seduta, con una risposta biologica evidente, come indicato dal calo del Ki-67."

Il 5 maggio 2025, GammaPod sarà protagonista del Satellite Symposium"Reducing the Impact of Breast Cancer", organizzato da Tema Sinergie nell'ambito del congresso ESTRO 2025 che si terrà a Vienna. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti di livello internazionale, tra cui il Prof. Cedric Yu, che approfondirà le caratteristiche di questa tecnologia, la Prof.ssa Asal Rahimi e il Dr. Marco Trovò, che presenteranno i risultati dei rispettivi studi clinici. Il simposio sarà moderato dal Prof.Philip Poortmans e dal Prof.Icro Meattini.

L'impegno di Tema Sinergie nell'introdurre questa tecnologia in Europa sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale nel portare sul mercato nuove soluzioni per la cura dei pazienti. Grazie a questo impegno, GammaPod è destinato a diventare un pilastro fondamentale nella lotta contro il cancro alla mammella in tutto il mondo.

