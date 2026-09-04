Gan & Lee e Menarini Group collaborano per far progredire Bofanglutide in Europa

PECHINO e FIRENZE Italia, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals ("Gan & Lee"; codice azionario: 603087.SH) ha annunciato di aver concluso un accordo di licenza esclusiva con la multinazionale biofarmaceutica The Menarini Group ("Menarini"). Secondo i termini dell'accordo, le parti collaboreranno alla registrazione e alla commercializzazione dell'agonista del recettore del peptide-1 simil-glucagone (GLP-1 RA), bofanglutide (codice di sviluppo: GZR18),sviluppato in modo indipendente, attualmente in fase di sviluppo per il trattamento degli adulti con obesità o sovrappeso, somministrato una volta ogni due settimane.

Gan & Lee riceverà un pagamento anticipato di 62 milioni di euro, pagamenti milestone fino a un totale di 664 milioni di euro e royalties a due cifre sulle vendite nette nel territorio autorizzato. Il valore complessivo dell'operazione potenziale ammonta a 726 milioni di euro, escluse le royalties.

Menarini sarà responsabile delle sottomissioni regolatorie e della commercializzazione nel territorio concesso in licenza, che comprende in totale 39 paesi: i 27 Stati membri dell'Unione Europea; il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e i Paesi balcanici.

Questo accordo rappresenta una tappa strategica nella missione di Menarini di ampliare la propria presenza nell'area metabolica, un settore critico che coinvolge una popolazione sempre più ampia di pazienti bisognosi di cure.

Bofanglutide è un farmaco sperimentale di classe 1 in Cina, sviluppato indipendentemente da Gan & Lee. La sua caratteristica principale è un regime di dosaggio sottocutaneo una volta ogni due settimane, che riduce la frequenza di somministrazione del 50% rispetto GLP–1 RA con cadenza settimanale. Lo studio fondamentale di fase 3 in Cina e lo studio di fase 2 negli Stati Uniti per la gestione del peso negli adulti con obesità o sovrappeso, hanno entrambi raggiunto gli endpoint primari, dimostrando l'efficacia nella perdita di peso e un profilo di tollerabilità coerente con altre terapie della classe GLP-1 RA.

Gan & Lee considera il bofanglutide un prodotto di punta della sua pipeline innovativa e ne sta promuovendo la registrazione e commercializzazione attraverso partnership globali. Menarini rappresenterà un partner strategico per espandere la presenza di Bofanglutide nei mercati ad elevata regolamentazione, accelerando il potenziale di sviluppo di tale risorsa strategica a livello globale.

Guardando al futuro, Gan & Lee sta attivamente avanzando il piano di sviluppo globale per il bofanglutide e intende avviare un programma di sviluppo clinico globale di fase 3 per sostenere la registrazione in Europa e in altri mercati altamente regolamentati. La società continuerà ad espandere la sua impronta globale attraverso attività di ricerca e sviluppo innovative e prodotti di alta qualità.

Commentando l'accordo, il dottor Wei Chen, presidente e amministratore delegato di Gan & Lee, ha dichiarato: "Questa partnership stabilisce un percorso fondamentale per l'ingresso del bofanglutide nel mercato europeo e segna un'altra tappa nella trasformazione di Gan & Lee da leader nell'insulina a innovatore globale nelle malattie metaboliche. Integrando l'esperienza di Gan & Lee nello sviluppo clinico, nella produzione e nella fornitura con la forza di Menarini nella strategia regolatoria e nell'esecuzione commerciale, miriamo a portare una terapia alternativa a milioni di persone che vivono con obesità o sovrappeso nei Territori."

Elcin Barker Ergun, Group CEO di Menarini, ha dichiarato: "I risultati degli studi clinici per il bofanglutide finora hanno dimostrato riduzione di peso, benefici metabolici secondari e un profilo di sicurezza coerente con le aspettative per questa classe, mentre il suo regime di dosaggio una volta ogni due settimane offre un'opportunità di differenziazione. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Gan & Lee per il completamento di ulteriori studi fondamentali e portare questa potenziale nuova opzione ai pazienti in tutti i nostri territori, sfruttando le capacità e il know-how ormai consolidati di Menarini."

Da un punto di vista strategico globale, questo accordo rappresenta una tappa di svolta per entrambe le società. Per Gan & Lee, si tratta di un'ampia espansione geografica della sua pipeline innovativa, che rafforza ulteriormente la sua presenza in mercati altamente regolamentati. Per Menarini, la partnership è un passo fondamentale nella sua missione di ampliare la propria presenza nell'area metabolica e accelerare il percorso verso l'innovazione nell'assistenza primaria e specialistica.

Questo accordo di licenza rappresenta un'altra importante tappa nel continuo avanzamento della strategia globale di Gan & Lee. In qualità di azienda farmaceutica europea leader, con una profonda esperienza di mercato e una rete commerciale consolidata, Menarini è un partner ideale per il bofanglutide in Europa. Attraverso una stretta collaborazione, Gan & Lee e Menarini mirano a far progredire questa medicina sperimentale differenziata in modo efficiente e ad ampliarne l'accesso ai pazienti.

A proposito di Bofanglutide

Bofanglutide (GZR18) è un agonista del recettore del peptide-1 simile-glucagone (GLP-1 RA) a lunga durata d'azione in fase di sperimentazione, sviluppato indipendentemente da Gan & Lee Pharmaceuticals. Attualmente è in fase di sviluppo clinico con un programma di somministrazione una volta ogni due settimane per la gestione del peso negli adulti affetti da obesità o sovrappeso, diabete mellito di tipo 2 (T2DM) e altre condizioni metaboliche. Il bofanglutide è un composto in fase di sperimentazione; la sua sicurezza ed efficacia non sono state stabilite o autorizzate dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) o da altre autorità sanitarie, e non è approvato per la distribuzione commerciale.

A proposito di Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals è una società biofarmaceutica high-tech e la prima in Cina a padroneggiare tecnologie di produzione su scala industriale per analoghi dell'insulina ricombinante. La società ha istituito una pipeline completa di ricerca e sviluppo di prodotti biologici. Guardando al futuro, Gan & Lee si impegna a raggiungere una copertura completa nel panorama del trattamento del diabete e dell'obesità e a rafforzare ulteriormente la propria posizione competitiva in questo settore terapeutico. La società perseguirà anche attivamente lo sviluppo di farmaci chimici e biologici innovativi, con un focus strategico su malattie metaboliche, malattie cardiovascolari, malattie immunologiche e altre aree terapeutiche. www.ganlee.com

Riguardo al gruppo Menarini

Il gruppo Menarini, con sede a Firenze, è attualmente presente in 140 paesi in tutto il mondo, con un fatturato consolidato di 4,88 miliardi di euro e oltre 17.000 dipendenti. I prodotti Menarini sono presenti nelle più importanti aree di trattamento, tra cui quelle cardiometaboliche, oncologiche, gastroenterologiche, diabetologiche, pneumologiche e i prodotti antinfiammatori/analgesici. Attraverso il suo impegno nella ricerca e sviluppo e le attività di produzione di alta qualità, Menarini contribuisce continuamente alla salute dei pazienti in tutto il mondo, mantenendo i più alti standard di qualità. www.menarini.com

Traduzioni: in caso di discrepanza, prevale la versione in lingua inglese

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