GedShop: una nuova piattaforma con IA integrata per migliorare l’esperienza utente

Milano, 18/09/2025 - Il settore dell’abbigliamento e dei gadget personalizzati si muove in un contesto competitivo dove la velocità di risposta, la facilità di navigazione e la qualità della personalizzazione fanno la differenza tra un acquisto concluso e un carrello abbandonato.

In questo scenario GedShop, già punto di riferimento in Italia per chi desidera abbigliamento promozionale e accessori brandizzati, compie un passo ulteriore con il lancio della sua nuova piattaforma digitale.

Un progetto che unisce un catalogo di oltre 40.000 articoli a un motore tecnologico potenziato dall’intelligenza artificiale, studiato per rendere l’esperienza di ogni cliente più immediata, fluida e personalizzata.

Un sito che offre un’esperienza rinnovata su desktop e mobile

La nuova versione di GedShop è stata progettata tenendo conto delle abitudini di navigazione contemporanee. La fruizione da smartphone è oggi centrale anche per chi si occupa di acquisti aziendali, e non soltanto per il cliente privato.

La piattaforma, ottimizzata in ogni sezione, garantisce una navigazione rapida sia da desktop sia da mobile, con percorsi di acquisto semplificati e la possibilità di configurare prodotti in tempo reale.

Il sistema “calcola preventivo” permette infatti di visualizzare immediatamente il prezzo della personalizzazione, senza necessità di richieste via e-mail o attese per ricevere un preventivo su misura.

Un catalogo che copre ogni esigenza

L’aspetto che distingue GedShop è la profondità del suo catalogo. Le aziende trovano qui abbigliamento da lavoro personalizzabile adatto a diversi settori - dall’industria al commercio, dalla ristorazione alle agenzie di comunicazione - con la possibilità di scegliere tra stampa serigrafica o ricamo, per un risultato che rispecchi l’immagine aziendale.

Si parte dalle giacche o divise tecniche fino ad arrivare a soluzioni più versatili come polo, t-shirt, felpe e cappellini, capaci di rafforzare l’identità visiva del brand in occasioni interne ed esterne.

Al fianco dei capi da lavoro, il sito offre linee dedicate alle associazioni sportive e ai team, con completi calci personalizzati, abbigliamento per ciclismo e tute coordinate.

Anche i gadget sportivi, come i palloni brandizzati, arricchiscono una proposta che permette a club e associazioni di costruire un’immagine coerente e professionale.

Il catalogo si completa con l’abbigliamento promozionale neutro, pensato per chi desidera acquistare grandi quantità di capi a prezzo competitivo, senza personalizzazione.

Una soluzione utile per agenzie pubblicitarie, negozi o associazioni che preferiscono gestire in autonomia la stampa successiva.

Gadget che rafforzano l’identità del brand

Accanto all’abbigliamento, GedShop dedica grande spazio ai gadget personalizzati, strumenti che restano tra i più efficaci nel mantenere viva la memoria di un marchio.

Le shopper in cotone, ad esempio, si confermano una scelta ideale durante fiere ed eventi, grazie alla loro superficie di stampa ampia che consente di valorizzare logo e messaggio promozionale.

Le penne personalizzate rappresentano invece un investimento contenuto ma dall’impatto duraturo, perché distribuite in contesti diversi diventano veicolo costante di visibilità.

Particolare attenzione viene riservata agli articoli ecosostenibili, come borracce riutilizzabili e accessori realizzati con materiali a basso impatto ambientale.

Una linea che non risponde soltanto a un trend di mercato, ma interpreta concretamente l’evoluzione della sensibilità dei consumatori verso scelte green, sempre più apprezzate anche come regalo aziendale.

L’intelligenza artificiale al servizio dell’utente nella nuova piattaforma

Il vero salto qualitativo della nuova piattaforma GedShop risiede però nell’integrazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Un motore di ricerca interno ottimizzato consente di filtrare migliaia di articoli in pochi secondi, affinando i risultati in base a categorie, utilizzo, budget o tipologia di personalizzazione richiesta.

L’assistente chatbot, attivo in tempo reale, guida l’utente tra le opzioni disponibili e risponde a domande pratiche, riducendo drasticamente i tempi di ricerca e rendendo più intuitivo l’intero processo d’acquisto.

La forza della nuova piattaforma GedShop sta proprio nell’equilibrio tra innovazione e affidabilità. Da un lato l’intelligenza artificiale velocizza e semplifica i processi, dall’altro l’esperienza di oltre quindici anni nel settore della stampa e della personalizzazione rimane la base su cui costruire ogni ordine.

È un modello che mette al centro le esigenze del cliente, che si tratti di una grande azienda alla ricerca di un partner stabile per la fornitura di abbigliamento da lavoro o di una piccola realtà che desidera distinguersi in occasione di un evento.

Il risultato è una piattaforma che non si limita a essere un catalogo online, ma diventa uno strumento di lavoro per chi vuole rafforzare la propria identità visiva, promuovere il brand con coerenza e affidarsi a un interlocutore capace di accompagnare ogni fase, dalla scelta all’assistenza post-vendita.

Il lancio della nuova piattaforma di GedShop segna un passaggio importante per il mercato italiano dell’abbigliamento e dei gadget personalizzati.

L’unione tra un catalogo tra i più ampi disponibili, un servizio grafico interno e l’integrazione dell’intelligenza artificiale pone le basi per un’esperienza d’acquisto che guarda avanti.

GedShop è la piattaforma di G e D Group S.r.l., azienda con sede a Milano in via Giuseppe Govone 14, specializzata in abbigliamento e gadget personalizzati. Con un catalogo di oltre 40.000 articoli e più di 15 anni di esperienza nel settore, supporta aziende, associazioni e team sportivi nella creazione di capi e accessori brandizzati di qualità, unendo tecnologia, servizio grafico dedicato e attenzione al cliente.

