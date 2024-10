Gian Franco Grassi, Il Genio Nella Pancia: il Bestseller su come imparare ad ascoltarsi interiormente

Milano, 08.10.2024 – Ognuno di noi vorrebbe svegliarsi ogni mattina con la consapevolezza che qualcosa di straordinario potrebbe accadere. Peccato che i problemi quotidiani ci portano a vivere un’esistenza opaca e priva di vitalità. La cosa interessante è che il successo è davvero alla nostra portata: tutto sta nell’imparare ad ascoltarci interiormente.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere la piena realizzazione personale e professionale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gian Franco Grassi “IL GENIO NELLA PANCIA. Come Usare Il Genio Viscerale Per Prendere Decisioni Sicure E Di Successo Nella Vita E Nel Lavoro” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per valorizzare al meglio la propria esistenza attraverso il proprio Genio interiore.

“Il mio libro parla degli strumenti che la natura ci mette a disposizione ogni giorno e attraverso i quali ognuno di noi può vivere una vita caratterizzata da grandi soddisfazioni sia a livello professionale che personale” afferma Gian Franco Grassi, autore del libro. “Non ho dubbi che grazie ai contenuti condivisi nel manuale, il mio messaggio raggiungerà un numero elevato di persone”.

Secondo l’autore, la vita è nelle nostre mani e in base alle scelte che prendiamo ogni giorno possiamo decidere se raggiungere il successo e la realizzazione. Tutto sta nel seguire l’unico strumento che davvero può consentirci di prendere le decisioni giuste: quello che Gian Franco Grassi chiama “il Genio nella pancia”.

“A chiunque è capitato almeno una volta di sentirsi talmente sopraffatto dai problemi quotidiani da perdere di vista la propria essenza” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Eppure, come si spiega che nel mondo ci siano persone che, nonostante mille difficoltà, riescono a vivere una vita soddisfacente sotto tutti i punti di vista? Il segreto, come mostra l’autore nel suo libro, sta proprio nell’ascoltare il proprio Genio viscerale, che rappresenta, senza ombra di dubbio, il nostro più potente alleato”.

“Ho deciso di affidarmi alla Bruno Editore perché la ritengo la casa editrice più efficace per valorizzare al massimo i propri scrittori” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha seguito in tutte le fasi di pubblicazione del libro in modo molto serio, professionale e competente. Inutile dire che non potevo fare una scelta più azzeccata”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3BvE37e

Gian Franco Grassi, nato a Cairo Montenotte (SV) nel 1954, sceglie di essere ingegnere meccanico in quanto crede che la meccanica aiuti il mondo. Mai sposato per scelta e per i troppi impegni sia a livello di studio che a livello di attività, avendo una formazione classica, si ritrova a mantenere la passione per il settore umanistico e per la crescita dell’umano, unitamente a etica del lavoro e impegno verso i clienti, sia a livello aziendale che a livello individuale. Con il passare degli anni, ha affinato le sue competenze e la sua visione umanistica, adattando alle nuove tendenze del mercato le strategie innovative per attualizzare la visione umanistica rinascimentale. Gian Franco, oltre all’attività di consulenza di organizzazione e formazione umanistica, valorizza lo sviluppo personale e professionale, incentivando la formazione continua e la crescita individuale attraverso la formazione umanistica che propone tramite la sua Fondazione umanistica Fondazione Homo Novus presso luoghi che sono autentici genius loci, luoghi altamente energetici. Sito web: https://www.gianfrancograssi.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it