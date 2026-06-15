Gisella Bongiovanni presenta il metodo GisShiatsu per ascoltare il corpo e liberare le tensioni

Milano, 16.06.2026 – In un'epoca in cui cresce l’attenzione al benessere complessivo della persona, sintomi come lo stress quotidiano sono spesso il modo in cui il corpo comunica uno stato di allerta o un'emozione trattenuta.

Esce oggi per Bruno Editore «IL CORPO HA SEMPRE RAGIONE. Ascoltalo con il metodo GisShiatsu™ per liberare tensioni, emozioni e ritrovare il tuo centro» di Gisella Bongiovanni: un libro che insegna ad ascoltare il corpo attraverso il metodo GisShiatsu, un approccio originale sviluppato in oltre trent'anni di pratica e insegnamento dello Shiatsu. Il libro guida il lettore a riconoscere i segnali del proprio corpo, a comprendere le tensioni emotive che vi si depositano e a ritrovare il proprio centro attraverso un contatto consapevole e rispettoso.

«Negli anni ho imparato che ogni tensione corporea può diventare un segnale prezioso da ascoltare» spiega Gisella Bongiovanni, autrice del libro. «Lo GisShiatsu non è una tecnica da applicare: è un modo di ascoltare, di essere presenti, di creare le condizioni perché il corpo non abbia più bisogno di proteggersi così tanto».

Come precisa la stessa autrice, il suo metodo è la risposta a una necessità pratica: rendere il trattamento più accessibile e leggibile per il corpo contemporaneo, mantenendo la profondità della tradizione orientale. Il metodo prevede il lavoro in posizione supina, con particolare attenzione all'addome, al collo, ai meridiani e alle zone riflesse del piede.

«Dietro questo libro di Gisella Bongiovanni ci sono tantissimi anni di esperienza volti a migliorare la vita delle persone» incalza Giacomo Bruno, editore del libro. «Questo libro ha il merito di trasformare oltre quarant’anni di esperienza sul corpo e sul contatto in un percorso semplice, accessibile e utile per chi vuole imparare ad ascoltarsi meglio».

«Con Bruno Editore ho potuto concentrarmi sul contenuto sapendo che tutto il resto era gestito con professionalità» conclude l’autrice. «Cercavo un partner editoriale che potesse far conoscere il mio libro a un numero grandissimo di persone. So di averlo trovato in Giacomo Bruno».

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4nwS1K8

Gisella Bongiovanni è operatrice e insegnante di Shiatsu con oltre quarant'anni di esperienza. Ha studiato con maestri italiani e internazionali, approfondendo la medicina tradizionale cinese, la riflessologia, il lavoro somatico e la fascia connettivale. Ha sviluppato il GisShiatsu, un metodo originale che adatta la tradizione orientale dello Shiatsu al contesto culturale contemporaneo, con particolare attenzione all'ascolto profondo del corpo e alla qualità del contatto. Fondatrice del Centro GisShiatsu, forma operatori e guida percorsi individuali di riequilibrio. Email: scuolashiatsucuneo@gmail.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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