Giuseppe Piruzza lancia il libro su come favorire la crescita aziendale in modo strategico

Milano, 23.12.2025 – Molti imprenditori credono che trasformare la propria attività in una SRL sia sufficiente per tutelare il patrimonio. Peccato però che, senza un’architettura societaria adeguata e strumenti di controllo specifici, si rischia comunque di incorrere negli stessi problemi: pressione fiscale elevata, esposizione personale e mancanza di una visione strategica. Fortunatamente, per affrontare queste criticità in modo concreto, esiste un efficace strumento operativo.

Per tutti coloro che desiderano rendere la propria azienda una realtà solida, protetta e sostenibile ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giuseppe Piruzza “TRASFORMA LA TUA AZIENDA CON LE 5P STRATEGICHE. Perizie, Holding E Strategie Su Misura Per Proteggere Il Patrimonio, Crescere Con Metodo E Adeguare I Tuoi Assetti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare l’architettura societaria, ottimizzare la gestione del gruppo e proteggere il patrimonio aziendale e personale.

“Il mio libro offre un sistema pratico per strutturare le PMI, renderle più solide e migliorare l’efficienza fiscale” spiega Giuseppe Piruzza, autore del libro. “Parto dalle difficoltà più comuni delle aziende italiane e propongo soluzioni operative di valore, che vanno dall'organizzazione societaria al controllo di gestione”.

Elemento centrale del manuale di Giuseppe Piruzza è il “Check-Up 5P”, una perizia integrata che analizza redditività, liquidità, solidità patrimoniale, struttura fiscale e adeguati assetti. Una volta ottenuta questa diagnosi, l’imprenditore può infatti valutare se sia utile creare una holding, trasformare la forma societaria, ristrutturare il debito o adottare altri strumenti di pianificazione.

“In tanti anni di esperienza a fianco di aziende italiane, troppe volte Giuseppe Piruzza ha visto imprenditori brillanti cadere per la mancanza di una visione strategica chiara” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da qui l’idea di trasformare la propria esperienza in un percorso pratico e finalizzato ad offrire soluzioni immediate a chi vuole trasformare la propria azienda in uno strumento di crescita”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condividiamo la stessa filosofia: trasformare la conoscenza di imprenditori e liberi professionisti in strumenti pratici e immediatamente applicabili” conclude l’autore. “La capacità di Bruno Editore di coniugare rigore tecnico e linguaggio accessibile si allinea perfettamente con l'obiettivo del mio libro: rendere la consulenza strategica avanzata comprensibile e utilizzabile da qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalle sue competenze tecniche iniziali”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4orECBX

Giuseppe Piruzza è dottore commercialista, revisore legale e consulente strategico con oltre 20 anni di esperienza nella trasformazione delle PMI. La sua visione unica, che integra numeri, normativa e strategia, nasce da un percorso formativo d'eccellenza: è tra i pochi professionisti in Italia a vantare tre Lauree in Economia, Giurisprudenza e Finanza. È specializzato in architetture societarie complesse, protezione del patrimonio, pianificazione fiscale e controllo di gestione. Formatore e Docente di Matematica, Matematica Applicata ed Economia Aziendale, ha distillato la sua esperienza sul campo nel Metodo delle 5P Strategiche®, un sistema operativo pratico e replicabile per aiutare gli imprenditori ad adeguare gli assetti aziendali, ridurre il carico fiscale e costruire aziende solide, protette e sostenibili. Membro di Commissioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e co-fondatore del suo studio commerciale e tributario insieme all’Avvocato Sabrina Mangione e di una Società tra professionisti. Fa parte del Network dei Consulenti Aziendali d’Italia e dell’Associazione Nazionale dei Finanzialisti Italiani, con cui condivide un approccio multidisciplinare alla consulenza. Ogni giorno affianca imprenditori nella creazione di holding, di soluzioni per la tutela del patrimonio e nella difesa tributaria. Con questo libro, condensa la sua esperienza in una guida pratica per trasformare ogni impresa in un vero asset strategico da proteggere, far crescere e trasmettere. Sito web: www.giuseppepiruzza.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore